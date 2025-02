La scomparsa di Aldo Tortorella segna la fine di un’epoca per la sinistra italiana. Partigiano durante la Resistenza, dirigente comunista e giornalista di grande levatura, ha attraversato decenni di storia politica e culturale con passione e coerenza. Il suo contributo, dalla militanza antifascista alla guida dell’Unità, fino all’impegno per il rinnovamento della sinistra, lo rende una figura imprescindibile nel panorama italiano.

Una vita di impegno politico antifascista

Si è spento all’età di 98 anni Aldo Tortorella, noto partigiano, giornalista e storico dirigente del Partito Comunista Italiano. Nato a Napoli nel 1926, è stato protagonista della Resistenza con il nome di battaglia “partigiano Alessio”. Dopo la guerra, si è dedicato al giornalismo e alla politica, contribuendo alla crescita della sinistra italiana e diventando un punto di riferimento per generazioni di militanti.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato Il Manifesto, quotidiano italiano comunista, che lo ha ricordato come il “Compagno Alessio” con cui la redazione giornalistica ha sempre avuto “un rapporto stretto di confronto, critiche e discussioni serrate”.

Un altro saluto degno di nota è stato quello di Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, che ha descritto Aldo Tortorella come un “partigiano, parlamentare, intellettuale di straordinaria levatura, un punto di riferimento per tutta l’Anpi e per tutte le antifasciste e gli antifascisti”.

Dalla Resistenza alla politica

Giovanissimo, Aldo Tortorella prese parte alla lotta partigiana a Milano e Genova. Catturato dai fascisti, riuscì a evadere dal carcere e a riprendere l’attività di resistenza. Dopo la Liberazione, entrò nel giornalismo, lavorando all’Unità, di cui divenne direttore nazionale negli anni Settanta.

Parallelamente, intraprese la carriera politica: eletto deputato nel 1972, rimase in Parlamento fino al 1994, occupandosi in particolare di cultura e comunicazione. Durante gli anni della sua militanza nel Partito Comunista, prese parte alla segreteria di Enrico Berlinguer.

L’impegno nel PCI e il dissenso sulla “svolta” della Bolognina

Figura centrale del Partito Comunista Italiano, fu vicino a Enrico Berlinguer e Pietro Ingrao nella ricerca di un’alternativa alle socialdemocrazie e ai regimi del socialismo di Stato. Nel 1989 si oppose alla “svolta” della Bolognina voluta da Achille Occhetto, che portò alla trasformazione del PCI in Partito Democratico della Sinistra.







Pur non aderendo a Rifondazione Comunista, mantenne un costante impegno per il rinnovamento della sinistra italiana. Fu infatti lui che fondò e diresse l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra.

Giornalismo e pensiero critico

Dopo aver lasciato il Parlamento, Aldo Tortorella continuò a essere un punto di riferimento culturale e politico. Fondò l’Associazione per il Rinnovamento della Sinistra e diresse la rivista “Critica Marxista”, contribuendo al dibattito sulla sinistra italiana e sulla democrazia.

Il cordoglio del mondo politico

Numerose personalità politiche hanno espresso il loro dolore per la scomparsa di Aldo Tortorella. Oltre alle parole di Gianfranco Pagliarulo, presidente dell’ANPI, anche Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, ha sottolineato il suo ruolo di “maestro e guida per la sinistra italiana”.

Nicola Fratoianni e Nicola Zingaretti hanno ricordato la sua ironia, la sua passione politica e il suo impegno per la giustizia sociale. “Uno di quelli che non hanno mai smesso di occuparsi con passione e tenacia delle cose del mondo, dalla parte della giustizia sociale, della pace del lavoro” così ha scritto e pubblicato sui social il leader di AVS.

Ad unirsi al coro, anche la segretaria del PD, Elly Schlein, che ha espresso cordoglio ricordando la lunga e coraggiosa vita di Tortorella, nel nome della difesa della “libertà e della democrazia”.

Un’eredità di valori e lotta

Aldo Tortorella lascia un’eredità fatta di lotta per la democrazia, la giustizia sociale e la libertà. La sua vita, dalla Resistenza all’impegno politico e intellettuale, resta un esempio per chiunque creda nei valori della Costituzione e nella necessità di una sinistra forte e coerente.

Lucrezia Agliani