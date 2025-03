L’Unione Europea ha lanciato una pesante accusa a Google e Apple, incolpando di non rispettare le rigide normative digitali europee. La Commissione Europea ha preso provvedimenti contro i due colossi della tecnologia americana, in una mossa che potrebbe inasprire ulteriormente le tensioni transatlantiche, con potenziali ripercussioni politiche a livello internazionale. La decisione arriva in un contesto già delicato, in cui il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di rispondere con tariffe contro le aziende straniere qualora le normative europee colpiscano pesantemente le aziende americane.

Accusa a Google e Apple per violazione della Digital Markets Act

La Commissione ha deciso di agire contro Apple e Alphabet, la casa madre di Google, accusandole di aver violato la Digital Markets Act (DMA), una legge europea progettata per tutelare la concorrenza nel settore tecnologico. La norma stabilisce che le piattaforme digitali dominanti non possano utilizzare il loro potere di mercato per favorire i propri servizi a discapito di quelli di concorrenti. Con questa azione, l’UE vuole garantire che il mercato digitale europeo resti competitivo e trasparente.







Le accuse a Google e Apple non si limitano a violazioni tecniche ma si inseriscono in un ampio quadro di regolamentazione che ha visto l’Europa prendere una posizione decisa contro le pratiche delle grandi aziende tecnologiche, con l’obiettivo di limitare l’influenza che queste esercitano sul mercato globale. Nel caso di Google, la Commissione sostiene che il motore di ricerca favorisca i propri servizi, penalizzando i concorrenti, mentre Apple è accusata di non consentire una sufficiente interoperabilità tra i propri dispositivi e quelli di altre aziende.

Le conseguenze delle violazioni

Le sanzioni previste per la violazione della Digital Markets Act possono essere estremamente severe: le multe possono arrivare fino al 10% del fatturato globale, con il rischio che questa cifra salga al 20% in caso di recidive. Questo potrebbe avere conseguenze devastanti per aziende come Apple e Google, con i loro ricavi che si aggirano tra centinaia di miliardi di dollari. Per esempio, se Apple dovesse essere sanzionata con la multa massima, potrebbe superare gli 80 miliardi di dollari.

Nel caso di Google, la Commissione Europea ha sollevato preoccupazioni riguardo il trattamento dei risultati di ricerca, accusando il motore di ricerca di favorire i propri prodotti, come YouTube o Google Shopping, rispetto ai concorrenti. Secondo le autorità europee, Google non starebbe rispettando il principio di imparzialità, impedendo agli utenti di accedere facilmente a servizi alternativi e creando una forma di monopolio digitale.

Anche Apple non è immune dalle accuse. L’azienda è stata citata per il suo sistema operativo, iOS, che secondo l’UE impedirebbe ad altri produttori di dispositivi di interagire con i suoi prodotti, come iPhone e iPad. In particolare, Apple è accusata di limitare la possibilità per i produttori di creare dispositivi compatibili con i suoi sistemi operativi, ostacolando la concorrenza nel settore degli smartphone e degli accessori wireless. La Commissione ha ordinato ad Apple di garantire una maggiore apertura e interoperabilità dei suoi dispositivi con quelli di altri produttori, pena nuove indagini e sanzioni.

Le reazioni da parte delle due aziende non si sono fatte attendere. Apple ha dichiarato che le decisioni della Commissione Europea comportano una serie di limitazioni burocratiche che rallentano la sua capacità di innovare. La società ha anche sottolineato che tale regolamentazione potrebbe danneggiare i suoi utenti europei, costringendola a “regalare” nuove funzionalità a concorrenti che non sono sottoposti alle stesse regole.

Anche Google ha espresso preoccupazione per le implicazioni delle modifiche richieste dalla Commissione, sostenendo che le modifiche ai risultati di ricerca potrebbero ridurre l’esperienza complessiva degli utenti e compromettere la visibilità delle aziende europee.

L’azione contro Google e Apple si inserisce in un contesto di regolamentazione sempre più rigorosa da parte dell’UE nei confronti delle grandi aziende tecnologiche. Già in passato, l’Europa ha multato Google per abusi di posizione dominante, e ha avviato inchieste su altre aziende come Facebook e Amazon. La Digital Markets Act è solo una delle tante misure adottate dall’UE per cercare di mantenere un mercato digitale equo e competitivo, specialmente nei confronti delle piattaforme che hanno un’influenza dominante.

Tuttavia, questa strategia non è priva di critiche, soprattutto da parte degli Stati Uniti, dove le grandi aziende tecnologiche sono una parte fondamentale dell’economia. Il presidente Trump ha già avvertito che qualsiasi azione punitiva contro le società americane avrà conseguenze politiche ed economiche, e non esclude l’uso di tariffe come risposta. Allo stesso modo, i membri dell’amministrazione americana, come il vicepresidente JD Vance, hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’eccessiva regolamentazione, in particolare per quanto riguarda l’intelligenza artificiale, che potrebbe frenare l’innovazione tecnologica.

L’UE sta cercando di bilanciare il bisogno di promuovere la concorrenza con quello di non soffocare l’innovazione, ma la strada è ancora lunga e le ripercussioni su scala globale potrebbero essere significative.

Elena Caccioppoli