Roma, centro storico: la notte tra il 13 e il 14 settembre ha visto un episodio di violenza omofoba che ha scosso la città. Alessandro Ansaldo, 25 anni, studente di musica appena rientrato da Londra, stava tornando a casa dopo una festa universitaria vicino a piazza Venezia. All’altezza di Corso Vittorio Emanuele II, il giovane è stato accerchiato da un gruppo di coetanei: il ventaglio che teneva tra le mani è stato distrutto, gli sono stati sputati addosso insulti omofobi e infine colpito ripetutamente con pugni che gli hanno provocato trauma cranico-facciale e contusioni alle costole.

Il branco e la ricostruzione della notte

Le prime indagini sull’aggressione ai danni di Alessandro Ansaldo hanno svelato un dettaglio sorprendente: gli aggressori, inizialmente ritenuti ventenni, risultano essere sei o sette minorenni. I carabinieri della stazione Farnese hanno analizzato le telecamere della zona e ricostruito gli spostamenti del gruppo, che si muoveva a piedi tra vicoli e locali del centro. La dinamica dell’aggressione mostra un’azione concertata: mentre due ragazzi colpivano Alessandro, gli altri lo insultavano e lo intimidivano, persino minacciando chi avesse ripreso la scena con il cellulare.

Dopo il brutale pestaggio, Alessandro Ansaldo ha deciso di denunciare l’accaduto, chiedendo aiuto ai testimoni: “Chi ha visto o filmato l’aggressione contatti le forze dell’ordine”, ha dichiarato. La madre, Yasmin Taskin, ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini: “Aiutate mio figlio ad avere giustizia, ogni prova può essere decisiva”. Le registrazioni video e le testimonianze potranno infatti permettere l’identificazione e la denuncia degli aggressori.

La vicenda ha trovato eco anche nelle istituzioni e nelle associazioni LGBTQ+. Fabrizio Marrazzo, del Partito Gay Lgbt+, ha condannato fermamente l’aggressione, ribadendo la necessità di una legge nazionale contro l’omolesbobitransfobia e il riconoscimento della matrice discriminatoria nei reati: “Questa violenza dimostra quanto l’omofobia sia diffusa e reale”.







Numeri allarmanti: la situazione nella Capitale e in Italia

Il caso di Alessandro Ansaldo non è isolato. A Roma, la Gay Help Line, numero verde attivo da vent’anni, registra in media un episodio di omolesbobitransfobia al giorno, circa 300 contatti l’anno. Le chiamate riguardano discriminazioni sistemiche, di tipo verbale e fisico, ma anche richieste di supporto legale e psicologico. L’uso di chat riservate come “Speakly.org” è frequente tra i più giovani, che rappresentano il 60% degli utenti minorenni.

Su scala nazionale, nei primi sei mesi del 2025, i contatti alla Gay Help Line sono stati 10.912, in aumento rispetto all’anno precedente del 12-16%. Circa duemila casi riguardano aggressioni fisiche avvenute in luoghi pubblici o strade. La coordinatrice Alessandra Rossi sottolinea che, nonostante l’importanza degli aiuti, “molti temono di non essere creduti o vittimizzati una seconda volta”.

Vittime e coraggio: la storia di Alessandro Ansaldo

Alessandro, insieme alla madre e al sostegno di associazioni, ha dimostrato coraggio nell’affrontare la vicenda. Il giovane sarà sottoposto a un’operazione al setto nasale, ma non ha mai smesso di richiedere giustizia. La determinazione di chi denuncia episodi di omofobia contribuisce a rompere il silenzio e a far emergere un fenomeno che altrimenti rimarrebbe nascosto. “Voglio solo che paghino, perché quello che è successo a me non deve succedere ad altri”, ha detto il giovane, rappresentando la voce di chi subisce discriminazioni quotidiane.

Oltre alla denuncia per l’aggressione di omolesbobitransfobia e alla solidarietà immediata, la vicenda ha acceso il dibattito sul bisogno di strumenti legislativi e sociali efficaci per prevenire e punire le violenze omolesbobitransfobiche. Il Partito Gay Lgbt+ e le associazioni locali ribadiscono la necessità di interventi concreti, dalle telecamere di sorveglianza all’assistenza legale e psicologica, fino a una legge nazionale che riconosca i reati con matrice discriminatoria e proteggere le libere soggettività. Solo così sarà possibile garantire sicurezza e rispetto per tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Lucrezia Agliani