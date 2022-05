Acquistare o vendere un orologio online: i siti migliori

Avete ereditato un orologio di grande valore economico da un famigliare ma non fa per voi, o ne state cercando uno da regalare per la laurea di una persona importante?

Sicuramente la migliore opzione per vendere un orologio è affidarsi a qualche orologeria online, in modo da raggiungere una fetta di clienti più ampia e avere più possibilità di venderlo senza dover scendere a grossi compromessi. Anche in caso non vogliate disfarvene, ma vogliate invece acquistare un orologio, cercare online potrebbe essere la giusta risposta per avere una vasta scelta e poter confrontare meglio i diversi marchi e i loro modelli, cosa che in un negozio è difficile fare.

Come immaginerete, esistono diversi siti e modalità differenti per comprare o vendere un orologio online, ognuno con i propri pro e contro. In questo articolo vi offriamo una panoramica delle principali alternative a vostra disposizione.

Le aste online

Forse non sarà il vostro primo pensiero, ma il canale delle aste è un modo molto comune e affidabile per accaparrarsi il vostro orologio preferito o per vendere un cimelio di famiglia di valore molto alto.

Se decidete di partecipare ad un’asta online, preparatevi a lottare per il vostro obiettivo perché gli eventi sono sempre più affollati, tantoché da qualche anno ormai tutte le case d’asta dispongono di un dipartimento interno dedicato appositamente all’orologeria.

Attraverso le aste potrete trovare ogni modello esistente di orologio: quelli da polso prodotti da brand di lusso, ma anche i più eleganti da taschino, oppure pezzi d’epoca fuori produzione che valgono letteralmente oro. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, quindi non vi resta che aspettare l’asta giusta per voi per poi buttarvi nella mischia.

I marketplace più famosi

Tra le varie modalità per acquistare o vendere un orologio online, occupano un posto decisamente importante i vari marketplace che tutti conosciamo, come Ebay o Amazon, sui quali le offerte di certo non mancano.

Su questo tipo di piattaforma potrete trovare vari modelli di orologi in grado di soddisfare tutti i gusti e ogni tasca, infatti la maggior parte coprono una fascia di prezzo medio alta, ma spesso si trovano sconti da non perdere.

Per quanto riguarda l’acquisto su questi siti, molti hanno ancora paura di essere truffati, ma i controlli e le regole riguardanti i pagamenti sono aumentati negli ultimi anni. Soprattutto nel caso di Ebay, l’importante è acquistare solo se il prezzo ci sembra veritiero, perché se invece è “troppo bello per essere vero” potremmo cadere in una trappola ben escogitata.

Siti indipendenti online

Oltre alle importanti aste online e alle diverse opzioni sui marketplace conosciuti da tutti, anche i siti indipendenti sono un’alternativa perfetta per comprare e vendere orologi online.

In questi casi, troverete proprio siti che si occupano esclusivamente di orologeria, in modo da offrire una scelta ampia e dare la possibilità a tutti di trovare l’orologio adatto a loro, oppure alla persona a cui si vuole regalare.

Esistono davvero un’infinità di siti che vendono orologi online o ti permettono di mettere in vendita il tuo, ma ognuno si rivolge ad un target diverso: ci sono siti che trattano solamente brand di lusso, altri che propongono soluzioni di diverse fasce di prezzo per accontentare tutte le tasche e altri ancora orientati verso un pubblico che cerca un’opzione economica, ma comunque di qualità.

Quando si compra online, è naturale avere qualche dubbio, soprattutto se si sta acquistando un oggetto di valore e si parla di una cifra molto alta, ma anche nel caso in cui non sia capitato molte volte di acquistare sugli e-commerce. In realtà, acquistare su un sito è esattamente paragonabile a comprare in un negozio fisico, infatti avrete lo scontrino e la fattura relativi al vostro acquisto.

Stampa questo articolo

Mi piace: Mi piace Caricamento...