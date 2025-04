Nel panorama immobiliare europeo, un nuovo primato emerge con forza e chiarezza: per quanto riguarda gli affitti residenziali a Milano, quest’ultima si posiziona al vertice tra le città più costose. Questo dato, che suscita riflessioni tanto nel settore economico quanto nella quotidianità dei cittadini, arriva da una recente indagine condotta da Scenari Immobiliari e Abitare Co. sui valori medi degli affitti nel 2024. L’analisi ha coinvolto le principali capitali e metropoli del continente, con un’esclusione significativa: Londra, la cui realtà immobiliare presenta dinamiche autonome e spesso non comparabili con il resto d’Europa.

Un confronto europeo che sorprende

Il dato più sorprendente che emerge dallo studio è che affittare un appartamento nel cuore di Milano ha oggi un costo medio mensile di 2.090 euro, una cifra che supera non solo città già considerate tra le più care d’Europa come Amsterdam e Parigi, ma anche altre realtà storicamente più esclusive. La capitale olandese si posiziona infatti subito dopo Milano, mentre la Ville Lumière scivola in terza posizione. A completare la top five troviamo Roma, che conquista il quarto posto, e Monaco di Baviera, al quinto.

Questo scenario rappresenta un’inversione di tendenza rispetto ai decenni precedenti, in cui le città italiane, pur registrando aumenti nel settore degli affitti, difficilmente superavano i livelli dei principali centri europei. Oggi, invece, Milano emerge come simbolo del nuovo equilibrio immobiliare urbano in Europa.

Milano: da città produttiva a metropoli esclusiva

Il capoluogo lombardo ha vissuto negli ultimi anni una trasformazione profonda, che ha interessato tanto il tessuto urbano quanto l’immagine internazionale della città. L’Expo 2015 ha segnato l’inizio di una nuova fase per Milano, che da allora ha accelerato la sua corsa verso la modernizzazione, l’internazionalizzazione e l’attrattività economica.

Grandi investimenti infrastrutturali, riqualificazione di aree dismesse, nascita di nuovi poli direzionali e l’incremento dell’offerta culturale e turistica hanno contribuito a consolidare la sua immagine di metropoli europea dinamica e all’avanguardia. Tuttavia, questo successo ha avuto anche conseguenze sul piano sociale: l’incremento esponenziale del valore immobiliare ha contribuito a un rialzo continuo dei canoni di locazione, in particolare nelle zone centrali e semicentrali.

I fattori che alimentano il boom dei canoni

Secondo gli esperti del settore, tra le principali cause dell’aumento degli affitti a Milano figurano diversi elementi strutturali. Innanzitutto, la domanda supera di gran lunga l’offerta: la presenza crescente di studenti, lavoratori qualificati, professionisti internazionali e city users che soggiornano anche solo temporaneamente nella città genera una pressione continua sul mercato degli affitti.

A ciò si aggiunge una carenza di nuove abitazioni in locazione, soprattutto nelle fasce di prezzo medio. Le politiche abitative, ancora incentrate in gran parte sulla proprietà piuttosto che sull’affitto, non hanno finora colmato questo divario. Inoltre, l’offerta di appartamenti viene parzialmente drenata dal fenomeno degli affitti brevi, che garantiscono ai proprietari rendimenti superiori rispetto alle locazioni tradizionali, riducendo ulteriormente il numero di unità disponibili sul mercato ordinario.

Non da ultimo, la gentrificazione di interi quartieri un tempo popolari ha trasformato aree come Isola, Nolo o la zona dei Navigli in luoghi ambiti e dal prezzo sempre più elevato. La crescita dei servizi, dei collegamenti e delle infrastrutture in queste zone ha attirato nuovi residenti, contribuendo a un generale innalzamento dei canoni.







Il caso romano: capitale in rincorsa

Sebbene Milano detenga oggi il record europeo per il caro affitti, Roma non è molto distante in termini di tendenza. La Capitale si colloca al quarto posto della classifica e vive a sua volta una fase di forte rialzo dei canoni, sebbene con dinamiche differenti. A Roma, l’estensione del territorio e l’eterogeneità dei quartieri produce una situazione più sfumata: accanto a zone centrali dove i canoni sono molto elevati, resistono ancora aree con prezzi più contenuti, almeno per il momento.

Tuttavia, l’avvio di progetti di rigenerazione urbana, il ritorno di investitori stranieri e la crescente domanda abitativa spingono anch’essi verso un incremento dei prezzi, in particolare nelle aree più centrali o collegate con infrastrutture strategiche come metropolitane e stazioni ferroviarie.

Milano batte città storicamente care

Il sorpasso di Milano su capitali come Amsterdam e Parigi sorprende in parte gli analisti, che finora consideravano le due città come esempi emblematici di mercato immobiliare ad alta tensione. Tuttavia, entrambe stanno da tempo adottando misure per contenere il fenomeno: la capitale olandese ha introdotto regolamentazioni sugli affitti brevi e una più rigida tassazione sugli immobili non abitati, mentre Parigi ha imposto limiti ai canoni in molte zone urbane, nel tentativo di arginare la fuga degli abitanti dal centro verso la periferia.

L’assenza di Londra dallo studio, specificata chiaramente dai ricercatori, è motivata dalla singolarità del mercato britannico, che segue logiche legate anche a fattori valutari e legislativi completamente diversi da quelli del resto d’Europa.

Il dato che incorona Milano come capitale europea del caro affitti non è soltanto una statistica da titolo di giornale. Dietro la crescita dei canoni si celano impatti sociali significativi: intere fasce di popolazione rischiano di essere espulse dalle aree centrali o, in casi più estremi, di non riuscire più a trovare soluzioni abitative adeguate al proprio reddito. Giovani, famiglie con redditi medi, lavoratori del terziario e studenti universitari sono tra le categorie più colpite.

Tutto ciò impone una riflessione profonda sulla sostenibilità sociale dell’abitare urbano e sulle politiche abitative da mettere in atto per riequilibrare il mercato.

Patricia Iori