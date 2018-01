Ennesima vile aggressione di Forza Nuova. I fascisti colpiscono a Napoli

Di tutto il passato pomeriggio voglio ricordare soltanto l’incontro con Nurja e Sabrina. Un padre e una figlia venuti a raccontare la loro storia e ad esprimere i loro sogni. Un racconto spezzato a metà da chi non conosce senso di civiltà e modalità pacifiche. Mentre grande civiltà hanno dimostrato Nurja e Sabrina andando via, senza reagire alle violente offese verbali di chi era venuto per disturbare la tranquillità dell’incontro. E’ stata un’occasione persa. E vi ringrazio per i messaggi di solidarietà, ma è stato un puro caso che sia caduta io. Da mediatrice, per cercare di interrompere quel crescendo di rabbia, mi sono trovata a subire uno spintone in mezzo ad una lite tra il provocatore ed un ospite presente. E così sono caduta e mi sono fatta male. Ci ho rimesso anche una parte dell’attrezzatura audio, che si è rotta. Ma non sono ne’ una martire, ne’ ne ho la tempra…La vera solidarietà va espressa alla Libertà di pensiero, al Rispetto per i Diritti Umani, alla tolleranza di visioni differenti. Perchè sono questi ad essere stati feriti oggi. Ho letto la paura negli occhi della gente …Ho visto persone che sono scappate preoccupate … e probabilmente non ritorneranno mai più ad un Salotto Sociale. Probabilmente non parleranno e vorranno affrontare mai più temi importanti e di allarme sociale. Io pure mi sono spaventata, mi sento ancora frastornata e delusa e scoraggiata …Si, oggi quei 5 ragazzi sono venuti a compiere un omicidio: quello della libertà di riunirsi e di parlare liberamente …Molti oggi avranno pensato: “meglio nascondersi e magari parlare su un social…E’ più sicuro … e magari anche con una falsa identità…” . L’intento del Salotto oggi è fallito. Perchè è stato distrutto il piacere di parlarsi “dal vivo”, di esporsi in prima persona e di guardarsi negli occhi. C’è solidarietà che possa aiutare a recuperare tutto questo?