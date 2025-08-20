La morte di Salvo Vitale, avvenuta all’età di 82 anni, segna la scomparsa di una delle figure più autentiche e coerenti della lotta alla mafia in Sicilia. Professore di filosofia, giornalista e compagno politico e di vita di battaglie di Peppino Impastato, Vitale ha dedicato la sua vita alla memoria dell’amico e alla diffusione di una cultura di giustizia e libertà. Con la sua voce, dentro e fuori le aule scolastiche, ha saputo trasformare il ricordo in impegno civile.

L’ultimo saluto e il ricordo di Giovanni Impastato

La notizia della morte di Salvo Vitale, spentosi a 82 anni, ha lasciato un vuoto profondo in chi ha condiviso con lui ideali, amicizia e lotte. Una delle testimonianze più toccanti arriva da Giovanni Impastato, fratello di Peppino, che ha raccontato gli ultimi giorni dell’amico: “L’ho visto per l’ultima volta in reparto, mi disse che avrebbe resistito fino in fondo”. Parole che rivelano non solo il dolore per la perdita, ma anche la grandezza di un uomo che aveva fatto della resistenza civile e culturale la sua missione.

Giovanni lo descrive come un compagno colto, intelligente, a tratti burbero ma capace di ironia, sempre vicino alla famiglia Impastato e alle loro battaglie. La veglia si terrà a Casa Memoria, luogo simbolo dedicato a Felicia e Peppino, quasi a sancire ancora una volta l’indissolubilità del legame tra i due amici di sempre.

L’eredità culturale e civile

La vita di Salvo Vitale non si è mai esaurita nella semplice testimonianza, ma si è trasformata in un vero atto di educazione collettiva. Nelle scuole, nei dibattiti pubblici, nelle interviste e nelle collaborazioni con realtà come Telejato e Antimafia Duemila, ha contribuito a formare intere generazioni alla coscienza democratica.

“Ha saputo trasformare la memoria in azione”, ha dichiarato l’associazione Libera, sottolineando come le sue parole e i suoi gesti abbiano rappresentato un esempio costante di libertà e responsabilità.

In questo senso Salvo Vitale non è stato solo un amico di Peppino, ma un vero educatore di comunità, qualcuno che ha accompagnato molti giovani nel comprendere che il cambiamento non è un atto calato dall’alto, ma nasce dal coraggio di ogni singola persona.

Radio Aut, la sfida della libertà

Difficile separare la vita di Salvo Vitale da quella di Radio Aut, la radio libera fondata insieme a Peppino Impastato nel 1977. Con le frequenze di quell’emittente, i due giovani denunciarono senza paura boss e affari di Cosa nostra, facendo della parola e dell’ironia un’arma potente contro il potere mafioso. La trasmissione “Onda Pazza” resta ancora oggi una delle testimonianze più forti di come l’irriverenza possa diventare strumento di resistenza.

Fu proprio attraverso Radio Aut che Vitale annunciò, con voce rotta dal dolore, la morte di Peppino il 9 maggio 1978. Da quel giorno, la sua vita si legò ancora di più al destino dell’amico ucciso. Quella dedizione incrollabile ha reso Vitale non solo custode della memoria, ma protagonista di una battaglia che ancora oggi continua a interrogare la società italiana.

Una vita dedicata alla memoria

Nato a Cinisi il 16 agosto 1943, Vitale si laureò in Filosofia a Palermo e negli anni Sessanta collaborò con il quotidiano L’Ora, una delle testate più coraggiose nella denuncia del potere mafioso. Dopo un periodo di insegnamento in Sardegna, tornò in Sicilia negli anni Settanta, pronto a impegnarsi apertamente nella lotta civile.

La morte di Peppino segnò per lui un punto di svolta: se da un lato perse l’amico di una vita, dall’altro decise di trasformare quel dolore in impegno. Negli anni non si limitò a custodire il ricordo, ma cercò verità e giustizia, sostenendo le indagini, le inchieste parlamentari e persino i progetti cinematografici che hanno contribuito a diffondere la storia di Impastato.







Il tributo della società civile

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio. L’associazione Libera lo ha ricordato come “una voce luminosa di libertà”, capace di incarnare nella vita di tutti i giorni l’impegno contro le mafie. Molti studenti, giornalisti e attivisti lo consideravano un punto di riferimento, non solo per il legame con Peppino, ma per la coerenza con cui ha vissuto le proprie idee.

Salvo Vitale era un militante autentico, capace di unire rigore intellettuale e passione umana. Anche quando le sue posizioni lo portarono a contrasti familiari o difficoltà personali, non rinunciò mai al suo percorso. La sua eredità non è fatta soltanto di memoria, ma di una lezione viva: non smettere mai di denunciare, di educare, di raccontare.

La sua amicizia con Impastato era così profonda da trasformarsi in un impegno comune, una lotta condivisa, un percorso che non si è mai interrotto neppure con la morte.

Insieme hanno sfidato Cosa nostra con le armi della parola e della musica, insieme hanno pagato un prezzo altissimo. Eppure, se oggi il nome di Peppino Impastato è conosciuto e studiato, è anche grazie alla tenacia con cui Vitale ha scelto di non dimenticare.

La morte di Salvo Vitale non è soltanto la scomparsa di un uomo, ma la perdita di una voce che ha saputo trasformare la memoria in azione concreta. Professore, giornalista, attivista, educatore: tanti ruoli che si condensano in una sola parola, testimone.

Il suo esempio continuerà a guidare chi crede che la giustizia non sia un’utopia, ma una responsabilità collettiva. Nel ricordo di Peppino, Vitale ha trovato la sua missione. E oggi, nel ricordo di Vitale, la società civile trova nuova forza per non smettere di resistere.

Lucrezia Agliani