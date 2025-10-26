Ma è veramente possibile affittare una nonna in Giappone? L’iniziativa, che porta il nome di OK! Obaachan – letteralmente “Va bene, nonnina” – è solo l’ultima declinazione di una tendenza più ampia che cerca di dare forma concreta a un bisogno di connessione reale, fisica, tangibile. Non si tratta di un esperimento sociale stravagante o di un progetto di realtà virtuale: le nonne sono donne vere, in carne e ossa, che offrono compagnia, consigli, ascolto e piccoli gesti quotidiani che sanno di casa.

Dietro l’apparente eccentricità di questa proposta si cela una realtà molto più complessa, che racconta un Giappone sospeso tra progresso e solitudine, tra l’iperconnessione digitale e un crescente isolamento emotivo.

Il paradosso di una società interconnessa ma sola

Negli ultimi anni, numerosi studi sociologici e demografici hanno fotografato una situazione che preoccupa sempre di più le autorità nipponiche: quasi il 40% della popolazione ammette di sentirsi sola o di non avere relazioni significative al di fuori della sfera lavorativa.

Il Giappone è una società che ha fatto dell’efficienza una virtù, ma a un prezzo alto. Il lavoro assorbe tempo ed energie, mentre la comunicazione digitale – pur capillare – tende a sostituire i rapporti diretti con scambi rapidi e impersonali. In questo contesto, la solitudine non è più un’emergenza individuale ma un fenomeno collettivo, un vuoto sociale che attraversa generazioni diverse: giovani adulti che non trovano il tempo o il coraggio di instaurare relazioni autentiche, anziani che vivono lontani dalle famiglie, donne che scelgono di restare single per non rinunciare alla propria indipendenza.

OK! Obaachan: il progetto che riporta l’umanità nel quotidiano

È in questo scenario che nasce OK! Obaachan, un servizio tanto semplice quanto rivoluzionario. L’idea è di consentire a chiunque – studenti fuori sede, lavoratori stressati, persone anziane sole – di trascorrere del tempo con una figura femminile matura, una “nonnina” affettuosa disposta a cucinare un pasto, chiacchierare davanti a una tazza di tè, ascoltare senza giudicare o anche solo condividere un silenzio confortevole.

Il principio che anima il progetto non è commerciale, anche se prevede un compenso per le partecipanti, ma emotivo: si tratta di restituire alle relazioni una dimensione umana e lenta, lontana dalla frenesia dei social network. “La gente non ha più tempo di ascoltare né di essere ascoltata”, ha dichiarato una delle fondatrici in un’intervista a un quotidiano di Tokyo.







Dall’app all’incontro reale: la tecnologia come ponte, non come barriera

Curiosamente, il servizio nasce e si diffonde proprio attraverso ciò che molti ritengono la causa del problema: un’app. Attraverso una piattaforma digitale, l’utente può prenotare un incontro, scegliere l’attività da condividere – cucinare, passeggiare, guardare un film, fare la spesa – e stabilire un orario. Tuttavia, l’obiettivo non è rimanere nel mondo virtuale: l’app funge da ponte per facilitare l’incontro reale, il contatto diretto, l’esperienza condivisa.

Una cultura che invecchia e cerca nuove forme di vicinanza

Il Giappone è uno dei Paesi più longevi al mondo: più del 28% dei cittadini ha superato i 65 anni, e la popolazione continua a invecchiare rapidamente. Questo dato, unito al declino demografico e al calo delle nascite, ha generato una società sbilanciata, dove le generazioni più giovani spesso non hanno contatti frequenti con gli anziani.

Nella tradizione giapponese, però, l’“obaachan” è molto più che una semplice parente: rappresenta la saggezza, la memoria, la dolcezza discreta di chi sa accogliere senza chiedere nulla in cambio. Affittare una nonna, quindi, non significa sostituire un affetto perduto, ma recuperare un ruolo simbolico che la modernità ha progressivamente cancellato.

L’arte dimenticata del tempo condiviso

Molti utenti raccontano che l’esperienza con OK! Obaachan non è affatto artificiale. Non ci sono copioni o conversazioni imposte. Ci si incontra, si prepara del cibo, si parla, a volte si resta in silenzio.

La lentezza, la disponibilità all’ascolto, la cura per i dettagli domestici – un piatto preparato insieme, una tazza di tè versata con gentilezza – assumono un valore terapeutico.

Solitudine e mercato

Alcuni osservatori si interrogano sul rischio di mercificare anche i sentimenti, trasformando la solitudine in un’occasione di profitto. In effetti, il Giappone conosce già servizi analoghi: si possono affittare amici, compagni di viaggio, persino intere famiglie per occasioni speciali. OK! Obaachan, però, sembra spingersi oltre, toccando corde emotive più profonde.

Gli ideatori difendono l’iniziativa ricordando che non si tratta di un sostituto artificiale dei legami, bensì di un “catalizzatore di empatia”. Le nonne coinvolte ricevono una formazione e accedono al programma volontariamente, trovando esse stesse un motivo di rinascita e socialità. Molte di loro sono vedove o vivono sole; per loro, offrire compagnia a chi ne ha bisogno diventa una forma di reciprocità.

Il valore sociale del gesto semplice

Ciò che emerge con forza da questo fenomeno è l’idea che la connessione autentica possa nascere da gesti minimi.

Cucinare insieme, raccontare storie dell’infanzia, condividere un ricordo o una risata: sono azioni che rievocano un senso di appartenenza perduto. E proprio in questo risiede la forza del progetto: nella capacità di restituire calore umano a una società che, pur essendo tecnologicamente avanzatissima, rischia di raffreddarsi emotivamente.

OK! Obaachan è anche un esperimento culturale. In un certo senso, mette in discussione l’idea stessa di famiglia, sempre più fluida e disgregata. Dimostra che il legame affettivo non dipende dal sangue, ma dalla volontà di esserci per l’altro. Nel Giappone contemporaneo, dove la solitudine è spesso vissuta come una vergogna, l’iniziativa offre una via d’uscita dignitosa, libera da stigma e pietismo.

