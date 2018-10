Aiuto al suicidio: Cappato davanti alla Corte Costituzionale

Marco Cappato in udienza davanti alla Corte Costituzionale. Come esponente della associazione Luca Coscioni, che si batte per la libertà di ricerca e di cura, Cappato verrà giudicato per istigazione e aiuto al suicidio.









Ricordiamo brevemente la storia di dj Fabo che, a seguito di un grave incidente, si è ritrovato cieco e tetraplegico. La sua vita era costretta in un letto, nel buio, senza la possibilità di essere autonomo. Lui stesso la definiva una non-vita e fu proprio lui a chiedere insistentemente di poter scegliere l’eutanasia. Siccome in Italia è una pratica illegale, Marco Cappato si è offerto di accompagnare Fabiano Antoniani alias dj Fabo in una clinica svizzera. Qui Fabiano trovò la dolce morte il 27 febbraio del 2017.

La compagna di Dj Fabo: ‘ Non condannate Cappato’

Al termine dell’udienza pubblica Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano, si è espressa a favore di Cappato, auspicandosi che la corte Costituzionale ‘abbia la giusta apertura mentale’, per aiutare tutte le persone che vivono dei drammi simili a quelli vissuti da Dj Fabo. Ricordiamo che Cappato finì sotto processo già a febbraio, davanti alla Corte d’assise di Milano che però rimandò tutto alla Consulta, per valutare l’art. 580 del codice penale su istigazione e aiuto al suicidio.

In pratica attualmente il Governo si è costituito come difensore di questa legge. Queste le parole di Cappato:

Avevo capito che tra gli obiettivi di questo governo ci fosse la rapida e certa trattazione delle leggi di iniziativa popolare. Noi da 5 anni attendiamo l’intervento del legislatore sulla nostra legge di iniziativa popolare per l’eutanasia legale.

Aiuto al suicidio: l’auto-denuncia di Cappato

Un’altra considerazione importante che Cappato fa dopo l’udienza riguarda l’importanza di aver agito alla luce del sole come ha fatto Dj Fabo. Questo ha consentito di sollevare il problema e lo stesso Cappato si è auto-denunciato per aver compiuto una sorta ‘disubbidienza civile’, seguendo quella che era la sua morale nei confronti di Fabiano. Quindi il leader dell’associazione Coscioni dice che accetterà con rispetto e serenità qualsiasi decisione della Corte. In aula anche Mina Welby, moglie di Piergiorgio Welby che lottò fino allo stremo delle sue forze per il diritto all’eutanasia e contro l’accanimento terapeutico.

Simbolo di una lotta profonda, Welby, militante del Partito Radicale, chiese ripetutamente e a gran voce di esser lasciato morire. Ammalato gravemente, la sua situazione andò peggiorando fino a che il 20 dicembre 2006 il suo medico, Mario Riccio, staccò il respiratore che teneva in vita Welby. La musica di Bob Dylan incorniciò, per volere di Welby, la fine della sua esistenza. Questo caso andò a colmare almeno in parte il vuoto legislativo in merito alla delicata questione. Il dott. Riccio fu scagionato definitivamente dall’accusa di omicidio nel 2007.

Da allora in molti lottano per legittimare questa scelta e molti altri scelgono le vie del silenzio e si recano all’estero per cercare la dolce morte.

Marta Migliardi