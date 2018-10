Aereo caduto in mare in Indonesia: 189 morti, tra cui un ragazzo italiano

L’aereo caduto in mare era partito da Giacarta alle 6:20 ore locali (00:30 in Italia) ed è precipitato in mare dopo 13 minuti di volo, provocando la morte di 189 persone.

La sua destinazione era Pangkal Pinang sull’isola di Bangka, al largo di Sumatra. Al momento non ci sono sopravvissuti. La scatola nera non è stata ancora trovata.

Andrea Manfredi, la vittima italiana

Il sito web indonesiano Kamparan e la Farnesina hanno confermato la presenza di Andrea Mandredi, 26 anni, sull’aereo precipitato in mare. Andrea Manfredi era originario di Marina di Massa e aveva un passato da ciclista. Nel 2013 aveva gareggiato con la Ceramica Flaminia e nel 2014 e 2015 con la Bardiani CSF. La sua passione per il ciclismo l’aveva poi spinto a creare l’azienda Sportek.

Andrea Manfredi era arrivato a Giacarta il 26 ottobre, partendo da Hong Kong. Proprio ieri sul suo profilo Instagram aveva postato una foto con la sua amata bici, commentandola con «Potrei cambiare la mia vita, ma non la mia passione».









I dettagli dell’incidente

L’aereo era un Boeing 737 Max8 della compagnia Lion Air, il cui presidente è Edward Sirait. Il velivolo era in funzione da agosto e aveva solo 800 ore di volo. Le cause dell’incidente al momento restano ignote, ma già domenica l’aereo aveva avuto un problema dopo il decollo, ed era tornato indietro per effettuare i vari controlli. Questa mattina gli era stato accordato il permesso di volare, ma lo stesso guasto potrebbe essersi ripresentato. Il pilota e il copilota, infatti, avevano chiesto di poter tornare indietro, permesso che era stato loro accordato, ma dopo poco è stato perso il contatto radar.

La Lion Air è stata fondata nel 1999 e si occupa sia di tratte interne all’Indonesia, sia di tratte internazionali nel sud-est asiatico, in Australia e in Medio Oriente. Nel 2013 aveva già avuto un altro incidente, quando un aereo finì in mare a Bali, ma all’epoca non ci fu nessuna vittima. E un altro nel 2014, quando un aereo si schiantò a Solo City provocando 25 morti.

Nel 2007 le compagnie aeree indonesiane erano state escluse dalle rotte verso l’Europa a causa di problemi di sicurezza. Il divieto è stato completamente revocato solo a giugno di quest’anno.

Margaret Petrarca