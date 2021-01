Afro hair come pretesto discriminatorio: approvate misure legali negli USA

Afro Hair: treccine, dreadlocks, twists e knot sono acconciature tipiche della cultura afroamericana. Eppure negli Stati Uniti costituiscono un pretesto per la discriminazione in ambito lavorativo. Numerosi i casi di licenziamenti, mancate assunzioni o minacce riportati da donne nere per via delle loro acconciature ritenute “non professionali”.





Un clamoroso sintomo di egemonia culturale e marginalizzazione sociale, persistente nella società americana. Se è ormai accertato che nella società l’aspetto esteriore di una donna sia un biglietto da visita, non è altrettanto manifesta la monopolizzazione del concetto di cura personale. Trend e mode variegate restano tutt’oggi un lusso di pochi e un limite per molti.

Afro hair e disciplinamento occidentale









Nel 2019, uno studio finanziato da Dove ha riportato che le donne nere hanno l’80% di possibilità in più di modificare i propri capelli naturali rispetto alle donne bianche, per soddisfare le norme sociali o le aspettative sul lavoro. Il 50% di esse ha riportato di essere stata licenziata dal datore di lavoro per via dei propri capelli, o di conoscere almeno una donna nera che abbia subito un simile trattamento. Metodi chimici dannosi al cuoio capelluto, parrucche e stirature sono le alternative a cui molte donne ricorrono in nome della professionalità.

Durham e l’ordinanza anti discriminazione









La cittadina di Durham in North Carolina ha approvato pochi giorni fa un’ordinanza che vieta ai datori di lavoro ogni forma discriminatoria dovuta allo stile di capelli. Il procuratore distrettuale della contea di Durham, Deberry, ha riconosciuto tale comportamento come discriminazione razziale. Lo stato conservatore del North Carolina si allinea timidamente all’asse delle politiche sociali prese dagli altri Stati. In California, Virginia, New York e New Jersey il Crown Act è in vigore dal 2019. Questa legge introdotta nel regolamento nazionale, rende perseguibile per legge la discriminazione dei capelli afro, noti come Crown, o corona. Il cammino verso le pari opportunità è ancora lungo, ma finalmente anche le discriminazioni indirette diventano oggetto di condanna.

Elena Marullo