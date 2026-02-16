Nel luglio 2025 un oggetto celeste di origine esterna al nostro Sistema solare è stato ufficialmente identificato dalla rete di telescopi dell’Asteroid Terrestrial‑impact Last Alert System (ATLAS) in Cile come 3I/ATLAS (anche denominato C/2025 N1). Recentemente, si è parlato invece della presenza di acqua e molecole organiche nella chioma della cometa interstellare. Questo corpo è il terzo mai osservato arrivare dallo spazio profondo dopo i precedenti casi di 1I/’Oumuamua e 2I/Borisov. La sua traiettoria altamente iperbolica testimonia la provenienza al di fuori dell’influenza gravitazionale del nostro Sole, confermando la sua natura di visitatore galattico.

Fin dall’inizio, 3I/ATLAS ha attirato l’attenzione degli astronomi di tutto il mondo: non solo per la sua orbita eccezionale, ma anche per le caratteristiche chimiche e fisiche che si stanno rivelando sempre più complesse e sorprendenti.

Prime immagini e riporti precedenti alla scoperta

Retroscoperte effettuate grazie alle immagini raccolte dall’Osservatorio Rubin in Cile rivelano che 3I/ATLAS era già stata immortalata nel giugno 2025, circa dieci giorni prima della sua individuazione ufficiale. Queste immagini antecedenti confermano che gli strumenti più sensibili riescono a captare oggetti di grande interesse anche quando sono ancora lontani dall’essere riconosciuti come tali.

La cometa è emersa progressivamente nel corso dei mesi, diventando un bersaglio privilegiato di osservazione scientifica soprattutto nella seconda metà del 2025, quando si è progressivamente avvicinata al Sole e alla Terra.

La presenza di molecole chiave

Uno degli aspetti scientificamente più rilevanti delle osservazioni riguarda la composizione chimica della chioma, l’involucro di gas e polvere che circonda il nucleo della cometa quando il ghiaccio sublimato si trasforma in vapore sotto l’effetto del riscaldamento solare. In immagini e spettri raccolti dall’osservatorio spaziale SPHEREx della NASA è stata rilevata la presenza di vapore acqueo, così come di diverse molecole organiche semplici che includono metano (CH₄), metanolo (CH₃OH) e cianuro.

Queste molecole sono considerate fondamentali nello studio delle origini chimiche del Sistema solare e dei processi di formazione planetaria, in quanto costituiscono alcune delle componenti chimiche di base per la formazione di composti più complessi. La loro presenza nei materiali cometari suggerisce che ingredienti chimici universali possano essere disseminati in maniera diffusa nel mezzo interstellare.

Attività a grande distanza dal Sole

Particolarmente degno di nota è il fatto che la cometa mostrava segnali di perdita di acqua anche quando si trovava molto lontana dal Sole: a una distanza superiore a tre volte quella Terra‑Sole, regioni in cui normalmente i ghiacci superficiali delle comete restano inattivi. Le osservazioni dell’osservatorio Swift rilevarono un’emissione continua di molecole d’acqua e dei loro frammenti con una velocità stimata di circa 40 chilogrammi al secondo.

La conferma di metano, metanolo e cianuro nella chioma di 3I/ATLAS ha una serie di implicazioni scientifiche profonde. Queste molecole sono considerate “organiche” in senso chimico, ma non sono indicatori diretti di vita: si tratta piuttosto di composti di base che in ambiente terrestre rientrano nelle classi di molecole organiche semplici. La loro abbondanza offre però una finestra sulle condizioni chimiche prevalenti nel mezzo interstellare da cui proviene la cometa e sui processi di evoluzione delle componenti volatili nei dischi protoplanetari.

Inoltre, il confronto con altre comete sia del nostro Sistema solare sia di altri sistemi indica che 3I/ATLAS potrebbe contenere proporzioni inusualmente elevate di certi composti organici rispetto agli standard tipici delle comete solari, suggerendo differenze di formazione e maturazione nei rispettivi ambienti stellari di origine.







L’arrivo di 3I/ATLAS ha catalizzato una risposta scientifica, con una sequenza di osservazioni multi‑spettro che ha coinvolto sia telescopi terrestri sia missioni spaziali. Dopo la scoperta iniziale, strumenti come il James Webb Space Telescope (JWST) e altri rilevatori di radiazione infrarossa e ultravioletta hanno portato avanti campagne di misurazione, utili non solo a quantificare emissioni gassose ma anche a comprendere le dinamiche di sublimazione del nucleo cometario.

Significato astrofisico dell’evento

La visita di 3I/ATLAS nel nostro Sistema solare rappresenta un’opportunità per confrontare direttamente materiali provenienti da altri sistemi stellari con quelli nativi dei nostri.

Sebbene la cometa stia ormai allontanandosi dal Sole e si prepari a lasciare il Sistema solare esterno, i dati raccolti continueranno a essere analizzati per anni. Ogni molecola identificata nella sua chioma, ogni emissione osservata, contribuisce a rafforzare la nostra comprensione della natura universale delle sostanze che permeano la Via Lattea e delle condizioni che possono aver influenzato la formazione di sistemi planetari distanti decine o centinaia di anni luce.

In definitiva, la scoperta di acqua e molecole organiche nella chioma di 3I/ATLAS, associata alla rivelazione di immagini ante‑scoperta, segna un capitolo importante nella storia dell’astronomia moderna. Non solo conferma l’esistenza di composti chimici fondamentali su oggetti interstellari, ma apre anche nuove prospettive sulla distribuzione degli ingredienti di base della chimica organica nella galassia.

Patricia Iori