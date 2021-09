Il Portogallo pone fine al calvario delle calciatrici afgane. Dopo settimane le ragazze della nazionale di calcio dell’Afghanistan son riuscite a scappare dal regime dei talebani.

Finalmente salve

Dopo settimane di sofferenza ed ansia, le ragazze della nazionale afgana, insieme alle proprie famiglie, hanno trovato una nuova casa in Portogallo. La missione, chiamata Soccer Balls, è stata coordinata con i talebani attraverso una coalizione internazionale di ex ufficiali dell’esercito e dell’intelligence degli Stati Uniti, alleati degli Stati Uniti e gruppi umanitari.

Il recupero delle calciatrici è stato arduo e complesso. Fin dall’inizio della crisi in Afghanistan le ragazze, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, e le loro famiglie hanno cercato invano di lasciare il paese per paura di come sarebbe stata la vita sotto il regime talebano, non solo perché è illegale per le donne e le ragazze fare sport, ma anche perché erano membri attivi delle loro comunità. L’operazione Soccer Balls ha subito una serie di battute d’arresto. Vi sono stati diversi tentativi di salvataggio falliti e un attentato suicida effettuato da militanti dello Stato Islamico all’aeroporto di Kabul che ha ucciso 169 afghani e 13 membri del servizio USA. Quell’attentato è avvenuto durante uno straziante trasporto aereo in cui l’esercito statunitense ha riconosciuto di essersi coordinato in una certa misura con i talebani. A complicare lo sforzo di salvataggio è stata la dimensione del gruppo formato da 80 persone, adulti e bambini.









La fine del calvario

“Il mondo si è unito per aiutare queste ragazze e le loro famiglie. Queste ragazze sono veramente un simbolo di luce per il mondo e l’umanità.

Con queste parole Robert McCreary, ex capo dello staff del Congresso e funzionario della Casa Bianca sotto il presidente George W. Bush che ha contribuito a guidare lo sforzo per salvare le calciatrici, ha informato la stampa della concessione dell’asilo politico da parte del Portogallo.

“Hanno lasciato le loro case e tutto alle spalle”, ha detto a The Associated Press Farkhunda Muhtaj, capitano della squadra nazionale femminile dell’Afghanistan. Lei ha seguito la vicenda dalla sua casa in Canada dove ha passato le ultime settimane a comunicare con le ragazze e a lavorare per aiutare a organizzare il loro salvataggio. Mentre le ragazze si spostavano da un rifugio all’altro, Muhtaj, che è anche insegnante, riferisce che le ha aiutate a rimanere calme attraverso esercizi virtuali e sessioni di yoga e dando loro compiti a casa, tra cui scrivere autobiografie. Ha inoltre detto che non poteva condividere i dettagli della missione di salvataggio con le ragazze o le loro famiglie e ha chiesto loro di credere in lei e negli altri ciecamente. “Il loro stato mentale si stava deteriorando. Molte di loro avevano nostalgia di casa. A molte di loro mancavano i loro amici a Kabul”, ha detto Muhtaj. “Avevano una fede incondizionata. Abbiamo ravvivato il loro spirito”.

Matteo Abbà