A causa del blocco imposto da Israele per mesi, gli accessi degli aiuti umanitari europei e, più in generale, delle organizzazioni via terra sono rimasti severamente limitati. Il genocidio israeliano nei territori della Palestina occupata, intensificatosi dopo il 7 ottobre 2023, ha visto una chiusura quasi totale delle vie d’accesso, con l’intento dichiarato di esercitare pressione sull’organizzazione per il rilascio degli ostaggi. Il risultato, secondo numerosi analisti internazionali, è un quadro catastrofico in cui la fame viene impiegata come mezzo di guerra e genocidio. Nonostante un parziale allentamento delle restrizioni a partire da maggio, il flusso attuale di aiuti rimane largamente insufficiente.

I lanci dal cielo degli aiuti umanitari europei: una soluzione estrema ma rischiosa

In risposta all’impossibilità di accedere via terra, numerosi Paesi hanno avviato ponti aerei per lanciare aiuti direttamente sulla Striscia di Gaza.

È stata infatti l’Europa a proporre, confidando nel supporto dei Paesi arabi, la creazione di un ponte areo per poter distribuire via aria gli aiuti umanitari europei. Spagna, Germania, Francia e Giordania sono tra i protagonisti di questa operazione congiunta, iniziata nel weekend con il rilascio di diverse tonnellate di beni essenziali attraverso paracadute. La Spagna ha riferito di aver distribuito 12 tonnellate di aiuti, pari al fabbisogno per circa 11.000 persone. La Germania ha sganciato 14 tonnellate di cibo e forniture mediche, ma il ministro degli Esteri Johann Wadephul ha ammonito che “solo i convogli terrestri possono garantire assistenza sufficiente e continua”.

Nonostante il forte impatto simbolico e l’urgenza dell’iniziativa, le Nazioni Unite e numerosi esperti mettono in guardia: lanciare aiuti con i paracadute è estremamente costoso, pericoloso e in molti casi inefficace. I pacchi possono colpire persone a terra o finire in zone di combattimento, esponendo i civili a nuovi rischi nel tentativo disperato di recuperarli.

Inoltre, l’organizzazione ActionAid ha ricordato l’importanza dei lanci aerei ma anche la loro funzione temporanea: queste strategie infatti non possono sostituire un intervento più massiccio, meno costoso e più sistematico, garantito da accessi via terra continuativi e sicuri.







Il coinvolgimento italiano e olandese

Anche l’Italia e i Paesi Bassi stanno intensificando i loro sforzi per contribuire alla distribuzione degli aiuti umanitari europei alla popolazione palestinese.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha annunciato l’inizio di operazioni aeree coordinate dalla Difesa, Protezione civile e Esteri. Già da sabato, grazie alla collaborazione con gli Emirati Arabi Uniti, sono stati effettuati i primi lanci di beni di prima necessità. Inoltre, materiale bloccato da tempo nel porto di Ashdod — come tende e alimenti per animali — è stato finalmente autorizzato al passaggio verso la Striscia.

“Abbiamo stanziato 5 milioni di euro al Programma alimentare mondiale per l’acquisto di cibo da destinare alla popolazione civile”, ha sottolineato Tajani. I Paesi Bassi, da parte loro, prevedono di mantenere attivo il ponte aereo per almeno due settimane. Il ministro olandese Caspar Veldkamp ha chiesto a Israele di rispettare gli accordi con l’Unione Europea e facilitare l’accesso via terra, aggiungendo: “La catastrofe umanitaria deve finire”.

Sebbene non appartenente all’Unione Europea, anche il Regno Unito è in parte coinvolto nelle nuove strategie di aiuti umanitari: oltre ai lanci di cibo, la proposta inglese sarebbe quella di fornire anche tutele e sorveglianze mediche ai bambini e alle persone più fragili. Il programma è stato pensato in collaborazione con la Giordania.

Tragico bilancio sul campo

Mentre gli aiuti umanitari europei cadono dal cielo, a terra si continua a morire. Non solo per la fame, ma anche mentre si cerca disperatamente del cibo.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, almeno 98 persone sono morte in un solo giorno, 39 delle quali mentre cercavano di raggiungere i centri di distribuzione. Le autorità israeliane e l’organizzazione umanitaria GHF, coinvolta nella distribuzione, sostengono che si trattasse solo di colpi di avvertimento, ma le testimonianze e le immagini dal campo raccontano un’altra realtà.

Le violenze non risparmiano nemmeno chi cerca rifugio: famiglie intere sono state colpite in raid mirati in zone residenziali e campi profughi. Tra Zawaida e Deir al-Balah, un attacco ha distrutto una casa, uccidendo due genitori e tre figli. In un altro caso, una madre e sua figlia sono morte sotto le macerie di una tenda colpita nei pressi di una prigione abbandonata a Khan Younis, dove si erano rifugiate. L’esercito israeliano non ha fornito risposte immediate sulle responsabilità di questi episodi. Intanto, le famiglie degli ostaggi israeliani continuano a chiedere al governo di Tel Aviv di concludere il conflitto e riportare a casa i propri cari.

La crisi umanitaria a Gaza non accenna a migliorare. Mentre i governi occidentali tentano soluzioni d’emergenza come i lanci aerei di aiuti umanitari europei, la realtà è che solo un accesso continuo e sicuro via terra può garantire la sopravvivenza di una popolazione allo stremo. Le scene di disperazione che arrivano dalla Striscia sono il simbolo più eclatante di un genocidio che continua a consumarsi nell’inerzia e nell’indifferenza della diplomazia internazionale.

Lucrezia Agliani