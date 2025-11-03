Le recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito internazionale sulla sicurezza e sulla libertà religiosa contro le presunte persecuzioni dei cristiani in Nigeria. L’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato il governo nigeriano di permettere un presunto “sterminio dei cristiani”, minacciando interventi militari e la sospensione degli aiuti economici. Tuttavia, la complessità del conflitto nigeriano va ben oltre la dimensione religiosa: tra crisi di sicurezza, scontri etnici e rivalità per le risorse, il Paese africano affronta una violenza che colpisce indistintamente cristiani e musulmani, lasciando aperti interrogativi sulle reali motivazioni e conseguenze delle parole di Trump.

Un annuncio esplosivo e nessuna prova concreta

Con uno dei suoi consueti post dai toni incendiari, Donald Trump ha annunciato di aver ordinato al Dipartimento della Difesa di prepararsi a una possibile operazione militare in Nigeria. Secondo l’ex presidente statunitense, il governo del Paese africano non starebbe facendo abbastanza per fermare quello che definisce “uno sterminio di massa dei cristiani”.

L’affermazione, tuttavia, è priva di riscontri concreti. Trump ha accusato le autorità nigeriane di complicità con le persecuzioni dei cristiani, minacciando di sospendere gli aiuti umanitari – circa un miliardo di dollari solo nel 2023 – e definendo la Nigeria “un Paese caduto in disgrazia”. La risposta del nuovo segretario alla Difesa, Pete Hegseth, è arrivata in modo lapidario: «Sì, signore». Ma la semplicità del tono non cancella la complessità di uno scenario che intreccia religione, geopolitica e disinformazione.

La Nigeria respinge le accuse di persecuzioni dei cristiani e parla di ingerenza

Il governo di Abuja ha reagito con fermezza, definendo le parole di Trump “una minaccia infondata e pericolosa”. Daniel Bwala, portavoce del presidente nigeriano Bola Tinubu, ha ribadito che nessuna operazione militare potrà mai essere condotta unilateralmente da un Paese straniero: «La Nigeria è uno Stato sovrano e non accetterà alcuna interferenza nei propri affari interni».

Lo stesso presidente Tinubu, salito al potere nel 2023, ha dichiarato di voler collaborare con gli Stati Uniti nella lotta contro l’estremismo islamico, ma “solo nel rispetto dell’integrità territoriale e dell’equilibrio religioso” del Paese. Il leader africano ha ricordato che la violenza in Nigeria colpisce indistintamente musulmani e cristiani e che parlare di genocidio contro una sola comunità è un errore di prospettiva.

Il contesto: un Paese complesso diviso tra fede e risorse

La Nigeria, con oltre 230 milioni di abitanti, è la nazione più popolosa dell’Africa e una delle più etnicamente e religiosamente eterogenee del continente. Il nord è a maggioranza musulmana, mentre il sud ospita prevalentemente comunità cristiane; entrambe convivono accanto a minoranze legate a fedi tradizionali africane.

Ma le tensioni che scuotono il Paese non nascono solo da contrapposizioni religiose: dietro gli scontri si nascondono questioni economiche, etniche e ambientali. I conflitti tra pastori nomadi Fulani, in prevalenza musulmani, e agricoltori cristiani del sud hanno radici profonde e spesso si trasformano in violenze diffuse per il controllo delle terre e delle risorse idriche.

Le milizie jihadiste, come Boko Haram e ISWAP (Stato islamico della Provincia dell’Africa Occidentale), hanno aggravato la situazione seminando terrore in vaste aree del nord. Ma secondo i dati dell’organizzazione indipendente Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), le vittime musulmane di questi attacchi superano addirittura quelle cristiane: tra il 2020 e il 2025, si contano oltre 417 morti musulmani e 317 cristiani.







La retorica trumpiana: religione come strumento politico

Il riferimento di Trump alla “persecuzione dei cristiani” in Nigeria non è un episodio isolato. Da anni, l’ex presidente e i suoi alleati conservatori utilizzano il tema della libertà religiosa come leva politica. Il senatore repubblicano Ted Cruz, ad esempio, ha proposto di inserire la Nigeria nella lista dei Paesi che violano sistematicamente i diritti religiosi, aprendo la strada a possibili sanzioni.

A questa narrazione si sono uniti anche personaggi del mondo mediatico statunitense, come il comico Bill Maher, che ha parlato di “genocidio dei cristiani”, paragonando la situazione nigeriana a quella di Gaza. Ma le prove scarseggiano e le semplificazioni rischiano di oscurare la realtà: un conflitto complesso, dove le vittime appartengono a entrambe le fedi.

Gli osservatori internazionali hanno interpretato le parole di Trump come un gesto più simbolico che operativo: un modo per consolidare il consenso tra i gruppi evangelici americani e per alimentare la percezione di una leadership “decisa a difendere la fede cristiana nel mondo”. Tuttavia, la minaccia di un’azione armata in un Paese sovrano come la Nigeria rappresenta un precedente pericoloso, soprattutto in un’area già fragile dal punto di vista politico.

Esperti di sicurezza, come Taiwo Hassan Adebayo dell’Istituto di studi sulla sicurezza di Lagos, hanno sottolineato che “la violenza in Nigeria è determinata più dalla geografia e dalle dinamiche sociali che dalla religione”. In altre parole, non si tratta di una guerra santa, ma di un fallimento strutturale dello Stato nel garantire sicurezza e giustizia.

Un fallimento interno che apre la porta alle interferenze

Nonostante il governo Tinubu abbia rafforzato l’esercito e avviato operazioni mirate contro i gruppi armati, l’instabilità rimane alta. Secondo Cheta Nwanze, analista di SBM Intelligence, “l’impunità dei responsabili e la lentezza della giustizia rappresentano un massiccio fallimento dello Stato”.

Ed è proprio in questa fragilità che si inseriscono le pressioni esterne. Gli Stati Uniti, come altre potenze occidentali, sfruttano il tema dei diritti umani e della religione per esercitare influenza strategica sull’Africa occidentale, un’area cruciale per le sue risorse energetiche e per il contrasto al terrorismo.

Non è la prima volta che Trump ricorre a narrazioni allarmistiche sull’Africa. Già durante il suo mandato aveva accusato il governo sudafricano di attuare un inesistente “genocidio dei bianchi”, provocando tensioni diplomatiche con Pretoria. Anche allora, come oggi, le sue parole si basavano su teorie infondate e distorte.

Ripetendo lo stesso schema, Trump torna a usare la retorica del “cristianesimo minacciato” per presentarsi come difensore della fede e dei valori occidentali. Ma dietro le dichiarazioni roboanti si nasconde il rischio di alimentare divisioni e instabilità in un Paese che fatica già da anni a trovare un equilibrio.

Religione e disinformazione: un binomio discriminatorio pericoloso

Le accuse di persecuzione religiosa, se diffuse senza prove concrete, alimentano pregiudizi e semplificazioni che mettono a rischio la convivenza tra comunità diverse. Dipingere la Nigeria come un Paese ostile ai cristiani significa ignorare il dolore dei musulmani che subiscono la stessa violenza, riducendo una crisi complessa a una narrazione binaria di “buoni” e “cattivi”. Questa distorsione mediatica favorisce tensioni globali e alimenta un clima di sospetto nei confronti del mondo islamico, mettendo in discussione il principio stesso di uguaglianza religiosa.

La libertà religiosa non può essere difesa solo quando riguarda una comunità vicina ai propri ideali o interessi geopolitici. In molte aree del mondo, compresa la Nigeria, il diritto di professare liberamente la propria fede è costantemente minacciato, ma la risposta deve essere equilibrata e inclusiva. Difendere la libertà di culto significa proteggere tutti, senza gerarchie di sofferenza o discriminazioni selettive. Altrimenti, ciò che si proclama come difesa dei diritti umani rischia di trasformarsi in una nuova forma di discriminazione mascherata da missione morale.

Lucrezia Agliani