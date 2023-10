Addio a Chandler di “Friends”, è morto Matthew Perry

Il mondo dello spettacolo è stato scosso dalla tragica perdita di un’icona, noto a milioni di fan in tutto il mondo. E’ morto Matthew Perry, la star americana che tutti conoscevano per aver interpretato Chandler nella celebre sitcom Friends.

Tragedia nell’ambiente dello spettacolo: l’attore statunitense Matthew Perry, conosciuto da milioni di spettatori in tutto il mondo per la sua indimenticabile interpretazione di Chandler Bing nella celebre sitcom Friends degli anni ’90, è scomparso all’età di 54 anni.

La notizia della sua morte è giunta da Los Angeles, dove Perry è stato trovato senza vita nella sua residenza. Le fonti delle forze dell’ordine hanno comunicato i dettagli dell’accaduto ai media statunitensi.

L’irresistibile successo di Friends, che ha raccontato le vicende di sei giovani amici che condividevano avventure e disavventure nella caotica New York, ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori dal 1994 al 2004. Il suo episodio finale, un momento epico per la televisione, è stato visto da un incredibile pubblico di 52,5 milioni di spettatori negli Stati Uniti, stabilendo un record che sarebbe durato per tutto il decennio successivo.

Le prime notizie della morte di Perry sono state riferite dal Los Angeles Times e da TMZ, i quali hanno rivelato che l’attore è stato trovato privo di sensi nella vasca idromassaggio all’interno della sua dimora.

Le autorità dei vigili del fuoco di Los Angeles sono state allertate da una chiamata riguardante un’emergenza idrica di natura sconosciuta nella zona di Pacific Palisades. Non è stato fatto alcun riferimento al nome dell’attore all’inizio dell’intervento.

La Warner Bros, la casa di produzione che ha portato al mondo questo amatissimo spettacolo, ha espresso il suo cordoglio definendo Matthew Perry un “vero dono per tutti noi“.

Nato nel Massachusetts nel 1969, Perry ha trascorso la sua infanzia a Ottawa, in Canada, dove ha frequentato la scuola elementare insieme a Justin Trudeau, che avrebbe successivamente ricoperto l’incarico di primo ministro canadese. Trudeau, nel commentare la scomparsa dell’amico di gioventù, ha scritto:

“La scomparsa di Matthew Perry è scioccante e triste. Non dimenticherò mai i giochi a scuola che facevamo, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Eri amato e ci mancherai”.

Perry si è trasferito negli Stati Uniti da adolescente e ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo con il ruolo di Chazz Russell nella serie Boys Will Be Boys. Successivamente, ha ottenuto varie parti in show televisivi, tra cui Growing Pains.

Tuttavia, è stato nella sitcom Friends che ha raggiunto la fama internazionale, interpretando il ruolo di Chandler Bing, un personaggio famoso per le sue battute sarcastiche e il suo comportamento infantile con il suo coinquilino Joey Tribbiani. Questo ruolo gli ha valso una nomination agli Emmy nel 2002. Ma nonostante il grande successo, Perry ha combattuto una lunga battaglia contro la dipendenza da antidolorifici e alcol, che lo ha portato a frequentare più volte cliniche di riabilitazione.

Nel 2016, Perry ha rivelato in un’intervista radiofonica alla BBC di non riuscire a ricordare tre anni di riprese di Friends a causa del suo abuso di alcol e droghe. L’attore ha anche condiviso il motivo per cui non aveva mai guardato lo spettacolo, affermando:

“Non ho guardato lo spettacolo perché potrei dire: ‘Bere, oppiacei, bere, cocaina’. Potrei dirlo stagione per stagione, per come apparivo. Ecco perché non voglio guardarlo, perché è quello che vedo. Ma penso che inizierò a guardarlo perché è stata una cosa incredibile vederlo toccare i cuori di generazioni diverse.”

Il suo successo televisivo è proseguito con ruoli in serie come The West Wing di Aaron Sorkin, in cui ha interpretato il consigliere associato della Casa Bianca Joe Quincy, ottenendo due nomination agli Emmy come miglior attore ospite in una serie drammatica nel 2003 e nel 2004. Ha poi recitato nel ruolo principale nella serie successiva di Sorkin, Studio 60 On The Sunset Strip. In seguito, Perry è passato alla scrittura e alla produzione del suo spettacolo, chiamato Mr. Sunshine, in cui ha interpretato anche il protagonista. Il suo ultimo progetto televisivo di rilievo, oltre alla tanto attesa reunion di Friends, è stato un riavvio televisivo de “La strana coppia”, che è stato trasmesso per tre stagioni sugli schermi americani. Nel 2017, Perry ha condiviso su Twitter la sua sorpresa nel scoprire che sarebbe stato cancellato quando è arrivato sul set e ha visto la sua faccia dipinta di verde sulla porta del palco.

Le reazioni di dolore e affetto per la scomparsa di Perry non si sono fatte attendere. Maggie Wheeler, che interpretava la sua problematica ex fidanzata Janice in Friends, è stata tra le prime delle co-protagoniste di Perry a rendere omaggio all’attore. Ha scritto su Instagram:

“La gioia che Matthew Perry ha portato a così tanti durante la sua vita troppo breve continuerà a vivere. Mi sento davvero fortunata per ogni momento creativo che abbiamo condiviso.”

Anche l’attrice Morgan Fairchild, che nella serie interpreta la madre di Perry e scrittrice di romanzi erotici, Nora Bing, ha espresso il suo cordoglio:

“Ho il cuore spezzato per la morte prematura di mio ‘figlio’, Matthew Perry. La perdita di un giovane attore così brillante è uno shock.”

La collega di Perry in Cruel Intentions, Selma Blair, ha condiviso il suo dolore scrivendo:

“Matthew Perry era il mio ‘più vecchio amico’, tutti noi amavamo Matthew Perry, e io in particolare. Ogni giorno. Lo amavo incondizionatamente. E lui me. E io sono a pezzi. Con il cuore spezzato. Sogni d’oro Matty. Sogni d’oro.”