Uno studio innovativo pubblicato sulla rivista scientifica BioScience suggerisce che l’alcol viene metabolizzato grazie alle scimmie africane. Secondo i ricercatori dell’Università di St Andrews nel Regno Unito e del Dartmouth College negli Stati Uniti, la tolleranza all’etanolo potrebbe essersi sviluppata in seguito a un’abitudine alimentare condivisa da molte specie di primati antropomorfi: il consumo di frutta fermentata caduta al suolo.

Un comportamento alimentare trascurato

Alla base di questa ipotesi vi è l’osservazione dettagliata del comportamento alimentare di diverse specie di scimmie, in particolare degli scimpanzé. Questi primati, come altri appartenenti alla famiglia degli ominidi — con l’eccezione degli oranghi — manifestano una tendenza marcata a cibarsi di frutta matura, spesso raccolta da terra. Questo tipo di alimento, per via della sua esposizione prolungata all’ambiente e della naturale fermentazione, contiene quantità non trascurabili di etanolo, la stessa sostanza presente nelle bevande alcoliche consumate dagli esseri umani.

Il comportamento in questione non era stato adeguatamente studiato fino ad oggi, tanto da non avere un termine scientifico che lo descrivesse in modo preciso. I ricercatori coinvolti nello studio hanno coniato per questo motivo la parola scrumping, adattamento linguistico del termine inglese colloquiale che indica l’atto di “rubacchiare frutta”, per designare l’abitudine delle grandi scimmie di “sgraffignare” frutti caduti, apparentemente lasciati a terra e ignorati da altre specie.







Le radici evolutive della tolleranza all’etanolo

L’ipotesi di fondo è che la pressione selettiva esercitata da questo comportamento alimentare abbia favorito, nel tempo, lo sviluppo di un metabolismo in grado di tollerare e processare efficacemente l’alcol presente in questi alimenti. Gli individui che possedevano una maggiore capacità di metabolizzare l’etanolo, infatti, avrebbero tratto un vantaggio evolutivo, potendo sfruttare una risorsa nutritiva accessibile ma altrimenti potenzialmente tossica.

Nel corso di milioni di anni, questa capacità potrebbe essersi consolidata, fino a divenire una caratteristica distintiva di alcune linee evolutive dei primati, compresa quella che ha portato all’Homo sapiens. Lo studio suggerisce dunque che l’origine del metabolismo umano dell’alcol risalga ad almeno dieci milioni di anni fa, periodo in cui gli antenati comuni di scimpanzé, gorilla e umani cominciarono ad adattarsi a diete comprendenti frutta fermentata.

Una rivoluzione nel paradigma antropologico

Questo approccio capovolge radicalmente il paradigma secondo cui l’ingestione di alcol da parte dell’uomo sia una pratica recente, legata principalmente allo sviluppo dell’agricoltura e alla fermentazione intenzionale di sostanze alimentari. La scoperta che molte specie di primati consumano spontaneamente frutti fermentati suggerisce invece che il nostro rapporto con l’etanolo sia inscritto profondamente nel nostro patrimonio genetico, ben prima della comparsa delle prime civiltà.

Inoltre, i ricercatori mettono in evidenza che questa capacità metabolica non è distribuita in modo uniforme nel regno animale. La maggior parte delle specie evita il consumo di alimenti fermentati, o perché incapaci di metabolizzarli, o perché attratte da altre fonti di nutrimento più sicure. Il fatto che le grandi scimmie antropomorfe si distinguano per questa pratica alimentare le colloca in una posizione unica nell’ambito della zoologia comparata.

Etanolo come segnale alimentare

Un ulteriore spunto interessante emerso dallo studio riguarda il ruolo dell’etanolo non solo come sostanza nutritiva, ma anche come potenziale segnale olfattivo. L’odore caratteristico dell’alcol potrebbe aver rappresentato, per le grandi scimmie, un indicatore utile per localizzare frutti maturi e quindi ad alto contenuto energetico. Questa ipotesi è supportata da studi precedenti che mostrano come molte specie di primati siano dotate di un olfatto finemente sviluppato e reagiscano positivamente a sostanze aromatiche associate alla maturazione dei frutti.

In questo senso, la ricerca pone in luce una possibile correlazione tra la sensibilità all’alcol e la capacità di individuare risorse alimentari più ricche, trasformando l’etanolo da semplice sottoprodotto della fermentazione a parte integrante del comportamento alimentare primitivo.

Scrumping

Nonostante la diffusione di questa abitudine tra le grandi scimmie, fino ad oggi essa non era stata oggetto di studi sistematici. Parte della difficoltà risiede nel fatto che il comportamento avviene spesso in ambienti poco accessibili o durante fasi della giornata in cui l’osservazione diretta risulta complicata. Tuttavia, grazie all’impiego di tecnologie moderne come le videocamere a infrarossi e i sensori ambientali, i ricercatori sono stati in grado di documentare numerosi episodi di consumo di frutta fermentata.

In alcuni casi, è stato osservato che gli scimpanzé preferiscono attivamente i frutti già fermentati rispetto a quelli ancora acerbi, suggerendo un gusto sviluppato per il sapore alcolico o per l’effetto leggermente inebriante che ne può derivare. Questo comportamento non sembrerebbe associato ad alcun danno fisiologico, ulteriore conferma della loro capacità di tollerare il consumo di etanolo.