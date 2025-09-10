Secondo i risultati dell’ultima edizione dell’indagine sugli stili di vita degli italiani condotta dal Laboratorio Adolescenza in collaborazione con l’Istituto di ricerca IARD, il 2025 segna un momento cruciale nel rapporto tra le nuove generazioni e il mondo che le circonda. Infatti, gli adolescenti si sentono sempre più sfiduciati, e la preoccupazione per il futuro e la ricerca di conferme attraverso i social media si intrecciano in un quadro complesso e, per certi aspetti, inquietante.

I social media come rifugio e fonte di ansia

Non è solo lo scenario internazionale a contribuire a questa crescente inquietudine. Una parte rilevante della tensione emotiva adolescenziale trova infatti alimento nella sfera digitale. I social media, che da anni rappresentano un canale privilegiato di comunicazione tra i giovani, sono ormai diventati anche uno specchio deformante delle aspettative sociali e individuali. La pressione dei follower, dei like e dell’immagine virtuale è oggi una delle preoccupazioni più diffuse.

Molti adolescenti, secondo lo studio, vivono un rapporto ambivalente con le piattaforme sociali: da un lato strumenti di connessione e visibilità, dall’altro motivo di frustrazione e confronto costante. Il numero di follower, le reazioni ai contenuti postati, il timore di restare esclusi o invisibili generano ansia, in particolare tra i più fragili. La dipendenza da questi strumenti non si limita al tempo passato online, ma si estende alla costruzione dell’identità personale, sempre più mediata e condizionata dalla presenza digitale.

Un mondo percepito come minaccioso

A generare un senso di disorientamento ancora più profondo è la situazione geopolitica internazionale, che entra prepotentemente nella percezione del futuro tra i giovani. Secondo quanto emerso dall’indagine, oltre il 50% degli adolescenti italiani ha dichiarato di temere lo scoppio di nuovi conflitti armati su scala globale. La guerra – che fino a pochi anni fa era per molti un concetto astratto o legato al passato – è diventata un rischio tangibile, alimentato anche dalle immagini e dalle notizie che circolano quotidianamente online.

Le recenti crisi internazionali, dai conflitti in Europa orientale al Medio Oriente, contribuiscono ad alimentare un clima di incertezza che colpisce in pieno il mondo giovanile, particolarmente esposto a stati di ansia e insicurezza. La guerra non è più lontana: entra nelle case, nei telefoni, nelle conversazioni tra coetanei. E diventa simbolo di un mondo fuori controllo.







Il clima: una minaccia percepita, ma non prioritaria

Se la paura del conflitto armato è condivisa da più di un adolescente su due, la preoccupazione per il cambiamento climatico riguarda un numero leggermente inferiore, ma comunque significativo. Poco meno della metà degli intervistati ha dichiarato di sentirsi in apprensione per il futuro del pianeta a causa della crisi ambientale. Si tratta di una percentuale importante, che conferma la sensibilità delle nuove generazioni su questo fronte, pur evidenziando una minore urgenza percepita rispetto ad altre minacce.

L’ambiente continua a essere un tema centrale nei discorsi dei giovani, anche grazie alle mobilitazioni internazionali degli ultimi anni, ma appare talvolta offuscato dalle paure più immediate e concrete, come la guerra o l’instabilità sociale. Inoltre, il clima viene vissuto con un senso di impotenza crescente: i giovani si sentono spesso soli o inascoltati, e la mancanza di risposte istituzionali efficaci sembra alimentare la rassegnazione piuttosto che l’attivismo.

Il dato forse più allarmante dell’indagine riguarda la visione complessiva del futuro. Il 62,4% degli adolescenti italiani manifesta oggi un atteggiamento negativo o fortemente pessimista rispetto alle prospettive del mondo in cui viviamo. Si tratta di un aumento significativo rispetto a soli due anni fa, quando i pessimisti erano circa la metà del campione.

Il ruolo degli adulti

Il rapporto tra adolescenti e adulti appare sempre più complicato. Molti giovani lamentano una mancanza di ascolto e di comprensione da parte di genitori, insegnanti e istituzioni. La distanza generazionale sembra essersi acuita negli ultimi anni, anche a causa della rapidità con cui si sono trasformati i riferimenti culturali e comunicativi.

I giovani si trovano così spesso soli ad affrontare paure globali, senza strumenti emotivi sufficienti e senza figure adulte di riferimento capaci di offrire una guida o un modello positivo. La sfiducia non è solo verso il mondo esterno, ma anche verso chi dovrebbe aiutare a interpretarlo.

Patricia Iori