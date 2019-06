Affidamenti illeciti di minori: 18 arresti in Emilia Romagna

Affidamenti illeciti di minori: arrestati il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, ed altri 17 professionisti.

Decine gli indagati nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e Demoni”, coordinata dal sostituto procuratore di Reggio Emilia, Valentina Salvi. Nel mirino del lavoro investigativo, la rete dei servizi sociali della Val D’Enza, accusati di aver redatto relazioni fraudolente per facilitare l’allontanamento dei bambini dalle famiglie e collocarli in affido retribuito da amici e parenti. I reati contestati sono: frode processuale, depistaggio, abuso d’ufficio, maltrattamento su minori, lesioni gravissime, falso in atto pubblico, violenza privata, tentata estorsione e peculato d’uso.

Falsi ricordi e lavaggio del cervello

Un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro che vede implicati, a vario titolo, professionisti del settore medico, politici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di una Onlus di Torino. Un'organizzazione dell'orrore quella scoperta dai Carabinieri di Reggio Emilia. Vere e proprie manipolazioni dei ricordi quelle effettuate sui bambini. I piccoli avrebbero subito ore e ore di intensi "lavaggi del cervello" durante gli incontri di psicoterapia, in vista delle sedute per l'affidamento. Non solo, secondo le indagini, i piccoli sarebbero stati suggestionati anche con l'uso di impulsi elettrici. Un sistema spacciato alle giovani vittime come "macchinetta dei ricordi", che avrebbe, in tal modo, "alterato lo stato della memoria in prossimità dei colloqui giudiziari".









Accertati 2 casi di stupro

False relazioni degli assistenti sociali, disegni artefatti per creare nei piccoli ricordi ingannevoli di abusi sessuali da parte della famiglia al fine di facilitare l’affidamento: è il quadro dell’orrore che emerge dalle lunghe intercettazioni effettuate dagli uomini dell’Arma durante le sedute di psicoterapia a cui le giovani vittime prendevano parte. Scoperto e sequestrato un magazzino dove i complici dei servizi sociali conservavano lettere e regali dei genitori naturali destinate ai bambini mai arrivati a destinazione. Accertati inoltre 2 casi di stupro all’interno delle famiglie affidatarie dopo l’illegittimo allontanamento.

Mena Indaco