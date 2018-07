Io Robot Adolescenti e delinquenza: il prezioso ruolo di mentori ed educatori L’importanza della ricompensa sociale da giovani Secondo uno studio dell’Università del Kansas, quando gli educatori fanno sentire gli adolescenti importanti all’interno del gruppo sociale, si riducono notevolmente i rischi di un loro futuro comportamento deliquenziale e autodistruttivo.

071022-N-9837H-002 BREMERTON, Wash. (Oct. 22, 2007) Air Traffic Controller 1st Class Danielle Wrencher tutors 1st graders at West Hills Elementary School. Wrencher stationed aboard the Nimitz-class aircraft carrier USS John C. Stennis (CVN 74), volunteer to participate in the Washington Reading Corps Program, designed to improve children's reading skills. Stennis is undergoing a Planned Incremental Availability and Docking (PIA+D), at Naval Base Kitsap, Bremerton to upgrade workspaces, propulsion and self-defense systems making the ship mission capable for future deployments. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Crystal Habbershon (Released)