Mentre l’Europa si interroga sul proprio ruolo nella corsa globale all’intelligenza artificiale, l’Italia si distingue per un atteggiamento insolitamente fiducioso nei confronti delle prospettive offerte da questa tecnologia. Una fotografia chiara del contesto italiano arriva dall’indagine “AI Leadership Readiness 2025”, condotta da altermAInd, una NewCo specializzata in soluzioni digitali basate su AI. I risultati dimostrano che solo il 6% delle aziende italiane è AI-driven. Una realtà in trasformazione, dove le ambizioni del tessuto imprenditoriale si scontrano però con ostacoli ancora profondi sul fronte dell’adozione concreta.

La ricerca ha coinvolto un campione rappresentativo di 231 professionisti, provenienti sia da piccole e medie imprese (PMI) che da realtà corporate più strutturate. Dai dati emerge una contraddizione significativa: sebbene l’86% degli intervistati ritenga che l’intelligenza artificiale avrà un impatto decisivo sulle performance aziendali, solo una ristretta minoranza – appena il 6% – può definirsi realmente “AI-driven”. In altri termini, solo poche aziende hanno già completato l’integrazione dell’AI all’interno dei processi produttivi e decisionali.

Fiducia nel cambiamento

Il panorama imprenditoriale italiano, tradizionalmente percepito come restio all’innovazione, sembra oggi animato da una nuova apertura verso le tecnologie emergenti. L’AI è vista da molti come una leva indispensabile per restare competitivi in un mercato sempre più data-driven e globalizzato. Tuttavia, questa consapevolezza non si traduce ancora in un’azione diffusa e sistemica.

Secondo lo studio di altermAInd, l’interesse per l’AI è alto ma non sempre accompagnato da una strategia coerente. Molti imprenditori dimostrano un atteggiamento esplorativo, desiderosi di conoscere ma spesso privi di strumenti, competenze o infrastrutture per avviare un percorso di trasformazione digitale autentico.

Il nodo culturale e strutturale delle PMI

È soprattutto tra le piccole e medie imprese che si osservano le maggiori difficoltà. Le PMI italiane, che rappresentano oltre il 90% del tessuto imprenditoriale nazionale, soffrono per una cronica mancanza di risorse – economiche, tecnologiche e umane – necessarie per affrontare l’evoluzione verso modelli di business AI-centrici.

L’adozione dell’AI richiede non solo investimenti in tecnologie, ma anche un ripensamento dei processi interni, della cultura aziendale e della governance. In molti casi, i dirigenti faticano a individuare casi d’uso concreti o a comprendere i vantaggi misurabili dell’automazione intelligente. La conseguenza è un ritardo generalizzato che rischia di ampliare il divario competitivo con altri paesi europei, dove le politiche industriali incentivano in modo più deciso la digitalizzazione.







L’AI come strumento strategico, non solo operativo

Un altro elemento mostrato dal rapporto riguarda la percezione dell’AI da parte delle aziende. In molti casi, l’intelligenza artificiale viene ancora vista come un mero strumento tecnico, utile a ottimizzare alcune attività specifiche – ad esempio nella logistica, nel customer care o nell’analisi dei dati – ma non ancora come un abilitatore strategico capace di ridisegnare l’intero modello di business.

Questo approccio riduttivo rischia di limitare fortemente il potenziale trasformativo dell’AI. Le organizzazioni che hanno già adottato una visione più ampia, integrando l’AI nei processi decisionali e nella definizione delle strategie a lungo termine, si sono dimostrate più resilienti e pronte ad affrontare le sfide future.

La mancanza di competenze adeguate rappresenta, secondo la maggior parte degli intervistati, uno dei principali ostacoli alla diffusione dell’AI. Sia tra i manager che tra i tecnici, le skill legate all’intelligenza artificiale risultano ancora scarse e spesso non aggiornate rispetto alla rapida evoluzione del settore.

Il problema riguarda non solo le competenze hard, come la conoscenza degli algoritmi o dei linguaggi di programmazione, ma anche quelle soft: capacità di interpretare i dati, di collaborare in ambienti interdisciplinari, di prendere decisioni basate sull’evidenza digitale. In questo contesto, la formazione continua assume un ruolo cruciale, ma troppo spesso rimane affidata all’iniziativa dei singoli, in assenza di piani strutturati a livello aziendale o di incentivi pubblici sufficienti.

La transizione verso un’economia “AI-ready” non può avvenire in maniera spontanea o disorganizzata. Occorre un forte sostegno istituzionale, sotto forma di politiche industriali lungimiranti, agevolazioni fiscali e investimenti in infrastrutture digitali. In questo senso, l’Italia appare ancora in ritardo rispetto ad altri Paesi dell’Unione Europea, dove i fondi pubblici sono stati utilizzati in maniera più incisiva per accelerare la trasformazione digitale del sistema produttivo.

Prospettive per il 2025

Secondo le previsioni contenute nel rapporto di altermAInd, nei prossimi due anni si assisterà a un’accelerazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale, spinta da fattori come la maggiore disponibilità di soluzioni plug-and-play, l’abbassamento dei costi tecnologici e la crescente pressione competitiva. Tuttavia, il gap tra le aziende “AI-ready” e quelle ancora in fase embrionale potrebbe ampliarsi ulteriormente, creando una frattura all’interno del sistema produttivo.

Per evitare questo scenario, sarà necessario agire su più fronti: promuovere una maggiore consapevolezza del valore strategico dell’AI, investire nella formazione, semplificare l’accesso alle tecnologie, e costruire ecosistemi collaborativi in grado di sostenere l’innovazione in modo diffuso.

L’Italia ha le risorse, il capitale umano e il tessuto imprenditoriale per giocare un ruolo da protagonista nella nuova era digitale. Ma il tempo per agire è ora: la sfida non è solo tecnologica, ma anche culturale, strategica e sistemica.

Patricia Iori