Sono oltre 50 le affissioni dei Pro Vita contro i corsi da loro chiamati “gender” nelle scuole. I manifesti, apparsi e poi rimossi dalle le strade romane, rappresentano un attacco da parte dell’associazione Pro Vita & Famiglia, che ha sempre portato avanti ideologie di destra e cattoliche. Il comune di Roma ha provveduto oggi stesso a farli rimuovere, accendendo una brusca reazione da parte dell’associazione, che grida alla censura.

Le nuove affissioni dei Pro Vita: cosa vogliono?

Per le strade di Roma sono stati affissi manifesti con immagini di bambini di diverse età affiancati da frasi provocatorie: “Oggi a scuola un attivista Lgbt ha spiegato come cambiare sesso – Giulio, 13 anni” oppure “Oggi a scuola ci hanno letto una favola in cui la principessa era un uomo – Anna, 8 anni” e ancora “La mia scuola ha permesso anche ai maschi di usare i bagni delle femmine – Matilde, 16 anni”.

Questa campagna nazionale di affissioni dei Pro Vita puntava ad arrivare in tutta Italia, ed è stata lanciata dall’associazione di destra Pro Vita & Famiglia, che di recente era stata presa in considerazione dalla Commissione Europea riguardo la sua cancellazione dal Registro per la Trasparenza dell’UE a seguito dell’interrogazione depositata a dicembre dall’europarlamentare Alessandro Zan. I sospetti sarebbero di legami finanziari e politici tra l’associazione anti-abortista e il partito neofascista Forza Nuova.

Lo scopo di questa nuova campagna è quello di richiedere al governo Meloni una legge che impedisca lo svolgimento di “progetti sulla fluidità di genere” a scuola. Inoltre vogliono che sia chiesto il consenso informato preventivo dei genitori su ogni attività sensibile, la possibilità per le famiglie di poter esonerare i propri figli dai corsi gender e infine lo Stop agli attivisti Lgbtq+ nelle scuole.







Le dichiarazioni dei Pro Vita

Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia, ha dichiarato che le frasi sui manifesti si riferiscono a eventi realmente accaduti in alcune scuole, dove i genitori non sarebbero stati adeguatamente informati. Secondo Coghe, ciò che accade nelle aule italiane sta trasformando le scuole in “campi di rieducazione ideologica di massa”, scavalcando il ruolo delle famiglie nella discussione di temi fondamentali per lo sviluppo dei propri figli.

“Con la campagna “Mio Figlio No. Scuole libere dal gender” chiediamo al Governo provvedimenti urgenti per restituire ai genitori italiani il diritto di educare liberamente i loro figli, come chiede l’83% degli italiani secondo un recente sondaggio svolto dall’istituto Noto”.

Con questa iniziativa, l’associazione vuole promuovere la petizione popolare “Mio Figlio No. Scuole libere dal gender” che ad oggi è quasi a 30.000 firme e che mira ad ottenere una legge chiara e vincolante fatta su misura ma che prenda esempio dal modello di Viktor Orbán.

Ma non è la prima volta che le affissioni dei Pro Vita appaiano per le strade romane

Già nel novembre 2023 l’associazione aveva tappezzato la città di Roma con cartelloni contro questo cosiddetto “gender” e la carriera alias nelle scuole. Questi cartelloni omotransfobici e raffiguranti sempre bambini e ragazzini vennero rimossi e banditi dal comune.

Anche questa volta il comune di Roma ha ordinato la rimozione delle affissioni dei Pro Vita

In meno di 24 ore dalla loro comparsa, oggi mercoledì 9 aprile i manifesti sono stati rimossi, accendendo subito un dibattito. Coghe ha infatti denunciato la rimozione, definendo le motivazioni del Comune come “un patetico pretesto” per giustificare quella che lui considera un’azione di censura ispirata da uno “squadrismo LGBT ormai istituzionalizzato”. Ha inoltre voluto sottolineare che questo gesto rappresenta una violazione del diritto costituzionale alla libertà di espressione. L’amministrazione comunale invece ha motivato il provvedimento sostenendo che i contenuti veicolati dai manifesti sarebbero connotati da stereotipi nei confronti della comunità LGBTQIA+ e potenzialmente lesivi dello sviluppo dei minori.

In seguito alla rimozione dei manifesti, l’associazione ha lanciato un appello pubblico per raccogliere fondi, con l’intento di estendere la campagna in altre città italiane e coprire le spese legali relative al ricorso che intende presentare.

Stefania Bucciol