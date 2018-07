La Melegatti, azienda dolciaria italiana con sede a San Giovanni Lupatoto (Verona), dice addio alla tavola natalizia, e non solo, degli italiani.

Specializzata fin da subito nella produzione di pandori, colombe e torte, Melegatti fa del pandoro il suo prodotto identificativo, contraddistinguendosi all’interno del mercato dolciario.

Amata dalle famiglie italiane non solo per le dolcezze che produce, Melegatti è simbolo di una città e di un territorio.

Il declino inizia nel 2005. Fino a quell’anno l’azienda era nelle mani di Salvatore Ronca, imprenditore capace di mediare l’astio tra le famiglie Ronca e Turco. Alla sua morte l’azienda passa nelle mani di Emanuela Perazzoli.

Errori di strategia imprenditoriale, legati ad un forte astio tra le famiglie, portano l’azienda Veronese a vacillare.

La forte concorrenza con aziende del settore quali Bauli, ed i grandi investimenti sui nuovi stabilimenti, portano la Melegatti nel 2016, ad una crisi economica.

L’anno successivo la situazione non cambia: l’azienda vede l’alternarsi di chiusure e scioperi dei dipendenti. Nonostante vengano istituite campagne social per salvare i posti di lavoro, incentivando l’acquisto dei prodotti Melegatti, il 12 dicembre l’azienda blocca la sua produzione. Più di 300 dipendenti finiscono in cassa integrazione.

L’ottimismo e il forte avvicinamento a questa grande azienda, avevano fatto sperare in una ribalta, invece il 27 luglio 2018, ossia l’ultimo giorno per presentare un’offerta, si è concluso nei peggiori dei modi.

L‘asta fissata dal Tribunale fallimentare per valutare le offerte di acquisizione del gruppo dolciario Melegatti, formato dalla Melegatti di San Giovanni Lupatoto e dalla Nuova Marelli di San Martino Buon Albergo, non ha visto farsi avanti nessuno per rilevare la società.

Questa notizia porta un grande amaro in bocca: questo Natale dopo 124 anni di produzione, il Pandoro Melegatti non verrà prodotto o almeno non avverrà in tempi brevi.

La decisione per il momento è nelle mani dei curatori fallimentari che potrebbero presentare una nuova asta più bassa rispetto ai 18 milioni di quella andata deserta.

Eleonora Moneta