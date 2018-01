Affordable Art Fair, l’ottava edizione della grande Fiera d’Arte si svolge presso lo Superstudio Più di Milano. Presenti ben 85 gallerie internazionali con opere provenienti da tutto il mondo. Dopo New York, Hong Kong, Singapore, Amsterdam, Battersea, Bristol, Bruxelles, Amburgo, Londra, e Stoccolma sarà la Città di Milano ad ospitare la Affordable Art Fair dal 26 al 28 gennaio 2018: un’edizione ricca di novità, performance, e iniziative rivolte ad esperti d’arte ma anche a semplici appassionati di tutte le età, per inaugurare il 2018 all’insegna dell’arte accessibile e rivolta a tutti.









Il panorama che offre la Affordable Art Fair sul mondo del collezionismo dell’arte contemporanea sono le ultime tendenze per tutti i gusti e per tutti i budget. La manifestazione comprende numerose iniziative tra cui tour guidati ogni giorno a cura del team di Affordable Art Fair Milano, laboratori sensoriali e attività per bambini.









Tanto spazio anche ai giovani talenti Angelica Gatto ed Emanuele Riccomi, provenienti da CAMPO, il corso per curatori promosso dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo in collaborazione con Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, al lavoro in queste settimane per individuare i talenti da presentare nello spazio Young Talents, il progetto dedicato alle promesse dell’arte contemporanea. Oltre ai giovani non mancheranno i grandi nomi: dalla pop art giapponese con Takashi Murakami, alla street art con Mr Brainwash, fino alle opere di Maurizio Galimberti in collaborazione con Christo (Deodato Arte), e alle serigrafie di Michelangelo Pistoletto.

Affordable Art Fair è anche un’occasione per parlare di temi d’attualità legati al mondo dell’arte. Nel programma, un ciclo di incontri dedicati al tema LIVING WITH ART (Vivere con l’arte) : uno specchio sui lavori di restauro allo sviluppo della collezione, tra art advisory e interiors.

Affordable Art Fair è la fiera d’arte contemporanea che negli anni ha saputo appassionare i milanesi, portando l’arte nelle loro case e creando una nuova generazione di collezionisti. Questa ottava edizione promette di incantare il pubblico con proposte artistiche di qualità e opere dal significato tutto innovativo, in un appassionante giro del mondo tra le 85 gallerie internazionali presenti.

Maggie Van Der Toorn

Immagine copertina: Patrizia Palese Flaming 2010 (Galleria Berger) Fonte https://affordableartfair.com/