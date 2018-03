Un “documento inedito mai diffuso”. A dichiarare per la prima volta l’esistenza della preziosa registrazione di un’intercettazione avvenuta tra due detenuti, in un carcere di sicurezza tra due terroristi, è l’avvocato Luigi Li Gotti. L’avvocato è lo stesso che ha rappresentato i familiari dell’appuntato Domenico Ricci e del maresciallo Oreste Leonardi, uomini della scorta di Moro assassinati dalle Brigate Rosse nell’agguato di Via Fani del 16 marzo 1978, cui seguì il sequestro dello statista e poi la sua uccisione.

Secondo il legale Li Gotti, Sottosegretario alla Giustizia nel secondo governo Prodi, esisterebbe, oltre alla trascrizione della conversazione, il nastro originale della stessa che, a suo avviso, potrebbe essere ancora custodito in qualche cassetto “del ministero dell’Interno”. “Nel processo Moro quater – racconta il legale – arrivarono dalla Presidenza del Consiglio tantissimi documenti, casse di documenti che mi andai a guardare e trovai, fra questi, che nel 1979 erano stati trasmessi alle varie autorità documenti particolari che riguardavano la trascrizione di un’intercettazione ambientale fatta in un carcere di massima sicurezza e relativa alla conversazione fra due detenuti“.

“Appresi, e apprendemmo, quando vidi questa documentazione, che l’autorità giudiziaria – sostiene ancora Li Gotti – avuta cognizione di tale documentazione la restituì al mittente dicendo che, trattandosi di persone ignote – gli intercettati -, non potevano fare ingresso nel processo, essere cioè ammessi come elemento di prova. Per cui si consigliò di individuare i nomi degli intercettati e poi di rimandare il documento completo”. Una prova fondamentale ignorata e rispedita al mittente come nulla fosse. “Da quel momento- racconta Li Gotti – non arrivò più nulla e solo nel 1990 venne fuori questo carteggio e presi conoscenza di questa trascrizione che riguardava il sequestro ed il trattamento che aveva avuto Moro durante la prigionia”.









Secondo Li Gotti “nella relazione si citano alcuni nomi che però non hanno molto rilievo per le indagini perché si riferiscono a terroristi già in stato di detenzione” ma “la cosa importante che si dice nella conversazione, e che nella relazione viene messa in rilievo, è che l’intera operazione è stata messa in atto dalla colonna romana delle Br e solo in un secondo tempo sono subentrati altri compagni che hanno ancora tutti gli originali ed i nastri dell’interrogatorio dell’onorevole Moro”. Secondo il legale, con la tecnologia attuale si potrebbero senza dubbio eliminare i rumori di fondo rendendo quelle conversazioni maggiormente comprensibili e dalle stesse si potrebbero evincere ulteriori importanti informazioni su uno dei misteri che attanaglia la storia e la politica italiana dal quel famoso 16 marzo 1978 ad oggi.

Secondo le informazioni contenute in quel nastro, il presidente Moro sarebbe stato trattato bene durante tutta la sua prigionia e non avrebbe mai subito alcun tipo di tortura da parte delle BR. “Moro otteneva – racconta il legale – tutto quello che di cui aveva bisogno, si lavava anche quattro volte, mangiava bene, si faceva la doccia, scriveva”. “É stato trattato come un signore” ma soprattutto “si è comportato con estrema dignità davanti ai suoi carcerieri, non si è fatto vincere, non si è fatto prendere dal panico, non è stato zitto”.

Laura Porcu