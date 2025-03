Da oggi, giovedì 13 marzo, in Albania è entrato in vigore il divieto di accesso a Tik Tok. La decisione è stata presa dal governo presieduto da Edil Rama lo scorso dicembre a seguito di una violenta rissa tra adolescenti che è costata la vita ad un ragazzo e che era scaturita proprio da un litigio sul social network.

Negli scorsi giorni tramite l’Autorità albanese per le comunicazioni elettroniche e postali (AKEP) il governo ha comunicato le modalità di blocco dell’app e ha chiesto ai fornitori di servizi Internet una conferma scritta a operazione conclusa.

I domini web bloccati per evitare aggiramenti del divieto sono oltre 200, mentre le persone con un profilo social nel paese sono circa 1,5 milioni. Secondo un rapporto dello scorso dicembre il 35% degli utenti albanesi ha un’età compresa tra i 12 e 35 anni e passa sulla piattaforma una media di 5-6 ore giornaliere.

Il divieto durerà, almeno inizialmente, un intero anno, ma nel frattempo il governo si è detto disponibile a dialogare con i dirigenti di Tik Tok per trovare una soluzione diversa, per esempio dei filtri contro i contenuti violenti o discriminatori. Durante la conferenza stampa dove ha annunciato la decisione lo stesso Rama ha commentato:

«Siamo in dialogo positivo con l’azienda e questa presto visiterà l’Albania per introdurre nuove misure di sicurezza per i bambini, anche in albanese. Se queste garanzie non vengono fornite, saremo costretti a limitare permanentemente l’accesso alla piattaforma».

Oltre al ban di Tik Tok il governo di Tirana ha previsto anche programmi scolastici che favoriscano l’istruzione degli studenti e siano di aiuto per i genitori. Sulla scuola del resto, lo stesso governo, guidato dal partito socialista, già lo scorso anno aveva proposto varie leggi di inasprimento delle pene per violenza scolastica e distribuzione di droga, e misure atte a rinforzare la sicurezza attorno alle strutture educative.

Tra le novità previste dalla legge un monitoraggio più severo sull’uso dei cellulari a scuola, un sistema di allerta precoce per affrontare in modo più efficace i casi di violenza, bullismo e cyberbullismo e l’assunzione di altri 350 psicologi e assistenti sociali.







L’Albania è il primo paese in Europa a prendere un provvedimento del genere mentre a livello mondiale solo gli Stati Uniti a gennaio 2025 avevano bloccato l’app cinese per un breve periodo di tempo. Il cosiddetto «Tik Tok ban», voluto da Joe Biden, obbligava la ByteDance, società proprietaria dell’app, a vendere la piattaforma ad un acquirente non cinese entro il 19 gennaio. Il provvedimento è stato poi sospeso da Trump pochi giorni dopo il suo insediamento alla Casa Bianca.

La discussione riguardo il divieto di accesso a Tik Tok ha coinvolto anche genitori, psicologi e istituzioni ed ha seguito il normale iter parlamentare. Secondo fonti governative sono state oltre 1.300 gli incontri con genitori e professionisti del settore educativo e oltre il 90% dei genitori avrebbe approvato questo divieto con lo scopo di salvaguardare la salute e il benessere dei propri figli.

Secondo le opposizioni invece tale divieto inciderebbe negativamente sulla campagna elettorale in vista delle elezioni parlamentari del prossimo maggio. In particolare il leader del Partito Democratico Sali Berisha ha condannato il divieto di accesso a Tik Tok e ha definito la scelta:

«una palese censura nel mezzo di una campagna elettorale. Puro terrore contro il libero pensiero e la libertà di espressione».

Il tema e la decisione presa dal governo avranno ovviamente ripercussioni sulle elezioni di metà maggio a cui, tra l’altro, Rama ed il partito Socialista sembrano arrivare con i favori dei pronostici. Anche a livello elettorale Tik Tok è probabilmente il social network più influente tra le generazioni più giovani e probabilmente il più difficile da gestire e un qualunque scandalo può assumere proporzioni enormi, raggiungere anche il villaggio più sperduto e cambiare l’esito delle elezioni.