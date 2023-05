Alessandra Korap Munduruku riceve il Goldman Environmental Prize per aver combattuto a Tapajós

Alessandra Korap Munduruku, leader dei popoli indigeni Munduruku dell’Amazzonia brasiliana, è stata insignita del prestigioso Goldman Environmental Prize. In riconoscimento del suo storico e straordinario attivismo in difesa della foresta pluviale amazzonica e dei diritti dei popoli indigeni in Brasile e a livello internazionale.

Alessandra Korap Munduruku, la leadership indigena è la seconda donna brasiliana ad essere riconosciuta dal Goldman Environmental Prize, il premio più importante per gli attivisti ambientali. Il Goldman Environmental Prize. O il “Green Nobel” come alcuni lo conoscono, viene assegnato ogni anno, dal1990, ad attivisti provenienti da sei regioni del mondo in riconoscimento del loro lavoro di base.

Nata e cresciuta nel villaggio di Praia do Índio, una riserva indigena Munduruku situata sulle rive del fiume Tapajós nella città di Itaituba, nello stato del Pará. Il Tapajós è uno dei fiumi amazzonici più importanti e uno degli ultimi grandi affluenti dell’Amazzonia che non è stato colpito da una diga per la produzione di energia.

Il bacino del fiume Tapajós è il territorio tradizionale dei popoli Munduruku. Oggi è minacciato da una serie di progetti infrastrutturali sponsorizzati dal governo. Dall’estrazione mineraria all’estrazione del legname, dall’accaparramento della terra e altro ancora.

Ciò include anche la diga di São Luís do Tapajós che minaccia di inondare il territorio di Sawré Muybu Munduruku e la “Soy Railroad”. Una ferrovia lunga quasi 1000 km che attraversa il Pará con l’intenzione di ridurre i costi di esportazione della soia attraverso l’Amazzonia.









Negli ultimi dieci anni, Alessandra Korap Munduruku è diventata uno dei leader indigeni più importanti e schietti nella difesa dell’Amazzonia. Dei popoli indigeni e delle comunità tradizionali. A partire dal 2014, ha partecipato alla lotta contro una serie di dighe idroelettriche che avrebbero dovuto essere costruite nella sua regione.

Nel 2016, si è unita ai popoli Munduruku nella loro vittoriosa opposizione contro i piani del governo per costruire la centrale idroelettrica di São Luís do Tapajós . Sebbene il progetto non sia andato avanti dal 2016, i Munduruku temono che possa essere riattivato in qualsiasi momento.

Alessandra Korap Munduruku fa parte del forte e organizzato movimento di resistenza di base Munduruku. Che comprende capi villaggio tradizionali, donne e bambini. Korap e altre donne Munduruku si sono assunte la responsabilità di difendere il proprio popolo, ribaltando la leadership tradizionalmente tutta maschile.

Alessandra Korap Munduruku afferma che il Goldman Environmental Prize è un’opportunità per attirare l’attenzione sulla demarcazione del territorio di Sawre Muybu. La sua massima priorità, insieme all’espulsione dei minatori illegali.

Sawre Muybu è un’area di foresta pluviale vergine lungo il fiume Tapajos che si estende per 178.000 ettari (440.000 acri). Il riconoscimento ufficiale della terra, o demarcazione, è iniziato nel 2007 ma è stato congelato durante la presidenza di estrema destra di Jair Bolsonaro. Che si è conclusa a gennaio.

Tuttavia, il popolo Munduruku ha celebrato una vittoria nel 2021. Quando la compagnia mineraria britannica Anglo American ha rinunciato a tentare di scavare all’interno dei territori indigeni in Brasile. Tra cui Sawre Muybu.

Il premio riconosce la nostra lotta e dice al mondo ‘Noi ci siamo‘. Le multinazionali non possono entrare senza consultare gli indigeni. Il minatore britannico ha affermato di essersi impegnato negli ultimi anni con l’Associazione brasiliana dei popoli indigeni (APIB) e l’ONG ambientale Amazon Watch per rispondere alle loro preoccupazioni.

Anglo American non detiene alcun permesso di esplorazione nella foresta primaria o nelle terre indigene in Brasile. Né abbiamo alcun piano per farlo”. In seguito alla decisione di Anglo American, anche altre importanti compagnie minerarie hanno annunciato che stavano abbandonando i permessi di prospezione sulle terre indigene in Brasile. Quanto affermato dalla fondazione, fatto confermato dalla lobby mineraria brasiliana Ibram.

Nel 2022, per la prima volta da decenni, nessuna delle sue 130 società aveva applicazioni minerarie nei territori indigeni, ha detto un portavoce di Ibram.

“La campagna di successo di Alessandra rappresenta un cambiamento significativo nella responsabilità del settore privato riguardo all’estrazione mineraria distruttiva in Brasile, nel mezzo di un’intensa spinta del governo per l’estrazione in Amazzonia”, ha affermato la Goldman Foundation in una nota.

Ciò che ha reso la sua campagna più straordinaria è stato il raggiungimento del suo obiettivo durante l’amministrazione del presidente di estrema destra Jair Bolsonaro. Che ha ridotto le protezioni ambientali e ha sostenuto l’autorizzazione all’estrazione commerciale e all’agricoltura nelle terre indigene.

Le compagnie minerarie internazionali hanno smesso di fare prospezioni nelle terre di Munduruku,. Alessandra sostiene che la sua gente deve ancora affrontare la minaccia di minatori d’oro illegali che hanno invaso il suo territorio in numero crescente sotto Bolsonaro. Mentre la distruzione della foresta pluviale amazzonica è salita al livello peggiore degli ultimi 15 anni.

Il suo territorio di Sawré Muybu rimane minacciato dai minatori perché non è stato ancora formalmente riconosciuto come riserva indigena. Ha invitato il nuovo governo di sinistra del presidente Luiz Inacio Lula da Silva a farlo con urgenza. Alessandra, 38 anni, utilizzerà il premio in denaro per terminare gli studi universitari per diventare avvocato.

Gli studi hanno dimostrato che le foreste controllate dagli indigeni sono le meglio conservate nell’Amazzonia brasiliana.

Quasi la metà dell’inquinamento climatico del Brasile proviene dalla deforestazione. La distruzione è così vasta ora che l’Amazzonia orientale, non lontano dal Munduruku, ha cessato di essere un serbatoio di carbonio. O assorbitore netto del gas, ora rappresenta una fonte di carbonio, secondo uno studio pubblicato nel 2021 sulla rivista Nature. Tuttavia, sa che i diritti fondiari da soli non proteggono la terra.

Nel vicino territorio indigeno di Munduruku, i minatori illegali hanno distrutto e contaminato centinaia di chilometri di corsi d’acqua alla ricerca dell’oro. Anche se è stato ufficialmente riconosciuto nel 2004.

Ora il nuovo governo brasiliano ha creato il primo ministero delle popolazioni indigene del paese e più recentemente ha organizzato operazioni per cacciare i minatori. Ma Korap rimane scettica nei confronti del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vede le sue azioni come contraddittorie, osservando che mentre sostiene la protezione delle foreste, negozia anche accordi commerciali con altri Paesi per vendere più delle principali esportazioni del paese. Carne bovina e soia, i principali motori della deforestazione in Brasile.

Altri vincitori del Goldman Environmental Prize quest’anno sono:

Tero Mustonen , professore universitario e attivista ambientale finlandese.Ha guidato l’acquisto di torbiere danneggiate dall’attività industriale sponsorizzata dallo stato.

, professore universitario e attivista ambientale finlandese.Ha guidato l’acquisto di torbiere danneggiate dall’attività industriale sponsorizzata dallo stato. Delima Silalahi , donna batak del nord di Sumatra, in Indonesia. Ha organizzato comunità indigene in tutto il paese per difendere i loro diritti alle foreste tradizionali.

, donna batak del nord di Sumatra, in Indonesia. Ha organizzato comunità indigene in tutto il paese per difendere i loro diritti alle foreste tradizionali. Chilekwa Mumba , organizzatore della comunità zambiana. Ha lottato e ottenuto un risarcimento per i residenti danneggiati dall’estrazione del rame davanti alla Corte Suprema del Regno Unito.

, organizzatore della comunità zambiana. Ha lottato e ottenuto un risarcimento per i residenti danneggiati dall’estrazione del rame davanti alla Corte Suprema del Regno Unito. Zafer Kizilkaya della Turchia, ambientalista marino e fotografo di conservazione. Ha istituito la prima area marina protetta gestita dalla comunità della Turchia nel Mediterraneo.

della Turchia, ambientalista marino e fotografo di conservazione. Ha istituito la prima area marina protetta gestita dalla comunità della Turchia nel Mediterraneo. Diane Wilson, capitano americano di un peschereccio di gamberetti che ha vinto una causa contro il gigante petrolchimico Formosa Plastics per lo scarico di rifiuti di plastica sulla costa del Golfo del Texas.

