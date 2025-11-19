L’Italia osserva da anni, quasi con rassegnazione, il progressivo malessere delle giovani generazioni. Eppure, la fotografia tracciata dall’indagine “Vivere da adolescenti in Italia”, realizzata da Demopolis e promossa da Con i Bambini, impone un cambio di prospettiva: ciò che sta emergendo non è una semplice fase di disagio temporaneo, ma un vero e proprio stato di emergenza sociale. Il report racconta un Paese dove gli adolescenti temono violenze e bullismo, convivendo così quotidianamente con timori, mancanza di prospettive e la sensazione di essere esposti, più di quanto gli adulti immaginino, a rischi concreti.

Un Paese percepito come insicuro

Il dato forse più sconcertante riguarda il timore diffuso di subire molestie, violenze o atti di bullismo quando ci si trova fuori casa. Secondo la ricerca, il 43% degli adolescenti italiani vive questa paura in maniera costante o ricorrente. Una percentuale che già di per sé basterebbe a lanciare un segnale inequivocabile, ma che diventa ancora più inquietante se si osservano le variazioni territoriali e di genere: nei quartieri considerati difficili la cifra sale al 59%, mentre tra le ragazze raggiunge addirittura il 63%.

Questi numeri delineano un Paese frammentato, in cui la sicurezza non è solo una questione di presenza o assenza di criminalità, ma anche di percezione, di contesto educativo e di fiducia nelle istituzioni. Gli adolescenti — spesso etichettati come impulsivi o disinteressati — si rivelano invece molto attenti e consapevoli dei rischi che li circondano. E questa consapevolezza, anziché rafforzare la loro autonomia, sembra schiacciarli sotto un peso emotivo crescente.

La sofferenza silenziosa che cresce tra i giovani

La ricerca mette inoltre in luce un altro aspetto poco raccontato, ma sempre più evidente: la sofferenza interiore dei ragazzi, spesso nascosta o minimizzata dagli adulti. Gli adolescenti dichiarano di desiderare una vita “normale”, fatta di relazioni positive, opportunità di crescita e una quotidianità serena. Tuttavia, le loro aspettative si scontrano con una realtà che percepiscono ostile e povera di prospettive.

Questa condizione genera frustrazione, ansia e un senso di impotenza. Non si tratta solo di disagio transitorio legato all’età, bensì di un malessere strutturale che affonda le radici in dinamiche sociali ed economiche molto più ampie. Il timore del futuro, unito alla difficoltà di immaginarsi adulti in un Paese spesso percepito come bloccato, contribuisce a un clima emotivo pesante che incide sulle scelte scolastiche, sui rapporti familiari e sulla costruzione dell’identità personale.

Quartieri difficili e contesti fragili

La geografia sociale dell’Italia continua a esercitare un ruolo determinante sul benessere dei più giovani. Le aree urbane caratterizzate da marginalità, scarsi servizi e un tessuto comunitario debole mostrano livelli di allarme ancora più elevati. È proprio nei quartieri più fragili che la paura aumenta, così come il senso di isolamento e la percezione di vivere in un ambiente che non protegge né sostiene.

Questo divario non riguarda solo il Nord o il Sud, come spesso si tende a credere, ma attraversa l’intero Paese con punte particolarmente gravi nelle periferie metropolitane.

La particolare fragilità delle ragazze

Una delle evidenze più forti del report riguarda il vissuto delle ragazze. Per loro, la paura di essere molestate o aggredite rappresenta una costante quotidiana. Il 63% dichiara infatti di temere, quando si trova in luoghi pubblici, che possa verificarsi un episodio di violenza o bullismo.

Questa percentuale non solo racconta una percezione diffusa di insicurezza, ma riflette anche un clima culturale in cui le giovani donne crescono confrontandosi con stereotipi, discriminazioni e la consapevolezza di una maggiore esposizione ai rischi. Tale condizione influisce sulla libertà di movimento, sulle scelte di vita e perfino sulla definizione della propria identità.

La paura che le ragazze provano non è mai astratta: deriva da racconti reali, esperienze vissute da coetanee, episodi di cat-calling, molestie digitali o aggressioni verbali che costituiscono una parte significativa della loro esperienza di crescita.







Un Paese che non offre possibilità di sviluppo

Oltre alla paura fisica, un altro elemento cruciale che emerge dall’indagine riguarda la preoccupazione per il proprio futuro. Molti giovani dichiarano di non sentirsi in un Paese in grado di offrire opportunità di crescita personale e professionale. Il senso di precarietà si traduce nella convinzione che, per avere una vita dignitosa, forse sarà necessario lasciare l’Italia.

Il problema non è solo economico. È culturale, politico, strutturale. I giovani avvertono una distanza crescente tra ciò che desiderano e ciò che l’Italia sembra in grado di garantire loro. Questa frattura alimenta sfiducia e disillusione: due sentimenti che, quando si sviluppano in età adolescenziale, possono lasciare cicatrici durature.

Una generazione consapevole ma disillusa

Contrariamente allo stereotipo della gioventù disinteressata ai problemi sociali, l’indagine spiega come gli adolescenti italiani siano molto più attenti e informati di quanto spesso venga loro riconosciuto. Analizzano il contesto, ne comprendono le criticità e si interrogano sul proprio ruolo futuro.

Tuttavia, questa consapevolezza è accompagnata da una sensazione di impotenza. I ragazzi vedono chiaramente le difficoltà del Paese ma non percepiscono strumenti adeguati per poter contribuire al cambiamento. Questa mancanza di agency rappresenta un limite enorme per lo sviluppo democratico e per la vitalità del tessuto sociale italiano.

Patricia Iori