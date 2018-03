Addio fuga dei cervelli: sempre più italiani all’estero decidono di rientrare

Arrivano dati incoraggianti da un recente rapporto che monitora gli spostamenti degli studiosi europei. Se per anni abbiamo sentito parlare di “fuga dei cervelli” dobbiamo ora ricrederci. Stando agli ultimi dati del Joint Research Center della Commissione Europea, il saldo tra l’esodo dei cervelli e il loro rientro in patria è positivo. Detto altrimenti, sono più gli italiani che decidono di ritornare rispetto a coloro che decidono di abbandonare il nostro paese.









I dati italiani

Il rapporto del Joint Research Center ha elaborato i dati sugli spostamenti di 6500 studiosi europei. Stando ai risultati della ricerca, il tasso di spostamento nella Ue è del 38,7%; sempre secondo la media europea, il 26% ha deciso di rimpatriare mentre il 12,6% ha optato per restare all’estero.

In tutto questo l’Italia si pone a metà classifica. Se il tasso di spostamento è del 45%, a sorprendere sono gli altri dati: nel caso dei rientri siamo al di sotto della media europea con il 24,4% dei ricercatori a essere tornato in patria; mentre per quanto riguarda la permanenza al’estero siamo al di sopra della media con il 20,5%.

Il medesimo discorso vale per il paese di conseguimento del dottorato: i ritorni in Italia sono stati del 23,6% contro la media europea del 16,8%, mentre le permanenze all’estero sono del 13,6% contro il 17,2% della media europea.

I dati europei

Venendo ai dati degli altri paesi europei si riscontrano dati simili in alcune piccole nazioni. Quelle che hanno riscontrato i tassi più elevati di rientri sono il Lussemburgo (88,9%), Islanda (88,2%), Cipro (81,4%) e Malta (77,9%). Va però precisato che si tratta di piccoli paesi con un basso numero di ricercatori che, dopo la specializzazione all’estero, decidono di conseguire il dottorato in patria.

Per quanto riguarda gli Stati affini all’Italia è la Germania a registrare il più alto tasso di abbandoni: il 51% emigra in Svizzera e solo il 14% decide di rientrare. In Francia il 20,2% va all’estero mentre il 16,6% rientra; infine, nel Regno Unito le partenze sono del 24,2% e i ritorni del 13,6%.

Gli incentivi al rimpatrio

Se osserviamo le cause del rientro dei ricercatori scopriamo che la maggior parte ha sfruttato i bandi dell’European Research Center. In totale, 402 bandi dei 437 attribuiti al nostro paese sono stati aggiudicati da nostri connazionali all’estero, mentre l’anno prima i bandi aggiudicati sono stati 335.









Ma se il sistema dei bandi ha funzionato ciò che invece non ha nemmeno trovato attuazione sono state le contestate cattedre “Gilio Natta”. Istituite dal Governo Renzi nel 2016, erano delle cattedre a nomina governativa che però non sono mai state attivate. Successivamente il Governo Gentiloni ha ben pensato di destinarne i finanziamenti all’aumento salariale dei docenti al fine di scongiurare l’ennesimo sciopero.

Polemiche a parte, ciò su cui dovrebbe concentrarsi il dibattito politico è sull’aspetto economico della fuga dei cervelli. Stando alle stime del Centro studi di Confindustria, l’espatrio dei ricercatori causa all’Italia una perdita di circa 14 miliardi di euro all’anno. Un capitale umano pari a 1 punto percentuale di Pil contro il quale si fa ben poco per incentivarlo a restare in patria, così come ben poco si fa per rendere appetibile il nostro paese a investitori stranieri.

Nicolò Canazza