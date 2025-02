La Namibia ha perso una delle sue figure politiche più emblematiche. Sam Nujoma, il primo presidente della nazione e una delle figure centrali della lotta per l’indipendenza dalla dominazione sudafricana, è deceduto sabato sera all’età di 95 anni. La notizia della sua morte è stata diffusa domenica dal presidente in carica, Nangolo Mbumba, che ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di un uomo che ha contribuito in modo determinante alla nascita della Namibia come nazione sovrana.

Nujoma, che ha dedicato gran parte della sua vita alla causa dell’indipendenza e alla costruzione dello Stato namibiano, è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale a Windhoek, la capitale della Namibia. La sua morte segna la fine di un’era per il Paese, che deve gran parte della sua esistenza politica e sociale ai suoi sforzi incrollabili durante e dopo la guerra di liberazione.

Una vita al servizio della libertà

Sam Nujoma nacque il 12 maggio 1929 nel cuore dell’Ovamboland, a Ongandjera, nel nord dell’Africa del Sudovest (attuale Namibia). Figlio di una famiglia modesta, la sua formazione fu quella di un giovane determinato, consapevole delle gravi ingiustizie che affliggevano il suo Paese. La Namibia, allora conosciuta come Sud-Ovest africano, era sotto il controllo del regime coloniale sudafricano, che impose un sistema di segregazione razziale simile a quello dell’apartheid.







Nujoma, che trascorse parte della sua giovinezza in Sudafrica, si avvicinò presto all’attivismo politico. Negli anni ’50, con l’intento di liberare il proprio Paese, si unì alla South West African People’s Organization (SWAPO), l’organizzazione che, sotto la sua leadership, avrebbe guidato la Namibia verso l’indipendenza. La SWAPO divenne il principale movimento di resistenza contro l’occupazione sudafricana, ed è stata determinante nelle guerre di liberazione che hanno scosso il Paese per più di tre decenni.

Nujoma non solo partecipò alla resistenza armata contro l’oppressivo regime sudafricano, ma fu anche una figura simbolica di speranza per la popolazione namibiana, che soffriva sotto la dura repressione. In qualità di leader della SWAPO, il suo impegno non si limitò alla guerra, ma si estese anche alla diplomazia internazionale, dove riuscì a guadagnarsi il supporto delle potenze mondiali per la causa dell’indipendenza namibiana. La sua abilità nel negoziare, sia a livello regionale che internazionale, contribuì significativamente alla fine del dominio sudafricano.

Il presidente della nuova Namibia

Quando finalmente la Namibia ottenne l’indipendenza nel 1990, Sam Nujoma fu scelto come presidente. In quel periodo storico, il Paese stava attraversando una fase cruciale di transizione. Nujoma, già un eroe nazionale, assunse la leadership di una nazione che stava cercando di rialzarsi dalle ceneri di decenni di conflitto e segregazione. Il suo mandato da presidente durò per oltre un decennio, durante il quale si adoperò per consolidare l’indipendenza appena conquistata, promuovere l’unità nazionale e implementare le politiche di giustizia sociale che riflettessero la nuova identità della Namibia.

Tuttavia, il percorso non fu senza difficoltà. Sebbene il Paese godesse di una certa stabilità politica, Nujoma dovette affrontare numerose sfide economiche e sociali, tra cui la disoccupazione e la povertà diffusa, che rimasero problemi persistenti per gran parte della sua presidenza. La Namibia, che si trovava a fronteggiare una forte disparità tra la popolazione nera e quella bianca, intraprese un lungo cammino di riconciliazione e riforma che, purtroppo, non fu sempre privo di critiche.

Il suo governo fu anche oggetto di discussioni riguardo alle politiche di redistribuzione della terra, che cercavano di affrontare le disuguaglianze legate al passato coloniale. Nonostante le difficoltà economiche, Nujoma ha sempre mantenuto la sua figura di punto di riferimento per la stabilità della giovane nazione, venendo riconosciuto internazionalmente come un leader che aveva saputo traghettare il suo Paese da una colonizzazione violenta verso un futuro di autodeterminazione.

La figura controversa

Alcuni critici lo hanno accusato di non aver fatto abbastanza per affrontare le sfide interne della Namibia, come la disuguaglianza economica e la difficoltà di garantire il pieno sviluppo sociale. Altri hanno ricordato il suo autoritarismo, in particolare nelle sue politiche riguardanti la libertà di stampa e l’opposizione politica.

La sua amministrazione fu anche segnata da tensioni con alcuni gruppi politici interni, inclusi quelli che si opponevano al suo stile di leadership. Ciononostante, la sua popolarità tra la maggioranza della popolazione restò inalterata per molti anni, soprattutto grazie alla sua lotta per la liberazione e alla sua capacità di unificare il Paese.

Nel corso degli anni, Nujoma è stato anche visto come un simbolo della lotta continentale contro l’imperialismo e l’apartheid. Non solo in Namibia, ma anche in tutta l’Africa, la sua figura è stata riconosciuta come un esempio di determinazione e coraggio. La sua morte segna la fine di un’epoca per l’Africa subsahariana, che ha visto la scomparsa di numerosi padri della liberazione.

L’eredità politica e la memoria storica

Con la morte di Nujoma, la Namibia si trova a dover fare i conti con l’eredità che ha lasciato. I suoi successori, pur continuando sulla via tracciata dalla sua leadership, si sono trovati a dover affrontare una realtà politica ed economica che non può più fare affidamento solo sull’eroismo del passato. La Namibia è oggi un Paese democratico, ma le sfide sociali ed economiche rimangono rilevanti, con il governo che è chiamato a rispondere alle esigenze di una popolazione giovane, che non ha vissuto direttamente i conflitti che hanno segnato la storia del Paese.