Il nome di Tulip Siddiq è finito al centro di una vicenda giudiziaria internazionale che ha attirato l’attenzione di media e opinione pubblica, sia nel Regno Unito sia in Bangladesh. La deputata britannica è una delle 53 persone colpite da un mandato di arresto emesso da un tribunale di Dhaka. L’accusa: aver beneficiato, secondo le autorità anticorruzione bengalesi, dell’assegnazione irregolare di un terreno nella zona diplomatica della capitale.

Il caso che coinvolge Tulip Siddiq scuote la politica britannica e bengalese

Il caso è delicato e si inserisce in un contesto già teso tra il governo attuale del Bangladesh e gli esponenti legati al precedente esecutivo guidato da Sheikh Hasina, zia della parlamentare. La vicenda, che ha immediatamente assunto contorni politici, vede contrapporsi due narrazioni: da una parte, le accuse mosse dall’Anti-Corruption Commission (ACC) del Bangladesh, secondo cui ci sarebbero prove documentali del favore illecito ricevuto; dall’altra, la netta smentita da parte dei legali della deputata, che parlano di attacco orchestrato con fini politici.

Secondo quanto riportato dalla stampa bengalese e confermato da fonti giudiziarie locali, l’inchiesta coinvolge vari membri della famiglia, residenti nel Regno Unito. Le autorità sostengono che i terreni sarebbero stati assegnati grazie all’intervento diretto dell’allora capo del governo, con il supporto attivo della parlamentare britannica. Si tratterebbe, nello specifico, di tre appezzamenti in un quartiere di prestigio della capitale, destinati alla madre, al fratello e alla sorella della deputata.







A rendere ancora più complesso il quadro giuridico è l’assenza di un trattato di estradizione tra Londra e Dhaka. Questo significa che, almeno per il momento, il mandato d’arresto non avrà effetti pratici nel Regno Unito. Tuttavia, la questione sta già avendo un impatto significativo sulla scena politica britannica, dove alcuni esponenti del Partito Conservatore hanno chiesto che la deputata si dimetta dal suo incarico parlamentare, definendo “scioccante” la possibilità che possa tornare a ricoprire ruoli governativi.

La parlamentare difende la propria posizione

In realtà, la parlamentare aveva già lasciato il suo incarico all’interno del Tesoro nel mese di gennaio, dichiarando di voler evitare che la sua vicenda personale potesse arrecare danni all’esecutivo. Una decisione accolta con rispetto da alcuni colleghi, ma che non ha placato le polemiche né fatto venir meno le richieste di chiarimenti da parte dell’opposizione.

Un’indagine condotta da Laurie Magnus, consulente etico del leader laburista Keir Starmer, non ha riscontrato violazioni delle regole parlamentari da parte della deputata. Tuttavia, è stata rilevata una certa mancanza di documentazione relativa alla gestione dei suoi beni immobili, anche se non vi è alcuna prova che questi siano stati ottenuti in modo illecito. Secondo Magnus, il tempo trascorso ha reso difficile ottenere una completa certezza su alcuni aspetti patrimoniali.

Nel frattempo, la difesa della parlamentare resta ferma. I suoi avvocati denunciano il carattere “infondato e strumentale” delle accuse, affermando che la loro assistita non ha mai ricevuto né posseduto terreni in Bangladesh, né ha mai fatto pressioni per influenzarne l’assegnazione. Accusano l’ACC di aver portato avanti una campagna mediatica diffamatoria, senza mai presentare prove concrete né notificare formalmente le accuse.

Il caso, al di là delle sue implicazioni legali, si inserisce in un intreccio più ampio di relazioni familiari, rivalità politiche e tensioni diplomatiche. Riflette le complesse dinamiche tra il Regno Unito e l’ex colonia bengalese, ma anche il peso che le origini e i legami familiari possono avere nel dibattito pubblico di una democrazia occidentale.

Tulip Siddiq si trova così, ancora una volta, a dover difendere non solo la propria reputazione, ma anche la propria posizione politica, in un momento in cui la trasparenza e l’etica pubblica sono al centro dell’attenzione. La sua vicenda continua a evolversi e sarà probabilmente oggetto di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, sia nei tribunali bengalesi, sia nel Parlamento britannico.

Elena Caccioppoli