Affumicatore: cos’è e come funziona

Il settore della cucina è tra i settori che più di altri subiscono continue innovazioni, le novità maggiori si presentano in ambito di macchinari impiegati che grazie alle nuove tecnologie diventano sempre più performanti e sicuri. Tra questi macchinari trova particolare risalto l’affumicatore professionale che specialmente negli ultimi periodi è diventato molto alla moda, utile all’interno dei ristoranti per affumicare carne, pesce, salumi e formaggi.

Ma cosa si intende per affumicatura?

L’affumicatura è un processo attraverso il quale l’alimento viene esposto a del fumo generato dalla combustione del legno, questo processo può essere realizzato in diversi modi e seguendo varie tecniche.

Grazie all’affumicatura si possono conservare meglio più generi di alimenti ma, inoltre l’affumicatura modifica intensamente il sapore del cibo e le sue qualità organolettiche.

Inizialmente si impiegava solo la cosiddetta affumicatura a caldo ottenuta per mezzo di un barbecue, oggi invece vengono impiegati altri macchinari come l'affumicatore. L'affumicatore in pratica cuoce la carne a fuoco lento grazie ad un impianto che utilizza combustibile vegetale, come carbone o trucioli di legno, e fumo, conferendo un caratteristico intenso sapore. Gli affumicatori elettrici si distinguono per la loro semplicità d'uso, basta infatti riempire il serbatoio del generatore con scaglie di legno e impostare la temperatura desiderata. Regolando la griglia di ingresso dell'aria e la valvola del camino è possibile ottenere un'affumicatura ottimale.

PERCHÉ ACQUISTARE UN AFFUMICATORE ELETTRICO?

L’affumicatore elettrico viene utilizzato per vari motivi, quali la sicurezza perché trattandosi di una macchina alimentata ad energia elettrica è chiaramente più sicura rispetto ad una macchina a gas. Altro motivo è la pulizia, si tratta infatti di macchinari interamente realizzati in acciaio inox che risultano semplici e veloci da pulire oltre che facilmente igienizzabili.

Infine, gli affumicatori elettrici sono molto facili da usare e prevedono diverse opzioni come affumicatori con ruote, bacinelle o ganci.

Come abbiamo detto l’affumicatore utilizza scaglie di legno per affumicare carne, pesce, salumi e formaggi, quindi utilizzando scaglie di legni diversi si possono ottenere affumicature diversificate.

Per usare i moderni affumicatori professionali non ci vuole una specifica, è sufficiente riempire il serbatoio del generatore con del legno per affumicare e impostare la temperatura desiderata. Un termostato elettrico serve a mantenere la temperatura corretta all’interno dell’affumicatore regolando il riscaldatore principale.

L’utilizzo dell’affumicatore migliora sicuramente il proprio business perché permette di differenziarsi dalla concorrenza e migliorare la qualità della propria offerta. Quanto costa un affumicatore? Come tutti i macchinari si possono trovare affumicatori professionali per tutte le fasce di prezzo che possono andare dai 300€ ad oltre i 1000€.

Il forno affumicatore professionale aggiunge stile al proprio ristorante, ma prima di scegliere l’affumicatore professionale giusto per il proprio ristorante bisogna chiedersi prima dell’acquisto se si intende affumicare gli alimenti solo a caldo o anche a freddo. Inoltre se si hanno problemi di spazio, è utile sapere che esistono affumicatori professionali verticali o orizzontali a seconda delle esigenze.