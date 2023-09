Al CPR di Macomer, le fiamme per denunciare le condizioni detentive

Un principio di incendio nel cortile interno del CPR di Macomer ha scosso la tranquillità apparente dell’isolata struttura. Questo incidente, seppur breve e apparentemente contenuto, svela ancora una volta un panorama di gravi preoccupazioni riguardo alle condizioni detentive e alle proteste che affliggono i CPR in Italia.

I Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR) sono una realtà opaca all’interno del panorama italiano, che continuano ad attirare l’attenzione pubblica per le condizioni disumane e inaccettabili in cui sono trattenuti i migranti. Quanto accaduto nel CPR di Macomer nella giornata di ieri 10 settembre 2023, è solo l’ennesimo esempio di come questi centri siano diventati epicentri di tensioni e degrado umano.

Il Centro migranti di Macomer ha fatto notizia a seguito di un principio di incendio scoppiato in un cortile interno, che ha scatenato una risposta delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Tuttavia, quanto accaduto va ben oltre un semplice episodio di emergenza. È un riflesso dell’angoscia e della disperazione che i detenuti nei CPR sperimentano quotidianamente.

Il fatto che il prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, abbia dovuto precisare che non si è trattato di una sommossa, ma di un “atto dimostrativo”, è inquietante. Sottolinea come l’atmosfera all’interno di questi centri sia altamente tesa, e come i detenuti siano spinti a estremi gesti di protesta per far sentire la loro voce.

Questo episodio giunge sei mesi dopo le rivolte che hanno portato alla chiusura del CPR di Torino, e ciò dimostra che il problema non è isolato, bensì radicato nella natura stessa di questi centri. Il degrado delle condizioni detentive, l’isolamento, le temperature insopportabili e l’incertezza legata all’immigrazione convergono in un cocktail esplosivo di sofferenza umana.

La protesta dei detenuti di Macomer e la manifestazione degli attivisti anti-CPR all’esterno della struttura sono il risultato di anni di negligenza e abusi. È una reazione disperata di individui che sono stati privati della loro dignità umana, relegati in strutture isolate e sovraffollate, spesso senza un chiaro percorso giuridico o diritti umani fondamentali.

Va notato che il CPR di Macomer è situato in un luogo isolato, lontano dal paese e circondato da campagne. Le temperature estreme, che talvolta superano i 40 gradi, peggiorano ulteriormente la situazione. Questo solleva seri dubbi sulla qualità delle condizioni di vita all’interno del centro e sulla volontà delle autorità di fornire un trattamento umano ai detenuti.

La protesta di Macomer è solo la punta dell’iceberg di un sistema che è andato fuori controllo. È ora più che mai necessario che l’Italia riconsideri il suo approccio ai CPR e riformi il sistema in modo da garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali. Nessun essere umano dovrebbe essere costretto a vivere in condizioni disumane e inumane, e il nostro Paese deve fare di più per porre fine a questa vergogna nazionale.