La Camera di Commercio di Roma ha recentemente avviato una nuova e innovativa iniziativa, con l’introduzione di un “dipendente robot” che rappresenta un punto di congiunzione tra il progresso tecnologico e il patrimonio storico-culturale della capitale. Il robot, battezzato Adriano, è stato presentato in una cerimonia ufficiale al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, uno dei luoghi più emblematici della storia romana. Questo avveniristico progetto segna un passo importante nell’utilizzo della robotica all’interno di contesti istituzionali e turistici, con l’obiettivo di offrire ai visitatori una nuova modalità di fruizione e apprendimento.

Un progetto innovativo che combina storia e tecnologia

Il robot Adriano, come ricordato dal presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, ha il compito di accogliere i visitatori e fornire informazioni storiche sul Tempio, rendendo così l’esperienza turistica più interattiva e coinvolgente. Non solo un semplice dispenser di dati, ma una sorta di guida digitale che riuscirà a raccontare con precisione la storia e le curiosità di uno dei siti archeologici più affascinanti di Roma, unendo il valore del passato con l’innovazione del presente.

L’introduzione di un “dipendente robot” come Adriano nella sede istituzionale della Camera di Commercio di Roma è un esempio lampante della crescente importanza della tecnologia nei contesti pubblici e culturali. Questo tipo di iniziativa testimonia come le istituzioni stiano abbracciando il cambiamento tecnologico non solo nel settore economico e commerciale, ma anche nella valorizzazione e promozione dei beni culturali.

Adriano, un omaggio alla storia e all’imperatore romano

Il nome del robot, Adriano, non è stato scelto casualmente. Esso fa riferimento sia al Tempio di Vibia Sabina e Adriano, che ospita il robot, che all’imperatore Adriano stesso, una delle figure più significative dell’antica Roma. Imperatore dal 117 al 138 d.C., Adriano fu noto per il suo impegno nel rinnovamento dell’architettura imperiale e per la valorizzazione dei territori dell’Impero Romano. La scelta di chiamare il robot in suo onore rafforza il legame tra il passato storico e l’innovazione tecnologica. Così, il robot diventa non solo un elemento di modernità, ma anche un simbolo di continuità e di dialogo tra diverse epoche storiche.

Il Tempio di Vibia Sabina e Adriano, situato nel cuore di Roma, è stato costruito durante il regno di Adriano ed è uno dei monumenti più importanti legati alla sua figura. La sua storia è legata a un periodo di grande prosperità e cambiamento per l’Impero Romano, e la scelta di questo sito come location per l’introduzione del robot non è affatto casuale. Il progetto vuole rendere omaggio alla figura dell’imperatore e al suo impegno nella conservazione e valorizzazione della cultura romana.

Un investimento strategico per la valorizzazione turistica

Il progetto ha richiesto un significativo investimento, pari a 137.000 euro, una somma che, seppur considerevole, appare giustificata dall’ambizione di trasformare l’esperienza turistica in un’occasione di apprendimento interattivo e innovativo. Gli sforzi per integrare la tecnologia nelle istituzioni culturali e nei luoghi di valore storico si stanno rivelando sempre più strategici per promuovere il turismo e stimolare l’interesse verso la cultura. La creazione di un’esperienza unica per i visitatori, che vanno a scoprire il Tempio di Adriano, non solo attraverso il racconto tradizionale delle guide turistiche, ma anche tramite la robotica, rappresenta un approccio contemporaneo alla gestione dei beni culturali.

La decisione di utilizzare un robot come accoglienza e guida ai visitatori è anche una risposta alle nuove esigenze dei turisti moderni, che cercano un’esperienza più personalizzata e interattiva. Le tecnologie, infatti, non solo semplificano l’accesso alle informazioni, ma creano anche un’opportunità di coinvolgimento diretto, accorciando le distanze tra il pubblico e il patrimonio storico.







I dettagli tecnici e il percorso di sviluppo

Il progetto di realizzazione di Adriano è stato sviluppato in circa 18 mesi e ha coinvolto un team di esperti in robotica, design e storia dell’arte. La complessità della sua realizzazione è stata notevole, in quanto si trattava di un’iniziativa che richiedeva non solo l’ideazione e la costruzione del robot in sé, ma anche l’integrazione delle sue funzioni con il contesto storico e culturale in cui sarebbe stato inserito. Il robot è stato progettato per essere capace di rispondere in tempo reale alle domande dei visitatori, fornendo informazioni dettagliate sulla storia del Tempio, sulle caratteristiche architettoniche del sito e sugli aspetti legati alla figura dell’imperatore Adriano.

I creatori di Adriano hanno anche posto grande attenzione alla sua interfaccia, cercando di rendere l’interazione il più naturale possibile. Grazie all’uso di tecnologie di intelligenza artificiale, il robot è in grado di adattarsi alle richieste specifiche di ciascun visitatore, rispondendo in modo pertinente e puntuale a tutte le curiosità relative al sito archeologico.

Una rivoluzione nel settore della cultura e dei servizi istituzionali

Questa iniziativa della Camera di Commercio di Roma si inserisce in un contesto più ampio di rinnovamento e sperimentazione che sta coinvolgendo numerose istituzioni culturali in tutto il mondo. I robot, come strumenti di supporto e mediazione, stanno diventando sempre più comuni nei musei, nelle gallerie d’arte e nei luoghi di interesse storico. L’uso della robotica nei servizi istituzionali è destinato a crescere, non solo come strumento di accoglienza, ma anche come mezzo per migliorare l’accesso alle informazioni e ottimizzare la gestione delle risorse.

Patricia Iori