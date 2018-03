In Nuova Zelanda un incentivo per chi arriva al lavoro in bicicletta

Un’iniziativa che unisce sostenibilità ed esercizio fisico

Un’azienda di Christchurch, in Nuova Zelanda, ha messo a punto un’interessante iniziativa per incentivare i suoi dipendenti a fare un uso responsabile delle loro auto.

È la Make Collective la piccola agenzia pubblicitaria che ha promosso l’iniziativa e che offrirà un compenso in denaro ai dipendenti che arriveranno al lavoro in bicicletta.

I fortunati dipendenti dell’agenzia si guadagneranno 5 dollari al giorno se decideranno di lasciare l’auto a casa e percorreranno il tragitto casa-lavoro sulle due ruote. Se poi l’impegno dei dipendenti sarà costante e prolungato, il premio salirà a 10 dollari, pagato come bonus alla fine dell’anno.

Il responsabile dell’agenzia Tim Chesney ha dichiarato che:

«Era da tanto che pensavo che sarebbe stato bello incentivare in qualche modo il ciclismo: sono un ciclista appassionato e il denaro è chiaramente l’incentivo più ovvio».









I risvolti positivi

Si tratta di un’iniziativa dai molteplici risvolti positivi: la città viene liberata dalle lunghe code di auto in fila nelle ore di punta, si salvaguarda l’ambiente, si risparmia sul carburante e si guadagna facendo esercizio fisico.

Non solo in Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda non è la prima nazione a promuovere un’iniziativa di questo tipo. Il premio per chi pedala in città non è una novità in molti Paesi europei come Francia, Norvegia, Olanda e Belgio. Quest’ultimo ha attivato il progetto nel 1999, qui le aziende possono decidere di dare, a chi si reca al lavoro in bici, un rimborso pari a 23 centesimi a chilometro percorso. Anche se il premio in denaro è inferiore, l’iniziativa resta lodevole.

Anche in Italia esiste un progetto di mobilità sostenibile: si tratta di “Bike to work“, iniziativa promossa dal comune di Massarosa, in provincia di Lucca, dove chi si reca al lavoro in bicicletta può tracciare il suo percorso con un’apposita app sullo smartphone e potrà ricevere un rimborso, versato dall’amministrazione, di 25 centesimi per ogni chilometro percorso.

Simona Specchio