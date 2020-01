Non mi è mai piaciuto, Alessandro Di Battista, e adesso lui stesso mi conferma il perché. E’ falso. E’ ipocrita. E’ viscido, meschino e invidiosetto mentre si pavoneggia come cavaliere senza macchia.

Fate molta attenzione al suo atteggiamento sul “caso” Paragone.

Premetto che io ritengo SACRO E INVIOLABILE il divieto di mandato imperativo sancito dalla nostra Costituzione a tutela della libertà di coscienza del Parlamentare. Viene usato per cambiare casacca? Anche i coltelli vengono usati male, a volte. Eppure non ne chiediamo l’abolizione.

Quindi, per me, Gianluigi Paragone poteva benissimo votare contro il Governo, in disaccordo col M5s di cui fa parte.

Ma… Ma c’è un ma.

Paragone è stato eletto in un Movimento che non ammette la libertà di coscienza. Sei solo un “portavoce” della volontà della maggioranza degli iscritti al M5s, Paragone. E, vorrei ricordare, l’80% degli iscritti al M5S, ha votato per l’appoggio a questo governo.

Come mai Di Battista, un PURISTA dei (per me assurdi) principi pentastellati, dà ragione al “traditore” Paragone? Non è come tutti gli altri? Non vale per lui la stessa regola usata per terrorizzare decine e decine di “reprobi”?

Paragone, votando CONTRO le decisioni della SACRA PIATTAFORMA, non va cacciato? E perché?

Chiedeteglielo.