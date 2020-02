Addio alla “biondina della Val Taleggio”. Piera Vitali era partigiana e donna libera

Se n’è andata Piera Vitali. Una vita di memoria, testimonianza, una lotta che non finisce mai per ricordare e combattere vecchi e nuovi orrori.









La chiamavano affettuosamente “la biondina della Val Taleggio”. Ma lei, Piera Vitali detta Pierina, era prima di tutto una partigiana, una combattente, una donna libera.

E lo è stata sempre, fino all’ultimo istante.

È stata arrestata dai fascisti a 21 anni, mentre combatteva per la liberazione.

È stata interrogata, ma lei non ha fatto i nomi dei compagni.

È stata messa al muro davanti a un plotone armato. Ma lei non ha fatto i nomi.

È stata pestata a sangue, torturata, ma lei non ha fatto i nomi.

Hanno tentato di comprarla i nazisti. Ma anche in quel caso lei non ha fatto i nomi.

L’hanno di nuovo torturata, ma niente, nessun nome.

Infine l’hanno caricata su un pullman diretto ai campi di concentramento. E lei, Pierina, ha sfondato il finestrino e si è lanciata in corsa verso la libertà, tornando a fare la staffetta partigiana fino alla libertà.

Aveva 21 anni.