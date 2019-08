Acqua ossigenata prodotta spontaneamente

Il perossido di idrogeno (H 2 O 2 ) comunemente conosciuto come acqua ossigenata è un composto inorganico (un ossido dell’idrogeno) molto usato come disinfettante e come agente sbiancante.

L’attuale processo di produzione non è esattamente eco-friendly e questo potrebbe rendere la notizia che viene da Stanford più di una semplice curiosità scientifica.

Ma qual è la notizia? Che l’acqua non finisce mai di stupirci, malgrado l’estrema abbondanza dell’elemento sul nostro pianeta sembra che nasconda i suoi segreti sotto il nostro naso perché non smettiamo di scoprirne di nuovi, un paio di anni fa avevo scritto della scoperta delle due forme dell’acqua, ora siamo di fronte all’ennesimo caso di scoperta giunta per caso mentre i ricercatori stavano facendo tutt’altro. La ricerca pubblicata su PNAS documenta la scoperta che in certe condizioni l’acqua produce spontaneamente acqua ossigenata. Il team del professor Richard Zare stava ricercando il modo più efficiente di creare nanostrutture d’oro in microgoccioline d’acqua, il processo prevede l’utilizzo di un agente riduttore, Zare suggerì di toglierlo con l’unico scopo di fare un test di controllo, verificare che senza di esso non sarebbero stati in grado di creare le nanostrutture. Invece con loro grande sorpresa ci riuscirono, suggerendo che esistesse qualche proprietà chimica sconosciuta delle microgoccioline. In seguito il team scoprì che il risultato era dovuto alla presenza di gruppi idrossili (un atomo di idrogeno accoppiato con uno di ossigeno) che possono agire come agente ossidante.







A quel punto entrò in gioco una brillante studentessa laureata del team di Zare, Katherine Walker, che si chiese se oltre ai gruppi ossidrili potesse essere presente anche perossido di idrogeno (molecola con due atomi di idrogeno e due di ossigeno), per verificarlo sono stati condotti alcuni test, il più semplice dei quali consisteva nello spruzzare microgoccioline su una superficie trattata con una sostanza che in presenza di acqua ossigenata diventasse blu, cosa che puntualmente avvenne. Test successivi hanno portato ad appurare che più piccola è la dimensione delle microgoccioline e maggiore è la concentrazione di acqua ossigenata e cosa più importante che quando l’acqua viene riunita il perossido di idrogeno non va perso. La spiegazione del processo chimico che porta alla formazione di acqua ossigenata non è ancora certa ma tra le ipotesi vagliate dai ricercatori la più probabile è parsa che un campo elettrico vicino alla superficie delle microgoccioline porti i gruppi ossidrili a combinarsi in molecole di perossido di idrogeno. Come scritto in apertura la scoperta in se potrebbe essere solo una curiosità, una in più delle tante proprietà dell’acqua, ma non è escluso che possa portare a metodi di produzione dell’acqua ossigenata più ecologici, chissà potremmo addirittura scoprire che per disinfettare una superficie basta spruzzarci sopra microscopiche goccioline di comune acqua e poi queste producono perossido di idrogeno.

Roberto Todini