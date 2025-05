A Kabul, pochi sono – ma da oggi, erano – pochi i rifugi per le persone anziane e i più giovani in cui tutti gli appassionati potessero, in cerca di una pausa quotidiana, svagare la loro mente con attività sportive e culturali ricreative. Oggi, con il divieto degli scacchi, questo è diventato impossibile. Tra una tazza di tè e una chiacchierata, le persone avevano l’abitudine di sfidarsi a giochi da tavolo, senza avere alcuna posta in denaro. Ora però, con il divieto degli scacchi, le tavolozze di legno bianche e nere sono state riposte e il silenzio domina quei tavolini dove un tempo si mescolavano riflessione e svago. Domenica scorsa infatti, il governo dei Talebani che da anni governa l’Afghanistan ha promulgato una legge che vieta ogni form di gioco degli scacchi, considerato un gioco d’azzardo – dunque immorale e contrario alla sharia.

Le nuove restrizioni: non solo il divieto degli scacchi, ma una lunga lista in crescita

Dal loro ritorno al potere nell’agosto del 2021, i talebani hanno introdotto una serie di divieti progressivi che incidono profondamente sulla vita sociale, culturale e sportiva del Paese. La musica negli spazi pubblici è sparita, i film stranieri sono stati in gran parte rimossi dai palinsesti e molte discipline sportive – tra cui le arti marziali miste – sono finite sotto accusa.

Le donne, in particolare, sono state estromesse quasi totalmente dalla sfera pubblica: niente sport, niente università, niente accesso a palestre o parchi. In questo contesto, il divieto degli scacchi, l’ultima limitazione decisa proprio la scorsa domenica, si inserisce come l’ennesimo tassello di una visione rigorista che limita lo spazio di libertà individuale.

Gli scacchi, vittime di una battaglia morale

Il recente divieto degli scacchi in Afghanistan non è che l’ultimo capitolo della campagna moralizzatrice portata avanti dalle autorità talebane. Il portavoce della Direzione generale dello sport, Atal Mashwani, ha giustificato il provvedimento parlando di “questioni religiose” non ancora risolte.

Secondo lui, gli scacchi rischiano di favorire comportamenti simili al gioco d’azzardo, ritenuti contrari alla sharia, e quindi dovranno rimanere sospesi finché non ci sarà un chiarimento dottrinale. Non sono stati specificati i dettagli delle sanzioni per chi dovesse infrangere il divieto, ma il messaggio è chiaro: il regime non tollera ambiguità morali.







Una norma contro il “vizio”

La decisione del divieto degli scacchi fa riferimento diretto alla cosiddetta legge sulla “promozione della virtù e prevenzione del vizio” (nota anche con l’acronimo Pvpv), approvata recentemente dal governo talebano. Questo dispositivo legislativo proibisce una vasta gamma di attività considerate peccaminose secondo l’interpretazione talebana della legge islamica: dal gioco d’azzardo alla musica, dalla danza ad alcune pratiche sportive.

Mashwani ha ribadito che finché le autorità religiose non giungeranno a una posizione univoca sugli scacchi, questi rimarranno ufficialmente vietati.

Il colpo alla socialità giovanile

Il gioco degli scacchi, in Afghanistan, non era soltanto uno sport intellettuale, ma anche un’occasione di aggregazione, soprattutto per i più giovani. Con l’impossibilità di accedere a molte forme di svago, le partite nei caffè rappresentavano un’opportunità per incontrarsi e discutere, lontano dalle preoccupazioni quotidiane.

Ora, anche questo spiraglio di normalità è stato chiuso. Il divieto degli scacchi, secondo alcune persone, non farà altro che aumentare il senso di isolamento e frustrazione diffuso tra le nuove generazioni.

Sebbene i talebani lo dipingano come un’attività moralmente ambigua, gli scacchi hanno una lunga tradizione nel mondo islamico e in Afghanistan in particolare. Non solo sono presenti in molti Paesi musulmani con federazioni sportive ufficiali, ma esistono anche campioni di fama internazionale che partecipano a tornei globali. In questo senso, il bando non solo spezza un legame con la cultura storica del Paese, ma isola ulteriormente l’Afghanistan dalla comunità internazionale. Le immagini di giovani, donne e uomini, impegnati in tornei scolastici o comunitari sono ormai un ricordo sbiadito, sostituito da un clima di diffidenza e repressione.

Il gioco sospeso, la libertà negata

Il divieto degli scacchi in Afghanistan non rappresenta soltanto la perdita di uno svago popolare. È, piuttosto, il simbolo di una più ampia strategia repressiva volta a controllare ogni aspetto della vita civile secondo parametri religiosi estremi. In un contesto in cui la cultura, lo sport e la libertà individuale vengono costantemente messi in discussione, anche un semplice gioco da tavolo può diventare oggetto di censura. E mentre le autorità riflettono sulle “questioni religiose”, un’intera generazione si ritrova con sempre meno spazio per crescere, esprimersi e vivere.

Lucrezia Agliani