Le elezioni parlamentari in Kosovo rappresentano un momento cruciale per il futuro politico del Paese, segnato da sfide economiche e dal delicato rapporto con la Serbia. Il partito di governo Vetëvendosje! di Albin Kurti punta alla riconferma, ma difficilmente otterrà la maggioranza assoluta. La questione del dialogo con Belgrado e la stabilità interna restano temi centrali, mentre l’Europa osserva con attenzione il voto.

Un test cruciale per Albin Kurti

Le elezioni parlamentari in Kosovo, iniziate alle 7 del mattino di oggi domenica 9 febbraio, rappresentano un momento chiave per il primo ministro uscente Albin Kurti e il suo partito Vetëvendosje! (Movimento per l’Autodeterminazione).

Il leader di sinistra nazionalista è considerato il favorito, ma i sondaggi pre-elettorali suggeriscono che potrebbe non ottenere la maggioranza assoluta, aprendo la strada a possibili alleanze tra le formazioni di opposizione. Nelle elezioni parlamentari in Kosovo rimane ancora un nodo la questione dei rapporti con la Serbia, il Paese dal quale il Kosovo si è reso indipendente nel 1999, un tema principale durante la campagna elettorale.

Un panorama politico frammentato

Oltre a Vetëvendosje!, i principali partiti in corsa includono il Partito Democratico del Kosovo (PDK), la Lega Democratica del Kosovo (LDK) e una coalizione guidata dall’Alleanza per il Futuro del Kosovo (AAK). Queste formazioni, prevalentemente di centrodestra, potrebbero cercare di unirsi per contrastare il dominio di Kurti.

Nel parlamento di 120 seggi, 20 sono riservati alle minoranze, con 10 destinati alla comunità serba, il cui principale partito, Srpska Lista (SL), mantiene stretti legami con Belgrado. I partiti in gara sono molteplici, per questo, secondo i sondaggi, con molta difficoltà si raggiungerà la maggioranza assoluta dei seggi.

Le sfide economiche e sociali

La campagna elettorale è stata dominata da temi come la lotta alla corruzione, il miglioramento dell’economia e delle condizioni sociali. I partiti hanno promesso aumenti salariali, migliori pensioni e riforme nei settori della salute e dell’istruzione. Tuttavia, nessuno ha chiarito con precisione come finanziare queste misure o come attirare maggiori investimenti stranieri.







Il Kosovo rimane uno dei paesi più poveri d’Europa, con un PIL pro capite inferiore ai 6.000 euro all’anno. Inoltre, il blocco di finanziamenti imposto dagli Stati Uniti, che ha sospeso per 90 giorni i fondi dell’Agenzia USA per lo sviluppo internazionale (USAID), ha aggravato la situazione economica.

Le relazioni tese con la Serbia e l’UE

Uno dei nodi più complessi rimane il dialogo con la Serbia. Il Kosovo ha dichiarato la propria indipendenza, ma Belgrado non l’ha mai riconosciuta. Gli accordi di normalizzazione mediati dall’Unione Europea, tra cui la creazione di una Comunità autonoma per le municipalità a maggioranza serba, sono rimasti in gran parte inattuati. Le tensioni sono aumentate anche a causa delle recenti decisioni del governo di Pristina, come il divieto di utilizzo del dinaro serbo.

L’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno esortato entrambe le parti a rispettare gli accordi già firmati. Bruxelles ha persino sospeso alcuni finanziamenti al Kosovo, condizionando la loro ripresa a un miglioramento delle relazioni con la Serbia. Secondo alcuni analisti, il nuovo governo dovrà lavorare per ristabilire la credibilità del paese nei confronti dei partner occidentali.

Monitoraggio internazionale e affluenza alle urne

Le elezioni parlamentari in Kosovo sono monitorate da un centinaio di osservatori dell’UE e altri rappresentanti internazionali per garantire la trasparenza del processo elettorale. Sono oltre 2 milioni gli elettori chiamati alle urne, di cui 105 mila residenti all’estero. Per la prima volta, circa 100 mila giovani hanno la possibilità di votare.

La votazione si concluderà alle 19, e i risultati saranno cruciali per determinare chi guiderà i negoziati con la Serbia e il percorso del Kosovo verso l’integrazione europea. Se Vetëvendosje! non otterrà la maggioranza assoluta, come è possibile che sia, si aprirà una fase di trattative politiche per la formazione del nuovo governo.

Lucrezia Agliani