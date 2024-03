Addio a Joe Barone che si è spento all’età di 57 anni. Firenze piange così la scomparsa del DG della Fiorentina, stroncato da un infarto. Sotto la sua guida, il club era in crescita con il progetto Viola Park. Dirigente capace e appassionato, mancherà a tutti. I funerali si svolgeranno sabato negli Stati Uniti.

Un colpo apoplettico che lascia un vuoto incolmabile nel mondo del calcio, in particolare nella tifoseria viola. Il direttore generale della Fiorentina, Giuseppe “Joe” Barone, si è spento oggi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da domenica scorsa dopo un malore accusato alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Aveva 57 anni.

Un uomo dal cuore grande e dalla visione lungimirante

Nato a Cecina nel 1967, Barone si era trasferito negli Stati Uniti da bambino con la famiglia, ottenendo la cittadinanza americana. Dopo una brillante carriera nel mondo degli affari, nel 2019 era tornato in Italia per assumere la carica di direttore generale della Fiorentina. Sotto la sua guida, il club viola aveva intrapreso un percorso di rinnovamento e crescita, sia dal punto di vista societario che sportivo.

Un dirigente capace e appassionato

Barone era un dirigente capace e appassionato, animato da un profondo amore per il calcio e per la Fiorentina. La sua visione lungimirante e il suo impegno costante avevano portato il club a raggiungere traguardi importanti, come la costruzione del nuovo centro sportivo “Viola Park”, un progetto fortemente voluto dal dg e destinato a diventare un punto di riferimento per il calcio giovanile e la crescita della squadra.

Un dolore immenso per la famiglia viola

La scomparsa di Joe Barone rappresenta un dolore immenso per tutta la famiglia viola, dai giocatori ai dirigenti, passando per i tifosi che lo avevano apprezzato per la sua dedizione e il suo attaccamento alla maglia.

Il comunicato ufficiale della Fiorentina ha ricordato così la vicenda:

«Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto».







Un cordoglio unanime dal mondo del calcio

Il cordoglio per la scomparsa di Barone è unanime nel mondo del calcio. Dai messaggi di cordoglio delle società di Serie A alle parole di stima dei colleghi dirigenti, il ricordo di Joe Barone rimarrà vivo nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Un uomo che ha lasciato il segno

La scomparsa di Joe Barone lascia un vuoto incolmabile nel panorama calcistico italiano. La sua tenacia, la sua lungimiranza e la sua passione per il calcio saranno un esempio per tutti coloro che continueranno a portare avanti il suo sogno: una Fiorentina forte, ambiziosa e capace di regalare grandi emozioni ai suoi tifosi.

La camera ardente di Joe Barone sarà allestita presso lo stadio Franchi di Firenze. I funerali si svolgeranno sabato negli Stati Uniti, dove la salma sarà tumulata.

Un ricordo indelebile

La Fiorentina e l’intero mondo del calcio piangono la scomparsa di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. Addio Joe, il tuo ricordo vivrà per sempre.

Patricia Iori