Alberto Sordi, oggi l’anniversario della morte di un grande artista italiano

Alberto Sordi è forse uno degli attori italiani più influenti ed importanti di sempre. La sua versatilità e la sua comica sono unici e nessuno probabilmente riuscirà mai ad eguagliarli. Ci ha lasciati il 24 febbraio del 2003. Fu marchese, americano, soldato e chi più ne ha più ne metta. Oltre ad essere un attore di grandissimo successo la sua arte si allargava alla regia, alla composizione musicale, al canto, al doppiaggio e alla sceneggiatura. Insomma era un artista a 360°, un artista che oggi a stento si può trovare.

Alberto Sordi, gli inizi

Quest’uomo ha lasciato un’eredità di almeno 200 film ma le sue prime esperienze furono piuttosto caotiche e curiose. Come tutti i grandi artisti non ebbe poche difficoltà a sfondare nel mondo del cinema. Ma grazie alle sue abilità alla fine ci riuscì. La sua vita artistica iniziò da piccolissimo, già alla scuola elementare partecipava alle recite scolastiche con ardore, cantava nel coro della Cappella Sistina e studiò anche canto lirico. Diventato un po’ più grande, grazie al ricavato della vendita di un disco che incise, si iscrisse al corso di recitazione all’Accademia dei filodrammatici di Milano.

Ben presto fu espulso causa il suo fortissimo accento romano. Tornato a Roma comiciò a lavorare come comparsa a Cinecittà, fece parte del film “Scipione l’Africano” e poco dopo vinse un concorso della Metro Goldwyn Mayer per diventare doppiatore di Stan Laurel il famoso Stanlio di Stanlio e Ollio. Da quel momento comiciò a far parte, come doppiatore, di grandissimi film neorealistici italiani che fecero la storia del cinema internazionale come Ladri di Biciclette di Vittorio De Sica e La Vita è Meravigliosa del premio Oscar Frank Capra.









Gli esordi

Dopo anni di tentativi arrivò finalmente sul grande schermo e il suo esordio può essere ricondotto al film Lo sceicco bianco di Fellini del ’52. L’anno seguente comparve in un altro film di Fellini, I vitelloni, pellicola che ebbe un enorme successo. Da questo momento in poi ci fu un’escalation di successi che lo resero quello che oggi è. Un attore indimenticabile.

Molti sottolineano che la comicità di Sordi oggi è in un certo senso passata. Ma soprattutto che Alberto Sordi fa ridere solo in Italia. Beh non credo sia del tutto vero. Sordi interpretava l’italiano finto moralista, arrampicatore sociale e moltissime altre figure negative. È vero, ma purtroppo questo tipo di persone non esiste solo in Italia. Credo che Sordi volesse raccontare un problema decisamente tragico in maniera più leggera ma con lo scopo di far riflettere.









Evoluzione

Durante la sua carriera ebbe anche un’indubbia evoluzione. Cominciò ad interpretare personaggi che simboleggiavano qualcosa da considerarsi un esempio positivo. Dopo gli anni ’50, e quindi il boom della commedia italiana, negli anni ’60 cominciò dunque ad intepretare anche ruoli piuttosto crudi e drammatici. Dimostrò così che la sua abilità andava bel oltre la comica. Negli anni ’80 invece tornò ad interpretare ruoli più leggeri, dalla critica considerati non più molto originali ma indubbiamente di successo.

Il marchese del Grillo per esempio ebbe un enorme riscontro anche se in quel periodo la commedia italiana aveva già cominciato ad eclissarsi. Negli stessi anni comiciò anche a collaborare con Carlo Verdone, considerato suo erede artistico. L’italiano medio è decisamente cambiato poco negli anni, i film degli anni ’80 e quelli passati, in parte rispecchiano ancora una cruda realtà. Le opere cinematografiche di Alberto Sordi fanno ancora ridere? Direi di sì, e non solo.











Rebecca Romano