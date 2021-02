Achille Lauro e la rivoluzione sul palco dell’Ariston

L’ascesa di Achille Lauro

Achille Lauro: un nome, un personaggio, un rapper, un artista controverso che è diventato un’icona. Al contempo uomo carismatico, ragazzo ribelle, bambino giocoso il rapper debutta sulla scena nel 2014 con l’album “Achille Idol Immortale” per poi ottenere il successo l’anno seguente con “Dio c’è”. Dal 2018, la sua musica inizia a prendere una piega diversa e cavalca l’onda della “samba trap” – genere inventato da lui stesso. Achille Lauro rappresenta una, anzi due, generazioni (quella dei millennials e la generazione Z). La sua musica è un canto d’amore e di rivolta. Una rivolta sociale, inclusiva e affascinante, che mira alla libertà e al propagarsi della cultura artistica in Italia.

Ancora una volta a Sanremo

Quest’anno, per il terzo anno consecutivo, porterà un po’ del suo amore e della sua arte folle e direttissima al festival di Sanremo, su un palco che ogni cantante sogna di varcare un giorno. Nelle ultime due edizioni ha portato una ventata di aria fresca al festival dei fiori, è stato come un cubetto di ghiaccio che l’amico simpaticone toglie dal suo cocktail per farlo scivolare sulla tua schiena: a tratti fastidioso ma con quel nonsoché di eccitante.

Sanremo 2019 e le accuse ad Achille Lauro

Nel 2019, con il singolo “Rolls Royce” ha scatenato la furia di migliaia di cultori del festival, che hanno reclamato il vero festival di Sanremo: quello del classic pop sdolcinato -bellissimo sì, ma con un ritmo inadatto al mondo di oggi. Quel singolo, ormai due anni fa, fu aspramente criticato e non solo, il povero Achille venne anche accusato di pubblicità all’ecstasi. Un’accusa che fece scalpore ma che per fortuna (per qualcuno purtroppo) non aveva alcun fondamento. “Rolls Royce”, la macchina, è il simbolo dello stile di vita di tutte le grandi star citate nel testo, immensi artisti di fama mondiale che vivevano come delle vere rockstar, ognuno a suo tempo e modo. Proprio come Achille Lauro ci ha dimostrato di essere quelle sere a Sanremo. Niente a che vedere quindi con droghe o nomi di pasticche, semplicemente una canzone rock per una rockstar. Quell’anno Achille Lauro ampliò notevolmente il suo pubblico, superando la generazione Z per arrivare anche ai più adulti.

“Me ne frego” a Sanremo 2020

Nell’edizione del 2020, tuttavia, ha dato il meglio di sé, dal singolo “Me Ne Frego” ai travestimenti firmati Gucci portati sul palco dell’Ariston ha stupito gli spettatori lasciandoli rimanere a bocca aperta fin dalla prima serata. Il suo debutto a Sanremo 2020, insieme al suo chitarrista e producer Boss Doms, è stato spettacolare: quando la batteria ha iniziato a suonare si è tolto il mantello in velluto nero rimanendo seminudo. Un momento tanto provocatorio quanto simbolicamente importante, come lo stesso Achille Lauro ha spiegato sul suo profilo di Instagram.

Una sfilata di allegorie in quattro serate

L’artista, per le esibizioni al festival, aveva deciso di portare in scena grandi personaggi storici simboli di libertà e rivoluzione. Il primo è stato San Francesco e infatti, proprio come il Santo si è spogliato anche delle proprie vesti per staccarsi completamente dai beni materiali e votarsi alla religione, così Achille Lauro si è spogliato votandosi all’arte. Nelle successive serate ci ha regalato nuovi e incredibili personaggi: nella seconda serata, Ziggy Stardust, alter ego di David Bowie, con cui ha mostrato libertà artistica e mascolinità non tossica. La marchesa Luisa Casati Stampa, celebre per aver voluto fare della sua vita e di se stessa un’opera d’arte, una femme fatale con un personaggio irripetibile e dal gusto esotico. Infine la regina Elisabetta I Tudor, con cui ha chiuso le sue esibizioni: una donna forte, simbolo di potere ma anche di assoluta libertà, libertà che ha difeso per lei e il suo popolo fino agli ultimi istanti della sua vita. “Che Dio ci benedica” scriveva Achille Lauro per chiudere l’ultimo post di Instagram dedicato ai personaggi interpretati sul palco dell’Ariston, di nuovo provocatorio, di nuovo fuori dagli schemi, di nuovo – come sempre – rivolto all’inclusività. Iconico il bacio scambiato con BossDoms sul palco più politically correct d’Italia, insomma ha davvero fatto scintille a Sanremo 2020 e come sempre è stato spettacolare.

Achille Lauro e il suo atteso ritorno sull’Ariston

Nelle ultime due edizioni del festival dei fiori Achille Lauro ci ha regalato emozioni contrastanti, è stato amato dai social e demonizzato dalla televisione, è stato d’ispirazione per alcuni e ha fatto storcere il naso ad altri. Tra qualche settimana sarà di nuovo all’Ariston, ma questa volta non come concorrente: porterà cinque quadri, come lui stesso annuncia sul profilo Instagram. Insieme al suo nuovo singolo, uscito il 18 febbraio a mezzanotte, “Solo noi”, simbolo di due generazioni di incompresi e liberi per loro stessi, ci regalerà anche i suoi quadri, quel che è certo e che come sempre sarà originale. La sua rivoluzione ha travolto anche Sanremo che finalmente ha oliato i suoi motori e inizia ad andare veloce come i nostri tempi e resta immortale come l’arte.

Virginia Maggi