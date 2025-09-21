Un annuncio di affitto a Milano con clausola No LGBT ha generato indignazione su Idealista, una delle piattaforme più utilizzate in Italia per la ricerca di immobili in affitto e in vendita. Una dicitura che, oltre a violare i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione, entra in netto contrasto con l’immagine inclusiva che la stessa piattaforma ha cercato di costruire nel tempo attraverso campagne pubblicitarie rivolte anche alla comunità LGBTQ+.

La frase è stata rimossa dall’annuncio solo dopo l’intervento dell’eurodeputato del Partito Democratico Alessandro Zan, che ha denunciato pubblicamente il contenuto sui propri canali social. La vicenda ha ricordato una questione non nuova, ma sempre più urgente: la discriminazione abitativa e le difficoltà che alcune categorie, in particolare le persone LGBT, incontrano nel mercato degli affitti privati.

Una discriminazione che passa dagli annunci

L’annuncio, riferito a un appartamento di tre locali nella zona di Rho, alle porte di Milano, era indirizzato a due coinquilini e conteneva indicazioni apparentemente ordinarie, come il soggiorno minimo di due mesi, la richiesta di persone educate e rispettose degli spazi comuni, e la preferenza per lavoratori diurni. Tuttavia, tra queste informazioni, compariva anche una chiara esclusione: “No LGBT”, ovvero nessuna persona appartenente alla comunità lesbica, gay, bisessuale o transgender sarebbe stata considerata per l’affitto.







L’intervento di Alessandro Zan

A far esplodere il caso è stato l’eurodeputato PD Alessandro Zan, da anni in prima linea nella difesa dei diritti civili e promotore dell’omonimo disegno di legge contro l’omotransfobia. Zan ha pubblicato uno screenshot dell’annuncio sul proprio profilo social, accompagnandolo con un commento che condanna fermamente l’accaduto e chiama in causa la responsabilità della piattaforma.

Il post ha rapidamente fatto il giro dei social, raccogliendo centinaia di condivisioni e commenti indignati. Poche ore dopo la pubblicazione, la frase discriminatoria è stata rimossa dall’annuncio.

La reazione (silenziosa) della piattaforma

Al momento, Idealista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito all’accaduto. La dicitura contestata è stata eliminata senza commenti pubblici, né sono stati resi noti eventuali provvedimenti nei confronti dell’utente che ha pubblicato l’annuncio.

Questa mancanza di una presa di posizione esplicita da parte della piattaforma genera domande sulla reale efficacia dei controlli interni, ma anche sulla coerenza tra l’immagine inclusiva promossa nei media e la realtà del sistema di pubblicazione degli annunci.

Idealista, negli ultimi anni, ha infatti avviato campagne pubblicitarie che presentano protagonisti LGBT, veicolando un messaggio di accoglienza e inclusività.

La discriminazione abitativa

Diversi studi e indagini, sia in Italia che in altri paesi europei, hanno messo in luce come le persone LGBT siano frequentemente vittime di discriminazioni nella ricerca di una casa in affitto. In molti casi, la discriminazione si manifesta in modo sottile o implicito, attraverso frasi ambigue o colloqui discriminatori; in altri, come in questo caso, si palesa in maniera diretta e brutale. Il fenomeno riguarda anche altre categorie vulnerabili, come stranieri, persone con disabilità, famiglie monoparentali o persone di religioni minoritarie.

I limiti della normativa vigente

In Italia, la legislazione contro le discriminazioni è frammentata e, in alcuni ambiti, lacunosa. La Costituzione, all’articolo 3, sancisce il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali. Tuttavia, non esiste una legge organica che tuteli in modo esplicito e sistematico le persone LGBT nei diversi ambiti della vita quotidiana, compreso quello dell’abitare.

Il DDL Zan, naufragato al Senato nel 2021 tra polemiche politiche e veti incrociati, avrebbe rappresentato un passo avanti importante, includendo l’omotransfobia tra le fattispecie di reato e prevedendo azioni concrete contro la discriminazione. La sua mancata approvazione ha lasciato un vuoto normativo che oggi si fa sentire con forza.

Cosa si può fare

In attesa di un intervento legislativo strutturale, resta fondamentale il ruolo degli attori privati, in particolare delle piattaforme digitali che, come Idealista, mediano il rapporto tra domanda e offerta abitativa. Queste realtà hanno il dovere etico — e in molti casi anche giuridico — di dotarsi di strumenti efficaci per prevenire e contrastare ogni forma di esclusione discriminatoria.

Alcune buone pratiche possono includere:

Moderazione automatica e umana degli annunci, con filtri in grado di rilevare frasi offensive o discriminatorie;

Formazione degli utenti e campagne informative sui diritti delle persone LGBT;

Segnalazioni rapide e trasparenti , con tempi certi di rimozione e risposta;

Sanzioni per i trasgressori, che possano arrivare alla sospensione degli account o alla denuncia alle autorità competenti.

L’episodio avvenuto a Milano è, purtroppo, il sintomo di un problema culturale più profondo. Se nel discorso pubblico l’inclusività sembra ormai un valore condiviso da larga parte della società, nella pratica quotidiana permangono ancora pregiudizi, stereotipi e barriere invisibili.