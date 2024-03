Addio ad Akira Toriyama: il mondo del manga è in lutto per la sua morte. Il leggendario creatore di Dragon Ball è deceduto all’età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale. Toriyama, noto per la sua geniale combinazione di disegno e storytelling, ha rivoluzionato l’industria dell’animazione e ispirato milioni di fan in tutto il mondo. La sua scomparsa rappresenta una perdita irreparabile, ma il suo lascito continua a vivere attraverso le pagine della sua opera iconica, che ha segnato la cultura popolare giapponese. Gli appassionati e il mondo dell’intrattenimento gli rendono omaggio, riconoscendo il contributo straordinario di Toriyama al mondo del manga.