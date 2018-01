Inizia a calare il giusto e rispettoso silenzio che questa coppia si merita dopo la tragedia che li ha, purtroppo, resi tristemente noti in tutta Italia. Alex e Luca sono morti la notte di Capodanno per un errore banale, hanno lasciato acceso un braciere nelle loro stanza poco prima di coricarsi e il monossido di carbonio li ha uccisi. Avranno un funerale cattolico unico.

Una tragedia orribile sulla quale purtroppo sembra inutile ricamare, quello che è successo ai due ragazzi veneti poteva succedere a chiunque poiché alle volte basta un minimo di distrazione per dimenticarsi anche di alcune regole quotidiane che sembrano banali. Come tanti ragazzi,hanno raggiunto due amiche in una baita in montagna e dopo i festeggiamenti, viste le basse temperature, hanno sentito la necessità di accendere un ulteriore fonte di calore. Purtroppo, le finestre chiuse e la mancanza di sbocchi d’uscita per i gas sprigionati dalla combustione hanno fatto sì che la stanza si saturasse in modo irrimediabile di monossido di carbonio. I due se ne sono andati nel sonno, probabilmente senza nemmeno accorgersene. A dare l’allarme le due amiche con le quali avevano festeggiato.

Dopo qualche ora inizia a circolare la notizia sui media locali non senza qualche imbarazzo. Nonostante Alex e Luca fossero ufficialmente una coppia sotto agli occhi di chiunque, molte testate preferiscono appellarli come amici. Scivolone costato caro anche a testate come Il Corriere del Veneto, seguito successivamente da La Repubblica e TGCOM, mentre Il Corriere della Sera sembra fare anche peggio inserendo nella notizia un video che ha quasi la pretesa d’essere uno scoop, ovvero un link a YouTube dove uno dei due ragazzi dichiara pubblicamente il suo essere bisessuale.

Tutti, comunque, fanno in tempo a rientrare battendo le notizie successive dove gli imbarazzi vengono finalmente sciolti e la coppia viene presentata per quello che effettivamente è: una coppia omosessuale. Non che questo dettaglio influisca sulla percezione della tragedia, si tratta sempre e comunque di due ragazzi morti per una svista, ma quantomeno si dà il giusto nome alla loro relazione, come si sarebbe fatto per una qualsiasi coppia eterosessuale.

A mettere il punto finale a tutta questa tristissima vicenda arriva il parroco Don Roberto Castegnaro, il quale decide di accordare il funerale congiunto per la coppia così come richiesto dalle famiglie. Le sue parole sono chiare: “C’è rispetto per quella che è stata la loro relazione. La Chiesa condanna l’omosessualità esibita, io non ho conosciuto direttamente nessuno dei due, ma non mi sembra fosse questo il caso”. Un grande gesto di umanità che sicuramente sarà apprezzato da amici e parenti.

Senza alzare ulteriori polemiche, senza avanzare ulteriori illazioni, lasciamo che le famiglie vivano nell’intimità il loro dolore per la perdita. Non v’è ragione di continuare il discorso con ulteriori congetture. Il fatto è che una coppia di giovani ragazzi si è addormentata per sempre per una banale disattenzione, se ne sono andati proprio nel momento in cui era arrivato il momento d’affrontare il bello della vita.

Elisa Bianchedi