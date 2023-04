Afghanistan, l’Onu può lasciare il paese: previsto summit a Doha

Afghanistan, l’Onu può lasciare il paese? Il segretario Guterres organizzerà un incontro a Doha per fare chiarezza sulle sfide future.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha deciso di convocare un incontro internazionale sull’Afghanistan l’1 e il 2 maggio a Doha. L’obiettivo è “rinforzare l’impegno internazionale intorno a scopi comuni, realizzando un percorso sostenibile per affrontare le sfide presenti e future“, ha affermato il portavoce Stephane Dujarric. La principale questione che ha reso necessario il vertice riguarda il recente divieto per le donne afghane di lavorare per le Nazioni Unite. Se la situazione non dovesse cambiare in Afghanistan, l’Onu potrebbe giungere alla difficile decisione di lasciare il paese.

Il contributo delle donne afghane all’operato dell’Onu

Erano gli ultimi giorni dello scorso dicembre, quando i talebani decisero di escludere le donne afghane anche dai lavori con le organizzazioni umanitarie. Sin da subito le Nazioni Unite avvertirono dei rischi di una simile scelta: l’Afghanistan aveva e ha fortemente bisogno degli aiuti umanitari, in quanto attualmente il 97% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e circa 23 milioni di afghani stanno affrontando una gravissima crisi alimentare. Le stesse Nazioni Unite hanno spiegato come il ruolo delle donne afghane sia fondamentale per la concreta erogazione degli aiuti: la maggior parte di loro può vedere soltanto altre donne, quindi il personale sanitario di sesso femminile svolge un ruolo chiave per prestare soccorso sia a quest’ultime che ai loro bambini.

L’organizzazione “Save the children“ ha dovuto sospendere i programmi di assistenza in seguito all’entrata in vigore del divieto. La difficile scelta è stata un atto dovuto per assicurare la sicurezza di medici, infermiere, ostetriche, insegnanti e operatrici attive sul territorio sin dal 1976. L’organizzazione non governativa soltanto nell’arco di un anno, dopo la presa del potere dei talebani, ovvero dal 2021, ha prestato soccorso a quasi 4 milioni di persone, tra cui circa 2 milioni e mezzo di donne. I bambini che necessitano di assistenza sono invece circa 14 milioni.









Il ritorno dei talebani

Nell’agosto del 2021, dopo un ventennio di occupazione del territorio, gli USA hanno lasciato l’Afghanistan. L’Onu potrebbe compiere una scelta identica, abbandonando definitivamente il paese alle voragini causate dal ritorno dei talebani. Si cade nell’errore quando si crede che la precedente presenza americana garantisse stabilità e benessere. Se fosse stato vero, non avremmo assistito ad un rovesciamento di fronte così repentino. La nascita del secondo Emirato Islamico testimonia invece la frammentarietà del paese e del popolo afghano, evidenziando altresì il fallimento del tentativo di occidentalizzarlo; una simile velleità, in un territorio costellato da tribù profondamente diverse tra loro, ha assunto spesso più la forma della giustificazione che di programma vero e proprio. Il costo di quest’altra gloriosa impresa made USA è stato di circa 8 mila miliardi di dollari, secondo uno studio della Brown University. Il costo umano invece conterebbe 170 mila morti, tra cui 47 mila civili. Enormi quantità di denaro che avrebbero potuto confluire in investimenti per migliorare la disastrata economia del paese.

Quando Riccardo Iacona interrogò Gino Strada chiedendogli se, secondo lui, dopo vent’anni di guerra in Afghanistan, facendo un consultivo, si potesse salvare qualcosa dell’operato statunitense, questi rispose:

“Se è servita a qualcosa? Zero. La guerra si associa sempre alla bugia; c’è bisogno di raccontare frottole per giustificare l’assassinio di 170 mila persone, in prevalenza civili. A fianco ai morti ci sono i miliardi di dollari: c’è stato un periodo in cui gli USA spendevano circa 5 miliardi al mese per questa guerra. Se avessero avuto la reale intenzione di ricostruire il paese, sarebbe bastato il 5% di quelle spese militari per rendere l’Afghanistan una specie di Svizzera”.

La situazione attuale

Attualmente l’Afghanistan vede quasi 34 milioni di cittadini sotto la soglia di povertà. La rigidissima applicazione della Sharia, per mano del governo dei talebani, rappresenta il mezzo più rapido per condannare definitivamente un paese morente.

L’esclusione delle donne dalla vita pubblica, economica e sociale del paese, oltre a essere una violenta discriminazione, o un vero e proprio “Apartheid di genere”, è anche un atto che costringe il paese a privarsi di forza lavoro e di professioniste, degradandone ancora di più l’economia. Nonostante le iniziali promesse dei talebani che, nel tentativo di dialogare con la comunità internazionale, avevano assicurato di impegnarsi per i diritti delle donne, la situazione attuale è totalmente critica.

A dispetto di quanto garantito, senza la presenza o l’autorizzazione di un tutore maschile, la donna afghana non può uscire dalla propria abitazione né usufruire di servizi sanitari. Queste prescrizioni ne comprendono altre conseguenti e incidentali, come l’impossibilità di frequentare scuole superiori e università, di apparire in televisione o su cartelloni pubblicitari. L’isolamento forzato della figura femminile va completandosi con il divieto di possedere una Sim per cellulare e di lavorare fuori casa, tranne rare eccezioni. Infine, tra le molteplici privazioni, alcune sono persino retroattive: oltre a non poter più chiedere il divorzio, le precedenti separazioni sono da considerare nulle.

In Afghanistan l’Onu rappresenta l’ultimo presidio

Se anche l’Onu deciderà di abbandonare l’Afghanistan, i talebani si libereranno di un ingombrante ostacolo e gli afghani saranno privati del loro ultimo presidio. In un regime de facto in cui manca qualsiasi tutela preventiva, gli aiuti umanitari rappresentano una fondamentale forma di garanzia ex post capace, seppur con non pochi sforzi, di tenere insieme una realtà frammentata, nel tentativo di ridurre i danni provocati dall’assurdità di misure irrazionali. L’incontro di Doha potrebbe condensare tutti gli interrogativi che il regime dei talebani pone; di certo sarà uno snodo essenziale per ponderare gli interventi futuri.

Raffaele Maria De Bellis

