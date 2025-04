Un frammento prezioso del passato riemerge inaspettatamente dal sottosuolo urbano di Acerra, riscrivendo un capitolo della storia antica della Campania. Infatti, in via degli Etruschi, ad Acerra riaffiorano due tombe risalenti al IV secolo a.C., rivelando una pagina sepolta della cultura e delle tradizioni funerarie dell’epoca. Si tratta di un rinvenimento eccezionale, non solo per la qualità e la conservazione dei materiali, ma anche per la testimonianza che essi offrono sul ruolo di Acerra nel contesto storico e culturale della Magna Grecia.

Un incontro casuale tra passato e presente

Le sepolture sono emerse nel corso di lavori per l’installazione di un nuovo collettore fognario. Gli operai impegnati nello scavo hanno intercettato accidentalmente i primi indizi di un complesso sepolcrale più ampio: blocchi di tufo disposti in modo anomalo, che hanno immediatamente attirato l’attenzione degli archeologi. Interrotte le attività di cantiere, è stato avviato un tempestivo intervento di indagine stratigrafica da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.

Il sito ha restituito due tombe a cassa, strutture funerarie realizzate con lastre di tufo locale, tipiche della tradizione sepolcrale campana dell’età classica. Una delle due tombe si è rivelata particolarmente significativa per il corredo funerario che custodiva, un insieme di oggetti ceramici risalenti al IV secolo a.C., perfettamente conservati nonostante i secoli trascorsi nel sottosuolo.

Un corredo funerario che racconta una storia

All’interno della tomba principale sono stati rinvenuti vasi in ceramica finemente lavorati, decorati con figure rosse e vernice nera, stili tipici della produzione greco-italica. Si tratta di crateri, lekýthoi e skyphoi, recipienti destinati all’uso quotidiano ma anche alla ritualità funeraria, spesso offerti come dono per accompagnare il defunto nel viaggio nell’aldilà. La qualità dei manufatti suggerisce che il sepolto fosse una figura di rilievo nella comunità locale, forse un aristocratico o un membro dell’élite urbana.

Le immagini raffigurate sui vasi – scene mitologiche, danze rituali, simboli apotropaici – offrono una finestra sulla visione del mondo dei popoli che abitavano l’Ager Campanus in epoca pre-romana. Ogni oggetto, per la sua forma e decorazione, rappresenta una traccia della mentalità, della religiosità e delle abitudini quotidiane di una società articolata e culturalmente raffinata.

Il contesto storico e culturale

Il IV secolo a.C. rappresenta un’epoca cruciale per la Campania antica. In quel periodo, Acerra si trovava in una zona di intenso scambio culturale, al confine tra le influenze etrusche, greche e sannitiche. La città, fondata probabilmente in età arcaica, era già inserita in una rete di traffici e relazioni economiche che collegava la costa tirrenica all’entroterra. Le sepolture rinvenute confermano la ricchezza culturale del territorio e la sua importanza strategica, mostrando come le pratiche funerarie locali rispecchiassero tendenze artistiche e cultuali condivise in tutta l’Italia meridionale.

In particolare, l’utilizzo della ceramica a figure rosse – tecnica originaria della Grecia continentale – testimonia il radicamento e l’evoluzione di modelli greci adattati al gusto locale, in un processo di osmosi culturale che caratterizzava le comunità della Magna Grecia.

La rilevanza archeologica del ritrovamento

Il rinvenimento di sepolture integre, complete del loro corredo, rappresenta un evento raro nel panorama archeologico contemporaneo, specialmente in contesti urbani. Spesso, infatti, lo sviluppo edilizio e le trasformazioni del territorio hanno cancellato o danneggiato in modo irreversibile le testimonianze del passato. In questo caso, l’intervento tempestivo degli archeologi ha permesso non solo di salvaguardare il sito, ma anche di acquisire dati preziosi sulla topografia funeraria dell’antica Acerra.

La posizione delle tombe, situate a breve distanza da un’arteria viaria secondaria, fa ipotizzare l’esistenza di una necropoli ancora in gran parte inesplorata.







Le implicazioni per la città e per la comunità

Al di là dell’importanza scientifica, la scoperta ha suscitato entusiasmo e curiosità nella cittadinanza. La presenza di testimonianze così antiche sotto le fondamenta della città moderna rafforza il legame tra passato e presente, alimentando il senso di appartenenza e identità culturale. Il Comune di Acerra, in collaborazione con la Soprintendenza, ha annunciato l’intenzione di valorizzare il sito, rendendolo accessibile al pubblico attraverso mostre temporanee e percorsi didattici.

Il sindaco, intervenuto sul luogo del ritrovamento, ha ribadito come queste scoperte rappresentino un’occasione unica per rilanciare l’immagine della città e promuovere un turismo culturale sostenibile. È in fase di valutazione anche la possibilità di realizzare un piccolo spazio espositivo permanente presso il museo civico locale, dove i reperti potranno essere custoditi e studiati nel rispetto delle normative di tutela.

Una nuova narrazione del territorio

La scoperta delle tombe in via degli Etruschi si inserisce in un processo più ampio di riscoperta delle radici storiche dell’area acerrana. Negli ultimi anni, infatti, diversi interventi di scavo e di restauro hanno portato alla luce testimonianze significative della presenza etrusca, osca e romana nel territorio. Il sottosuolo di Acerra si conferma dunque come una vera e propria miniera di memoria, capace di restituire non solo manufatti materiali, ma anche una visione più articolata e complessa della storia locale.

Gli archeologi coinvolti nel progetto hanno messo in evidenza come simili rinvenimenti, oltre al valore intrinseco dei reperti, offrano l’opportunità di ridefinire l’assetto urbano e le prospettive di sviluppo in chiave storico-identitaria. Ogni scavo, ogni frammento ritrovato contribuisce a riscrivere la storia di un luogo, a dare voce a generazioni dimenticate, a restituire dignità al patrimonio culturale diffuso.

