Africa occidentale: difendere la costa d all’erosione costiera

Tempeste, inondazioni marine, erosione costiera, inquinamento degli oceani, siccità: gli ecosistemi costieri di tutto il mondo sono sottoposti a un’intensa pressione, causata da un’incessante attività umana, tendenze climatiche inesorabilmente mutevoli, eventi meteorologici estremi. Un esempio è l’innalzamento del livello del mare, che dovrebbe aumentare fino a 50 volte rispetto ai valori attuali. I paesi tropicali, come quelli dell’Africa occidentale, sono particolarmente vulnerabili.

Minacce antropogeniche o pericolo naturale, la costa dell’Africa occidentale affronta un grave rischio amplificato dai cambiamenti climatici. Lungo tutta la costa i paesi, dell’Africa occidentale, lottano per contenere le ricadute delle inondazioni e dell’erosione costiera e per trovare soluzioni sostenibili a quello che è un problema permanente e intrattabile. E’ da tempo ormai che le città dell’Africa occidentale, soffrono gli effetti di una nuova crisi ambientale di vasta portata, che si aggiunge alle numerose sfide del continente.

Tempeste, inondazioni, erosione costiera, inquinamento degli oceani: questi fenomeni allarmanti minacciano, ora più che mai, i 10.000 chilometri di costa dell’Africa occidentale. Questa zona costiera, che si estende dalla Mauritania al Gabon, dove vive il 31% della popolazione regionale, sono cruciali, in quanto contribuiscono al 56% del PIL dell’Africa occidentale.

La capitale della Guinea, Conakry, la capitale del Senegal, Dakar, la capitale del Togo, Lomé, e la capitale economica della Costa d’Avorio, Abidjan. Così come molte altre città costiere africane, gradualmente vedono scomparire le loro coste a causa dell’erosione costiera. Si prevede che il cambiamento climatico aggraverà ulteriormente questi fenomeni. E gli scenari pessimistici prevedono conseguenze drammatiche per città come Nouakchott, creata de facto nel 1958 e situata sotto il livello del mare.

O Saint-Louis in Senegal, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Dove l’erosione si è unita alla perforazione di una breccia nel Langue de Barbarie nel 2003 costituisce un pericolo quotidiano per pescatori e popolazioni. Altrettanto minacciate sono la storica città di Grand-Bassam in Costa d’Avorio e la città di Lomé. Il costo del degrado costiero e il conseguente declino delle opportunità economiche hanno rappresentato circa il 3% del PIL del Togo nel 2013.

L’erosione costiera nell’Africa occidentale porta a un avanzamento medio del mare di 1,8 metri all’anno, secondo il rapporto dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale del 2019. Un altro rapporto, quello dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), afferma che anche il livello del mare nella regione sta aumentando da 3,5 a 4 millimetri all’anno.

L’erosione e l’alta marea sono questioni interconnesse che minacciano la costa. Le grandi onde dell’Atlantico meridionale contribuiscono all’erosione del materiale dalle scogliere, dalle spiagge e dalle rive. Questa erosione lascia il posto a maree più alte, che a loro volta creano ulteriori danni. L’erosione è dovuta alla forma geologica delle coste, in secondo luogo alla velocità del vento e all’altezza delle maree.

Secondo il Journal of Coastal Research , la costa dell’Africa occidentale si trova naturalmente in una posizione geograficamente vulnerabile. E, sebbene parte dell’erosione costiera possa essere attribuita all’impatto delle onde nell’Atlantico meridionale, è stata ulteriormente accentuata dallo sviluppo umano.

Piogge torrenziali ad Abidjan, Douala o Casablanca, siccità a Praia, deforestazione a Kinshasa, erosione costiera a Saint-Louis. Ognuna di queste città africane incarna una parte della lotta contro gli effetti del riscaldamento globale, particolarmente complessa nel continente dove le metropoli sono cresciute molto velocemente e spesso senza un piano urbanistico.

Ogni anno i fenomeni climatici provocano malattie e morte tra la popolazione, ma anche distruzione e perdita economica. Il mare mordicchia le coste a una velocità da uno a cinque metri all’anno e indebolisce le città che rappresentano il 42% dell’economia dell’Africa occidentale e dove vive un terzo della sua popolazione.

Tuttavia, se è già critico, il tema delle città africane sostenibili diventerà sempre più significativo. Il continente, uno dei più deboli contributori mondiali al riscaldamento globale, è tuttavia una delle sue principali vittime. E, secondo le previsioni degli scienziati, l’aumento delle temperature dovrebbe essere maggiore dell’aumento medio globale in futuro.

Di fronte a questa constatazione e a queste fosche prospettive, le autorità locali e nazionali hanno attuato delle risposte. Ma i loro effetti sono ancora troppo limitati nel tempo o nella portata. Quindi, associazioni, accademici e aziende prendono il sopravvento. Rassegna dettagliata, in sei tappe, a Casablanca, Abidjan, Douala, Praia, Saint-Louis e Kinshasa, della battaglia climatica condotta dalle città del continente.

La costa dell’Africa occidentale

La costa dell’Africa occidentale ha un clima da subtropicale a tropicale, principalmente influenzato dall’Oceano Atlantico e dal deserto del Sahara. Il monsone dell’Africa occidentale, un modello di circolazione atmosferica stagionale di basso livello, rappresenta, insieme al sistema Harmattan, il motore principale della variabilità climatica nella regione. I fiumi più importanti hanno origine negli altopiani della Guinea e comprendono i fiumi Niger, Volta e Senegal.

Per la produzione di energia idroelettrica, l’irrigazione e il controllo delle inondazioni, negli ultimi decenni la maggior parte di questi grandi fiumi e di quelli più piccoli sono stati arginati, alterando in modo significativo la loro idrologia e i flussi di sedimenti, accelerando l’erosione costiera a valle. La costa dell’Africa occidentale è generalmente considerata un ambiente privo di tempeste, dominato da onde lontane del Nord Atlantico con la loro fluttuazione inter-annuale descritta dall’Oscillazione del Nord Atlantico. Il regime ondoso nell’area del Golfo di Guinea è guidato principalmente da tempeste extratropicali e la loro variabilità è modulata dal South Atlantic Annular Mode.

L’evoluzione della costa sabbiosa è controllata da una forte deriva di sedimenti lungo la costa derivante da onde oblique. L’ampiezza delle maree è tipicamente da micro a meso-di marea, con le massime ampiezze registrate in Guinea, Guinea-Bissau e Sierra Leone.

C’è un’ampia varietà di ecosistemi e habitat lungo la costa dell’Africa occidentale. La ricchezza di estuari, delta, lagune costiere e la risalita di acqua fredda ricca di nutrienti contribuisce notevolmente alla diversità della vita dei pesci in questa regione. Questi habitat includono le zone umide che forniscono habitat chiave per gli uccelli migratori. Lagune costiere d’acqua dolce, delta ed estuari e un’ampia gamma di paludi soggette a marea e paludi stagionali.

Contando anche praterie di fanerogame marine situate al largo di alcuni estuari, arcipelaghi e delta. Spiagge sabbiose, considerate importanti ecosistemi di nidificazione, in particolare per le tartarughe marine. Il fattore dominante che interessa le acque della piattaforma continentale è la risalita costiera, che è la fonte della ricca produzione ittica della regione.

Minacce socio-ambientali

La rapida comparsa di nuove infrastrutture, l’espansione urbana e la densificazione, sovrapposte agli effetti del cambiamento climatico, stanno rapidamente accelerando il deterioramento degli ecosistemi costieri e delle loro funzioni di servizio ecologico. Oggi c’è una crescente domanda di gestione dei pericoli naturali nelle zone costiere. Le aree costiere basse, gli estuari e i delta sono i più vulnerabili alle inondazioni costiere.

L’innalzamento del livello del mare, unito a un aumento dell’intensità o della frequenza di eventi estremi, avrà gravi effetti sullo sviluppo costiero. Molte aree costiere e insulari saranno sommerse o soggette a inondazioni sempre più frequenti, causando danni considerevoli. Lungo la costa dell’Africa occidentale è previsto un aumento al di sopra della media globale. Ciò potrebbe avere conseguenze drammatiche per alcune aree costiere situate appena al di sopra dell’attuale livello del mare. Le principali città costiere e il patrimonio storico della regione sono a grande rischio.









La popolazione africana è quella in più rapida crescita al mondo. La frangia costiera rappresenta circa il 56% del prodotto interno lordo (PIL) dei paesi dell’Africa occidentale. Gli hotspot con la più alta densità di popolazione si trovano in alcune megalopoli chiave lungo la costa, tra cui Dakar, Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou e Lagos. A causa del rapido cambiamento delle condizioni ambientali, la popolazione umana sempre più densa deve ora affrontare la sfida di adattare i propri habitat e le proprie attività, ma la governance pubblica generalmente non riesce a sostenerla.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla mancanza di un quadro giuridico per l’uso del suolo, la pianificazione e il coordinamento per la protezione dell’ambiente. Queste aree costiere dell’Africa occidentale fortemente e densamente popolate dipendono dalle risorse biologiche delle aree marine e costiere.

L’inquinamento idrico è anche un aspetto importante del degrado ambientale nelle aree marine. L’erosione costiera è diffusa nella regione, con effetti significativi sul funzionamento dell’ecosistema costiero e sul sostentamento. Sebbene la costa sia altamente sensibile ai processi naturali di erosione e sedimentazione a causa dei cambiamenti naturali del regime delle onde, del forte trasporto di deriva lungo la costa e del flusso fluviale dovuto alla variabilità delle precipitazioni, le attività umane hanno intensificato l’erosione costiera. Tra cui l’estrazione della sabbia, l’interruzione dei cicli idrologici, la costruzione di dighe sui fiumi, costruzione di porti, dragaggio e disboscamento di mangrovie, ecc.

Infine, il turismo è anche un’industria importante in alcuni paesi dell’Africa occidentale, con i suoi impatti sulle zone costiere. La costruzione di infrastrutture come porti, hotel e altre strutture ricreative direttamente sulla costa è stata responsabile dell’eliminazione della vegetazione costiera. Del riempimento delle zone umide e dell’aumento dei carichi di acque reflue e rifiuti solidi e, in alcuni casi, ha contribuito all’accelerazione dell’erosione costiera.

Sfide e opportunità per le osservazioni satellitari della Terra

La popolazione e gli ecosistemi costieri dell’Africa occidentale sono sempre più esposti a una moltitudine di pericoli. È probabile che questi siano esacerbati dal cambiamento climatico globale e dagli impatti diretti delle attività umane locali. La nostra capacità di comprendere i cambiamenti costieri è stata limitata da una comprensione incompleta dei processi e dalla difficoltà di ottenere dati dettagliati.

Le aree costiere sono notoriamente costose e difficili da misurare e monitorare utilizzando tecniche in situ. A causa della mancanza di regimi di mappatura coerenti, l’evoluzione delle coste dell’Africa occidentale è parzialmente nota e i processi che guidano queste dinamiche sono scarsamente descritti

I recenti progressi nelle tecniche satellitari hanno permesso di ottenere ricchi set di dati costieri che forniscono una solida base per migliorare le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per l’umanità e aumentare la resilienza degli ecosistemi per lo sviluppo sostenibile. In molti hanno esaminiamo il layout costiero dell’Africa occidentale e le attuali sfide socio-ambientali insieme ai parametri chiave che possono essere monitorati e diversi programmi di gestione costiera che si basano su tecniche satellitari per monitorare gli indicatori a livello regionale.

Il rilevamento delle aree urbane, in particolare, beneficia della combinazione di dati ottici e radar in un sistema di classificazione comune. Soprattutto nelle aree in cui la copertura nuvolosa limita l’acquisizione di dati ottici adeguati, i dati radar hanno un grande vantaggio perché sono indipendenti dalle condizioni della nuvolosità.

Vengono identificati i problemi e le difficoltà sociali, tecniche e scientifiche che ostacolano l’interesse degli operatori costieri e dei decisori a utilizzare i dati satellitari. Forniscono, inoltre, una tabella di marcia per rispondere con precisione a queste difficoltà e su come una migliore strategia di osservazione satellitare della terra può supportare meglio la futura gestione delle zone costiere in Africa occidentale.

Il consenso scientifico è chiaro. L’impatto del cambiamento climatico porterà a una perdita irreversibile degli ecosistemi costieri, della biodiversità e marini e avrà un impatto profondo sulle comunità. Sappiamo che le inondazioni e l’erosione stanno peggiorando e ora possiamo stimare le immense conseguenze che le comunità costiere dovranno affrontare

È certo che nei prossimi decenni l’innalzamento del livello del mare aggraverà la vulnerabilità di molte regioni costiere basse e densamente popolate del mondo. I costi globali dei danni causati da inondazioni e tempeste hanno registrato una tendenza costantemente al rialzo nel 21° secolo.

Man mano che la popolazione costiera cresce, le attività umane aumenteranno, esercitando una maggiore pressione sugli ecosistemi costieri. Come mangrovie, estuari, delta e barriere coralline che costituiscono la base per importanti attività economiche come il turismo e la pesca.

Con l’innalzamento del livello del mare, aumenta anche la probabilità che il successo di queste regioni fiorenti venga spazzato via dal momento che la produzione alimentare diminuirà, l’accesso all’acqua pulita sarà ridotto e le tempeste catastrofiche diventeranno più frequenti.

Per affrontare sfide come queste e migliorare la resilienza costiera nella regione, la Banca Mondiale e i partner hanno istituito, nel 2018, il Programma di gestione delle aree costiere dell’Africa occidentale (WACA). Il programma riunisce paesi e partner costieri per personalizzare soluzioni, accelerare la mobilitazione di competenze e facilitare l’accesso a strumenti finanziari per migliorare i mezzi di sussistenza costieri.

Data la quasi certezza di un innalzamento accelerato del livello del mare, l’unica speranza che resta all’Africa per salvare le sue città e le infrastrutture costiere dal collasso totale è quella di intraprendere l’attuazione di misure tecniche/tecnologiche a basso costo- E politiche di regolamentazione le misure.

Tali opzioni politiche dovrebbero includere un disimpegno graduale dalla costa ove possibile. La prevenzione di nuovi sviluppi nella zona costiera e l’adozione e l’applicazione del concetto mediante linee arretrate.

Felicia Bruscino