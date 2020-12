Addio a Pierre Cardin, lo stilista futuristico

Il mondo della moda ha perso uno dei suoi grandi: lo stilista francese Pierre Cardin. Morto ieri all’età di 98 anni, era considerato un pioniere del prêt-à-porter oltre che un designer visionario.

Si chiude così una pagina di storia della moda, con la morte, all’età di 98 anni, dello stilista francese Pierre Cardin, che ha segnato il suo tempo con le sue creazioni futuristiche ​​e la sua fantasia senza limiti. Il grande couturier che era ha attraversato il secolo, lasciando la Francia e il mondo con un patrimonio artistico unico nella moda.

Figlio di immigrati italiani Pierre Cardin divenne un uomo d’affari con un nome di fama mondiale. Con quasi 70 anni di carriera, si lascia dietro un intero universo. Che tu sia appassionato o no di moda, le sue iniziali, la sua firma e il DNA delle sue creazioni futuristiche sono conosciuti in tutto il mondo.









La sua brillante carriera, che va dalla moda alla musica passando per il cinema (bombetta e stivali di pelle. Marlène Dietrich, i Beatles, Jeanne Moreau, la sua ispirazione e la sua compagna di un tempo) ha segnato epoche e creatori. Come Jacquemus, Jean-Paul Gaultier, Kenzo Takada.

Pioniere del prêt- à -porter dal 1945 a Parigi, Pierre Cardin creò un emporio con il suo nome. Partecipò, con André Courrèges e Paco Rabanne, al rinnovamento dell’alta moda francese nel dopoguerra. Considerato l’inventore della moda futuristica. Le sue creazioni di maggior successo includevano mini abiti dal taglio geometrico con motivi target e gonne con strisce in vinile. Ancora oggi sembra futuristica.

Una carriera focalizzata sul futuro

Pierre Cardin è nato in Italia il 2 luglio 1922 a Sant’Andrea di Barbarana. Francese naturalizzato, lo stilista si è fatto le ossa in Francia con sarti a Saint-Étienne e poi a Vichy. Prima di stabilirsi a Parigi dove ha realizzato le sue linee da Jeanne Paquin ed Elsa Schiaparelli. Nel 1946 diventa il primo sarto della maison Christian Dior. Dove lavora per tre anni, partecipando così al successo dell’iconica giacca Bar. Tuttavia, ci vorranno sette anni per Pierre Cardin per farsi un nome e diventare un membro della Chambre Syndicale de la Couture.

Con André Courrèges e Paco Rabanne , è stato uno dei primi couturier a sognare il futuro, sperimentando la moda cosmonauta dal 1950 . Pierre Cardin impone una visione diversa dell’abbigliamento: dall’abito a bolle alla tuta Cosmocorps. Passando per i pantaloni con le ruote o la casula con intaglio a finestra. Le creazioni rivoluzionarie profondamente abitate dal couturier rimangono per sempre aggrappate alla retina.

Con le sue abilità sartoriali, Pierre Cardin divenne uno degli uomini più ricchi di Francia. Commercializzò il suo nome in tutto il mondo come nessun altro. Fu il primo della sua gilda a dare il suo nome a prodotti come mobili, acqua minerale, giradischi e automobili. Era anche in anticipo sui tempi sotto altri aspetti.

In anticipo sui tempi

Cardin era anche tecnicamente in anticipo sui tempi. Si è avventato sui materiali sintetici di nuova concezione. Vinile, lycra o plexiglas promettevano possibilità completamente nuove per forme e trame. Ha persino inventato il suo tessuto: “Cardine”. Una fibra termica sintetica che può essere modellata individualmente tramite l’esposizione al calore. Anche con i tessuti naturali, ai francesi piaceva usare versioni sofisticate come il crepe di lana o il jersey.

Pierre Cardin ha sostenuto un’immagine moderna delle donne molto prima di altri stilisti, in cui le donne ovviamente viaggiavano e lavoravano invece di stare in piedi in modo decorativo. Ma ha anche reso un servizio agli uomini. Come primo dei grandi couturier francesi, aveva una linea maschile nella sua gamma. Dal 1959 la sua casa di haute couture produce anche moda prêt-à-porter.

Ho avuto la possibilità di lavorare con Jean Cocteau, Christian Bérard, Max Ophüls, Christian Dior, Jean Delannoy, tutti i grandi insomma. Ho avuto maestri che mi hanno dato la forza di esistere attraverso la mia originalità, la mia personalità. – Pierre Cardin.

Felicia Bruscino